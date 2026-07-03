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labdarúgás Németország sport Julian Nagelsmann Jürgen Klopp

Eldőlt: távozik a német válogatott kapitánya, Jürgen Klopp érkezhet a helyére!

2026. július 03. 13:26

A futball világbajnokságról való kínos kiesés után Julian Nagelsmann, a német válogatott szövetségi kapitánya visszalépett posztjáról. A Liverpool legendás német edzője állhat a helyére.

2026. július 03. 13:26
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A német sajtó beszámol arról: több napos hezitálás után Julian Nagelsmann, a német válogatott szövetségi kapitánya távozik posztjáról. Németország Paraguay-jal szemben maradt alul az amerikai futball világbajnokság tizenhatoddöntőjén, így igen korán kellett távoznia a vb-ről a Nationalelfnek.

A Német Labdarúgó Szövetség (DFB) szerint 

Nagelsmann „a csalódást keltő világbajnokságot követően a szövetség vezetőségével tartott bizalmas megbeszélésen kérte felmentését”. 

Pénteken jóváhagyták a szerződésének azonnali megszüntetését. Nagelsmann mellett, aki több millió eurós végkielégítést kap, segítői, Benjamin Glück és Benjamin Hübner is távoznak a válogatottól.

Julian Nagelsmann azt közölte: „Sokat gondolkodtam a kiesésem óta eltelt napokban, és konzultáltam megbízható személyekkel a személyes életemben és a szövetségen belül is. A döntés egyáltalán nem volt könnyű számomra. A legfontosabb prioritásom mindig is a csapat sikere volt. Egy ilyen keserű csalódás után ők megérdemlik az újrakezdés esélyét.”

Nagelsmann 2023 szeptemberében vette át a német válogatott irányítását, miután a Bundesligában a Hoffenheimben, a Lipcsében és a Bayern Münchenben is megfordult, Hansi Flick utódjaként. A 2024-es Európa-bajnokságon a német válogatott balszerencsés negyeddöntős vereséget szenvedett a későbbi bajnok Spanyolországtól. Ezt követően Nagelsmann mégis maradt, és 2025 januárjában elkötelezte magát egy 2028-as Európa-bajnokság végéig szóló szerződés mellett. A keserű világbajnoki csalódás után azonban véget ért a megbízatása.

A Német Labdarúgó Szövetség (DFB) a szeptemberben kezdődő Nemzetek Ligája szezon és a két év múlva Nagy-Britanniában és Írországban megrendezésre kerülő Európa-bajnokság menedzselésére keresheti most az új kapitányt. 

Jürgen Klopp, a Red Bull jelenlegi globális futballigazgatója, a Liverpool korábbi edzője azonban egyértelmű favorit

– és nyilvánvaló esélyes. A DFB hivatalosan is megerősítette ezt: „Az új edző kinevezésével kapcsolatban a DFB vezetése most tárgyalásokat folytat Jürgen Klopppal. Már jelezte alapvető hajlandóságát a tisztség elvállalására.”

 

Fotón: Julian Nagelsmann (MTI/EPA Ronald Wittek)

 

Összesen 2 komment

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johngo
2026. július 03. 14:22
Én a kinevezését sem értettem. Ennyire fiatal, tapasztalatlan edző egy német válogatott élén? Ráadásul előtte bukott meg a Bayern Münchennél. Ebből nem lehetett jó dolog. Sajnos a DFB (Német labdarúgó Szövetség) ugyanolyan pénzügyi és vezetési problémákkal küzd, mint mindenki Németországban. Ugyanolyan, mint a Merz-kormány. Képtelenek bármilyen reformot keresztülvinni a német fociban. Ahhoz, hogy fel tudják venni a versenyt a többi nagy bajnoksággal, engedélyezniük kellene a tulajdonost a csapatoknál, de gyávák ezt keresztülvinni.
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