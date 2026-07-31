Elhunyt Gálvölgyi János felesége

A fantasy és sci-fi irodalom népszerűsítéséért 2019-ben megkapta a Trethon Judit-emlékgyűrűt, amely azért is volt fontos számára, mert a fiatalon elhunyt Threthon Judithoz barátság is fűzte – emelték ki.

A fantasy irodalom mellett legszívesebben Agatha Christie Poirot-történetein dolgozott. Nevéhez fűződik Gerald Durrell A hahagáj című kötetének, Albert Goldman Elvis életéről szóló könyvének és Quentin Tarantino Volt egyszer egy Hollywood című filmje regényváltozatának fordítása is. Emellett megszámlálhatatlan további regényt fordított, köztük van Lilian Nattel A stetl lánya, Susan Minot Este, Robert Ludlum A Skorpió illúzió I-II., Che Guevara A motoros naplója és a moziban is sikert aratott Carol című film alapjául szolgáló Patricia Highsmith-kötet.

Munkái közül nagyon kedvelte Irwin Shaw regényeinek fordítását. Máig elsősorban az ő nevéhez fűződnek Jackie Collins magyarul megjelent könyvei. Ezek mellett a kötetek mellett szépirodalmi munkái is kiemelkedőek, egyik legszebb ilyen fordítása Sylvia Plath Az ötvenkilencedik medve című novelláskötete – emelték ki.