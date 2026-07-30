Úgy látom, most intézi el Friedrich Merz a szeptemberi áttörést az AfD-nek

A tavaly ősszel kialakult holtverseny óta mára a német közvélemény-kutatási átlagokban az AfD fölénye hat százalékpontosra növekedett, és ez a hagyományos középpártokhoz jobban ragaszkodó nyugatnémet tartományokkal együtt értendő. Hogy hol áll az AfD Szász-Anhaltban, ha már országosan is 28-22-re vezet, azt a kedves olvasó fantáziájára bízom. Magasan. De nagyon magasan.

Ha a nyár eleji trendeket meghosszabbítottuk volna Magdeburgig, lehet, hogy – akárcsak Türingiában – megint a fölényes győztes, de hatalomra nem kerülő AfD meséjét kellene mesélnünk, amely ennek következtében egy körből kimarad, minden hatalom nélkül négy év múlva próbálkozhat majd ismét a hatalom megszerzésével. A nyár közepe azonban már egészen más trendeket rajzol ki.