Szoboszlai korábbi edzője vezeti mostantól a németeket

Jürgen Kloppot nevezte ki pénteken a labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányának a német szövetség – írja az MTI. Az 59 éves Klopp 2015 és 2024 között volt a Liverpool FC vezetőedzője, az angol klubtól való váratlan távozása után most először vállal edzői munkát, eddig a Red Bull globális futballigazgatójaként tevékenykedett. A mostani kinevezését pályafutása csúcsának tekinti.

„Ez a poszt a pályafutásom csúcsa és mindent megteszek, hogy sikeresek legyünk” – fogalmazott Klopp. „Messze nem vagyok tökéletes. Még van néhány hetünk az első nemzetközi szünetig, azt hiszem, ez elég idő lesz a felkészülésre.”