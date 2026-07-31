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Fellázadt a világfutball, bukhat a FIFA reménybeli biznisze

2026. július 31. 13:59

Már három kontinens futballszövetsége ellenzi Infantinóék terveit.

2026. július 31. 13:59
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Gianni Infantino, a globális futballszövetség FIFA elnöke egy kereskedelmi leányvállalatot szeretne létrehozni a főbb események, köztük a világbajnokságok lebonyolítására, amelyben külső befektetők is részesedést vásárolhatnak. A FIFA közölte, hogy „harmadik feleket fog felkérni kisebbségi, nem irányító befektetésekre” egy új leányvállalatban – a Fifa Forward Enterprise-ban (FFE). A JP Morgan befektetési bank által készített 25 oldalas dokumentum azt tervezi, hogy a FIFA tornái bővülni fognak, és a 2035-2039-es ciklusban tagszövetségenként 24 millió eurós kifizetéseket tudnának majd elérni.

A kontinentális futballszövetségek közül azonban többen tiltakozni kezdtek a javaslat ellen, ami most már annak megvalósulását is veszélyezteti.

Gianni Infantino egyik vezető tanácsadója órákkal azután mondott le, hogy egy harmadik konföderáció is ellenezni kezdte a FIFA elnökének tervét. Carlos Cordeiro azt mondta, hogy Infantino javaslata „rossz üzlet a futball számára”, és „veszélyezteti a futball jövőjét”.

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Cordeiro lemondása azután történt, hogy az Ázsiai Labdarúgó Szövetség (AFC) egy nyilatkozatot tett közzé, amelyben kijelentette, hogy „szolidaritást vállal” európai, észak-, közép-amerikai és karibi partnereivel. Az AFC hozzátette, hogy Infantino terve „reálisan nem érheti el a továbblépéshez szükséges széles körű konszenzust és egységet”. „A FIFA-világbajnokság a globális futball csúcsa, és erejét az összes konföderáció és a világ vezető futballnemzeteinek részvételéből nyeri” – közölték. „Minden olyan javaslatot, amely veszélyezteti a verseny egységét és egyetemes jellegét, újra kell gondolni.”

Az AFC nyilatkozata azt jelenti, hogy Infantino terveit valószínűleg nem fogják jóváhagyni a FIFA tagjai, ha szavazásra bocsátják.

Infantino jelezte, hogy a javaslatok elfogadásához egyszerű többségre lesz szükség – ami azt jelenti, hogy 211 tagjából 106-nak a javaslat mellett kell szavaznia.

Az UEFA – az európai labdarúgást irányító testület – 55 szavazattal rendelkezik. A CONCACAF, amely az észak-, közép-amerikai és karibi labdarúgást felügyeli, 35, Ázsia pedig 46 szavazattal rendelkezik. Amennyiben minden tagszövetség támogatja irányító testületének álláspontját, az azt jelentené, hogy 136 voks ellenzi Infantino tervét.

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Az AFC szerint a FIFA mulasztása, miszerint nem konzultált tagszövetségeivel a javaslatokról, „a FIFA konzultációs és döntéshozatali folyamatainak alapvető gyengeségeit tárta fel, amelyeket most orvosolni kell”. Hozzátették: „A FIFA világbajnokság és maga a játék a teljes globális futballcsaládé. Jövőjüket mindig közösen kell alakítani, olyan intézményeken keresztül, amelyek tükrözik az összes szövetség és tagszövetség hangját”.

 

Fotón: Gianni Infantino (Gian Ehrenzeller)

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Összesen 4 komment

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Sorrend:
massivement7
2026. július 31. 14:42
Igazi orbáni fidesztempó.
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1
3
napredbosna
2026. július 31. 14:18
Ezt az őrületet csak Infantino (és a hozzá tartozó bagázs) eltávolításával lehet megoldani!
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2
0
Beszartak-a-fideszesek
2026. július 31. 14:05
Majd ez is elcsitul, mint a Blatter-botrány, aztán mintha mi sem történt volna. Rég el kellett volna csapni és korrupcióért lecsukni ezt a geci svájcit a bandájával együtt.
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5
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