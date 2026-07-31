Bevándorlási káosz: Spanyolország beküldi a hadseregét Ceutába

Spanyolország hadsereget küld a marokkói határának helyreállítására Ceutában, miután több ezer migráns özönlött be az apró spanyol területre, és legalább kilencen meghaltak a kísérlet során – írja a CNN.

A tisztviselők becslése szerint az elmúlt 24 órában körülbelül 49 ezer migráns kelt át Marokkóból Ceuta észak-afrikai enklávéjába szárazföldön és tengeren keresztül. Videókon és képeken látható, hogy csütörtökön több ezer ember úszott be a városba, míg a helyi média arról számolt be, hogy az átkelések éjszaka is folytatódtak.