Úgy látom, most intézi el Friedrich Merz a szeptemberi áttörést az AfD-nek

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S ez maga alá temetheti a teljes európai politikai architektúrát.
Könnyen lehet, hogy ezekben a napokban vagyunk tanúi az európai politika architektúra teljes átalakulásának.
Hogy mire gondolok? Szász-Anhaltra és Mecklenburg-Elő-Pomerániára. Ebben a két, önmagában nem túl jelentős német tartományban öt, illetve nyolc hét múlva Landtag-választásokat tartanak. Hogy mindkettőt az Alternatíva Németországnak (AfD) fogja megnyerni, az különösebben már nem is kérdés; de nem is lenne ez akkora dolog, hiszen Türingiában történt már ilyen tavalyelőtt.
Viszont az, hogy legalább előbbiben, de esetleg utóbbiban is lesz-e AfD-s kormány – jól olvasták, kormány, abszolút többséggel, igen –, az ezekben a napokban dől el.
A tavaly ősszel kialakult holtverseny óta mára a német közvélemény-kutatási átlagokban az AfD fölénye hat százalékpontosra növekedett, és ez a hagyományos középpártokhoz jobban ragaszkodó nyugatnémet tartományokkal együtt értendő. Hogy hol áll az AfD Szász-Anhaltban, ha már országosan is 28-22-re vezet, azt a kedves olvasó fantáziájára bízom. Magasan. De nagyon magasan.
Ha a nyár eleji trendeket meghosszabbítottuk volna Magdeburgig, lehet, hogy – akárcsak Türingiában – megint a fölényes győztes, de hatalomra nem kerülő AfD meséjét kellene mesélnünk, amely ennek következtében egy körből kimarad, minden hatalom nélkül négy év múlva próbálkozhat majd ismét a hatalom megszerzésével. A nyár közepe azonban már egészen más trendeket rajzol ki.
A Kereszténydemokrata Uniót (CDU) – amelynek választói bázisa ma már közlekedőedényt alkot az AfD-ével – olyan vihar kapta derékba július közepén, amiből azóta sem bír kikeveredni, és amely könnyűszerrel átviheti a két keletnémet AfD-alapszervezet hajóit az abszolút többség vonalán.
A CDU idén nyár közepén két dolgot vesztett el: keresztény fundamentumának utolsó írmagját, és a közösségi kohéziót. A kancellár – aki maga a CDU konzervatívabb szárnyát erősíti – előbbiről kevéssé tehet; azt a magát a pártban magasra küzdő, archetipikus új-CDU-s csúcspolitikus, Jens Spahn Bundestag-frakcióvezető intézte el, akire évtizedes távlatban valahogyan nem robbant még rá a konzervativizmusa és homoszexualitása, kívül képviselt értékelvűsége és szervezeten belüli ruppótlansága jelentette gyúlékony elegy. Most azonban, amikor az egykori egészségügyi miniszter, a béranyaságot Németországban betiltó CDU többszörösen vezető politikusa kiruccant az ezt engedélyező Amerikába (fúj, Trump!) intézni magának és kedves férjének béranyát, nagyot durrant az egész, egyenesen Spahn arcába.
A Spahn-ügy rámutatott arra, mennyire függetlenítette már magát a kereszténység állítólagos németországi politikai képviselete a kereszténységtől magától.
És fellázadt a bázis, elsöpörve a kora negyvenes állócsillagot.
A másik problémát a kancellár már magának köszönheti. A szövetségi CDU működésének lényege évtizedek óta, hogy ez a párt egy kancellári hatalomgyár, amely a megtermelt hatalmat a hatalom robotosai számára pozíciókban osztja vissza. Ez a szervezet egy kritizálhatatlan, érinthetetlen, sérthetetlen kancellár mögé a politika minden szintjén megteremti az erőt, ám cserébe kifogástalan káderpolitikai precizitást vár el. Jelentősége van minden ügyvezető frakcióvezető-helyettesi és egészségügyi minisztériumi államminiszteri pozíciónak, minden pártalapítványi kinevezésnek és minden jelöltségnek:
a kiszámítható, nemre, korra, pártplatformra és főleg tartományi alapszervezetekre lebontva törvényszerű pozícióosztási rend tartja fenn a párt legalsó szintjein is a sikeres hatalomgyártáshoz szükséges lojalitást.
S mit csinál Merz? Összevissza kavar egy korábban még kiszámítható rendszerben. Az még hagyján, hogy bukott frakcióvezetője helyére beteszi sikertelen kancelláriaminiszterét, akit sikeres egészségügyi miniszterével pótol. De hogy emellett azt a pártfőtitkárt tegye meg egészségügyi miniszternek, aki tavaly kifejezetten ezt a pozíciót a kormányalakítás előtt a maga számára ab ovo kizárta, aztán a Spahn menesztéséből egyáltalán nem következő, ám annak ürügyén végrehajtott további kirúgásokkal megsértsen rögtön két keletnémet (köztük a szász-anhalti) alapszervezetet, a közlekedési minisztert pedig úgy penderítse ki nyilvánosan, hogy még utódot sem tud megnevezni – nos, ezek már nem kikényszerített hibák.
És pont azt a lojalitási szövetet roncsolják, ami miatt a CDU mindenkori kancellárjának fegyelmezett hadserege volt Angela Merkel legnehezebb időiben is.
Hogy mi következik mindebből a következő néhány hétre? A német politikában a nyáron jó eséllyel nem fog már történni semmi komoly. A Spahn-botrányból és járulékos, bár nem szükségszerű következményeiből egy kicsi CDU-gyengülés fog lecsapódni; részben az álszentség taszító hatása, részben a lojalitási szövet roncsolódásából következő gyengébb kampányaktivitás miatt.
És könnyen lehet, hogy ez az országos egy-két százalék lesz a különbség az erős, de voltaképpen még mindig semmire sem elegendő AfD-s siker és a kormányalakításhoz vezető áttörés között.
Maga alá temeti a Brandmauert a valóság.
Azok, akik a miniszterelnökök szövetségi tanácsában folyamatosan együtt dolgoznak egy (egyébként teljes mértékben vállalható és semmilyen náci elhajlással nem vádolható) AfD-s miniszterelnökkel, többé már nem játszhatják ki a nácikártyát. Hogy az AfD valójában milyen, az immáron nem a német politikai és médiafősodor tálalásában, hanem a materiális valóság szintjén fog a németek elé tárulni.
Ebből következhet az AfD varázsvesztése és összeomlása, de következhet a középpártokból való tömeges kiábrándulás és az AfD szárnyalása is. Nem tudjuk. Csak annyit tudunk, hogy ezen a késő júliusi héten, Carsten Linnemann kinevezési és Patrick Schnieder felmentési oklevele között félúton törhetett össze az eddig ismert német pártstruktúra, maga alá temetve az európai politika teljes architektúráját.
Nyitókép: Tobias SCHWARZ / AFP