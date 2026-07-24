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szövetségi kapitány jürgen klopp liverpool fc julian nagelsmann Németország labdarúgó válogatott

Szoboszlai korábbi edzője vezeti mostantól a németeket

2026. július 24. 13:36

Jürgen Kloppot nevezte ki pénteken a labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányának a német szövetség.

2026. július 24. 13:36
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Jürgen Kloppot nevezte ki pénteken a labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányának a német szövetség – írja az MTI. Az 59 éves Klopp 2015 és 2024 között volt a Liverpool FC vezetőedzője, az angol klubtól való váratlan távozása után most először vállal edzői munkát, eddig a Red Bull globális futballigazgatójaként tevékenykedett. A mostani kinevezését pályafutása csúcsának tekinti.

„Ez a poszt a pályafutásom csúcsa és mindent megteszek, hogy sikeresek legyünk” – fogalmazott Klopp. „Messze nem vagyok tökéletes. Még van néhány hetünk az első nemzetközi szünetig, azt hiszem, ez elég idő lesz a felkészülésre.”

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A német válogatott előző szövetségi kapitánya, Julian Nagelsmann 2023-ban távozott egy Paraguaytól elszenvedett vereség után. A németek azóta nem nyertek kieséses párharcot a vb-n, hogy győztek a 2014-es bajnokságon.

A német fociszövetség és Klopp már az Egyesült Államokban is tárgyalt, végül július 11-én jelentette be, hogy a főbb pontokban meg tudtak egyezni. Így tehát lehetett számítani a hírre, de a hivatalos kinevezés csak most pénteken történt meg.

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Nyitókép forrása: Paul ELLIS / AFP

 

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Összesen 2 komment

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Sorrend:
Beszartak-a-fideszesek
2026. július 24. 14:40
Nem Szoboszlai, hanem a Liverpool edzője volt.
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Reszelő Aladár
2026. július 24. 13:54
Ez most meglepett. Vagy mégsem.
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