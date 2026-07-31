Fellázadt a világfutball, bukhat a FIFA reménybeli biznisze

Gianni Infantino, a globális futballszövetség FIFA elnöke egy kereskedelmi leányvállalatot szeretne létrehozni a főbb események, köztük a világbajnokságok lebonyolítására, amelyben külső befektetők is részesedést vásárolhatnak. A FIFA közölte, hogy „harmadik feleket fog felkérni kisebbségi, nem irányító befektetésekre” egy új leányvállalatban – a Fifa Forward Enterprise-ban (FFE). A JP Morgan befektetési bank által készített 25 oldalas dokumentum azt tervezi, hogy a FIFA tornái bővülni fognak, és a 2035-2039-es ciklusban tagszövetségenként 24 millió eurós kifizetéseket tudnának majd elérni.

A kontinentális futballszövetségek közül azonban többen tiltakozni kezdtek a javaslat ellen, ami most már annak megvalósulását is veszélyezteti.

Gianni Infantino egyik vezető tanácsadója órákkal azután mondott le, hogy egy harmadik konföderáció is ellenezni kezdte a FIFA elnökének tervét. Carlos Cordeiro azt mondta, hogy Infantino javaslata „rossz üzlet a futball számára”, és „veszélyezteti a futball jövőjét”.