Eldőlt: távozik a német válogatott kapitánya, Jürgen Klopp érkezhet a helyére!

Pénteken jóváhagyták a szerződésének azonnali megszüntetését. Nagelsmann mellett, aki több millió eurós végkielégítést kap, segítői, Benjamin Glück és Benjamin Hübner is távoznak a válogatottól.

Julian Nagelsmann azt közölte: „Sokat gondolkodtam a kiesésem óta eltelt napokban, és konzultáltam megbízható személyekkel a személyes életemben és a szövetségen belül is. A döntés egyáltalán nem volt könnyű számomra. A legfontosabb prioritásom mindig is a csapat sikere volt. Egy ilyen keserű csalódás után ők megérdemlik az újrakezdés esélyét.”

Nagelsmann 2023 szeptemberében vette át a német válogatott irányítását, miután a Bundesligában a Hoffenheimben, a Lipcsében és a Bayern Münchenben is megfordult, Hansi Flick utódjaként. A 2024-es Európa-bajnokságon a német válogatott balszerencsés negyeddöntős vereséget szenvedett a későbbi bajnok Spanyolországtól. Ezt követően Nagelsmann mégis maradt, és 2025 januárjában elkötelezte magát egy 2028-as Európa-bajnokság végéig szóló szerződés mellett. A keserű világbajnoki csalódás után azonban véget ért a megbízatása.