Eldőlt: távozik a német válogatott kapitánya, Jürgen Klopp érkezhet a helyére!

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A futball világbajnokságról való kínos kiesés után Julian Nagelsmann, a német válogatott szövetségi kapitánya visszalépett posztjáról. A Liverpool legendás német edzője állhat a helyére.
A német sajtó beszámol arról: több napos hezitálás után Julian Nagelsmann, a német válogatott szövetségi kapitánya távozik posztjáról. Németország Paraguay-jal szemben maradt alul az amerikai futball világbajnokság tizenhatoddöntőjén, így igen korán kellett távoznia a vb-ről a Nationalelfnek.
A Német Labdarúgó Szövetség (DFB) szerint
Nagelsmann „a csalódást keltő világbajnokságot követően a szövetség vezetőségével tartott bizalmas megbeszélésen kérte felmentését”.
Pénteken jóváhagyták a szerződésének azonnali megszüntetését. Nagelsmann mellett, aki több millió eurós végkielégítést kap, segítői, Benjamin Glück és Benjamin Hübner is távoznak a válogatottól.
Julian Nagelsmann azt közölte: „Sokat gondolkodtam a kiesésem óta eltelt napokban, és konzultáltam megbízható személyekkel a személyes életemben és a szövetségen belül is. A döntés egyáltalán nem volt könnyű számomra. A legfontosabb prioritásom mindig is a csapat sikere volt. Egy ilyen keserű csalódás után ők megérdemlik az újrakezdés esélyét.”
Nagelsmann 2023 szeptemberében vette át a német válogatott irányítását, miután a Bundesligában a Hoffenheimben, a Lipcsében és a Bayern Münchenben is megfordult, Hansi Flick utódjaként. A 2024-es Európa-bajnokságon a német válogatott balszerencsés negyeddöntős vereséget szenvedett a későbbi bajnok Spanyolországtól. Ezt követően Nagelsmann mégis maradt, és 2025 januárjában elkötelezte magát egy 2028-as Európa-bajnokság végéig szóló szerződés mellett. A keserű világbajnoki csalódás után azonban véget ért a megbízatása.
A Német Labdarúgó Szövetség (DFB) a szeptemberben kezdődő Nemzetek Ligája szezon és a két év múlva Nagy-Britanniában és Írországban megrendezésre kerülő Európa-bajnokság menedzselésére keresheti most az új kapitányt.
Jürgen Klopp, a Red Bull jelenlegi globális futballigazgatója, a Liverpool korábbi edzője azonban egyértelmű favorit
– és nyilvánvaló esélyes. A DFB hivatalosan is megerősítette ezt: „Az új edző kinevezésével kapcsolatban a DFB vezetése most tárgyalásokat folytat Jürgen Klopppal. Már jelezte alapvető hajlandóságát a tisztség elvállalására.”
Fotón: Julian Nagelsmann (MTI/EPA Ronald Wittek)