Fellázadt a világfutball, bukhat a FIFA reménybeli biznisze

Példátlan konfliktus: az UEFA tagországai bojkottálnák a FIFA-rendezvényeket
Az Európai Labdarúgó Szövetség 55 tagországa bojkottálná a FIFA-rendezvényeket, ha a szervezet magántőke bevonásával értékesítené jogainak egy részét.
Már három kontinens futballszövetsége ellenzi Infantinóék terveit.
Gianni Infantino, a globális futballszövetség FIFA elnöke egy kereskedelmi leányvállalatot szeretne létrehozni a főbb események, köztük a világbajnokságok lebonyolítására, amelyben külső befektetők is részesedést vásárolhatnak. A FIFA közölte, hogy „harmadik feleket fog felkérni kisebbségi, nem irányító befektetésekre” egy új leányvállalatban – a Fifa Forward Enterprise-ban (FFE). A JP Morgan befektetési bank által készített 25 oldalas dokumentum azt tervezi, hogy a FIFA tornái bővülni fognak, és a 2035-2039-es ciklusban tagszövetségenként 24 millió eurós kifizetéseket tudnának majd elérni.
A kontinentális futballszövetségek közül azonban többen tiltakozni kezdtek a javaslat ellen, ami most már annak megvalósulását is veszélyezteti.
Gianni Infantino egyik vezető tanácsadója órákkal azután mondott le, hogy egy harmadik konföderáció is ellenezni kezdte a FIFA elnökének tervét. Carlos Cordeiro azt mondta, hogy Infantino javaslata „rossz üzlet a futball számára”, és „veszélyezteti a futball jövőjét”.
Cordeiro lemondása azután történt, hogy az Ázsiai Labdarúgó Szövetség (AFC) egy nyilatkozatot tett közzé, amelyben kijelentette, hogy „szolidaritást vállal” európai, észak-, közép-amerikai és karibi partnereivel. Az AFC hozzátette, hogy Infantino terve „reálisan nem érheti el a továbblépéshez szükséges széles körű konszenzust és egységet”. „A FIFA-világbajnokság a globális futball csúcsa, és erejét az összes konföderáció és a világ vezető futballnemzeteinek részvételéből nyeri” – közölték. „Minden olyan javaslatot, amely veszélyezteti a verseny egységét és egyetemes jellegét, újra kell gondolni.”
Az AFC nyilatkozata azt jelenti, hogy Infantino terveit valószínűleg nem fogják jóváhagyni a FIFA tagjai, ha szavazásra bocsátják.
Infantino jelezte, hogy a javaslatok elfogadásához egyszerű többségre lesz szükség – ami azt jelenti, hogy 211 tagjából 106-nak a javaslat mellett kell szavaznia.
Az UEFA – az európai labdarúgást irányító testület – 55 szavazattal rendelkezik. A CONCACAF, amely az észak-, közép-amerikai és karibi labdarúgást felügyeli, 35, Ázsia pedig 46 szavazattal rendelkezik. Amennyiben minden tagszövetség támogatja irányító testületének álláspontját, az azt jelentené, hogy 136 voks ellenzi Infantino tervét.
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Az Európai Labdarúgó Szövetség 55 tagországa bojkottálná a FIFA-rendezvényeket, ha a szervezet magántőke bevonásával értékesítené jogainak egy részét.
Az AFC szerint a FIFA mulasztása, miszerint nem konzultált tagszövetségeivel a javaslatokról, „a FIFA konzultációs és döntéshozatali folyamatainak alapvető gyengeségeit tárta fel, amelyeket most orvosolni kell”. Hozzátették: „A FIFA világbajnokság és maga a játék a teljes globális futballcsaládé. Jövőjüket mindig közösen kell alakítani, olyan intézményeken keresztül, amelyek tükrözik az összes szövetség és tagszövetség hangját”.
Fotón: Gianni Infantino (Gian Ehrenzeller)