Bevándorlási káosz: Spanyolország beküldi a hadseregét Ceutába

A spanyol enklávét elárasztják a tengeren érkező migránsok
Ceuta, Spanyolország két észak-afrikai partvidéken fekvő autonóm városának egyike, drámai mértékű növekedést tapasztalt a tengeren érkező migránsok számában.
Eddig közel ötvenezren törtek át a Spanyolországhoz tartozó, afrikai Ceuta városának falain, kilencen meghaltak.
Spanyolország hadsereget küld a marokkói határának helyreállítására Ceutában, miután több ezer migráns özönlött be az apró spanyol területre, és legalább kilencen meghaltak a kísérlet során – írja a CNN.
A tisztviselők becslése szerint az elmúlt 24 órában körülbelül 49 ezer migráns kelt át Marokkóból Ceuta észak-afrikai enklávéjába szárazföldön és tengeren keresztül. Videókon és képeken látható, hogy csütörtökön több ezer ember úszott be a városba, míg a helyi média arról számolt be, hogy az átkelések éjszaka is folytatódtak.
A ceutai hatóságok erősítést kértek a madridi központi kormánytól a határválság kezelésére, amely csütörtökön a határkerítés áttörésével fokozódott.
A spanyol kormány csütörtök este bejelentette, hogy fegyveres erőket küld a polgárőrség segítségére „Ceuta város biztonságának fenntartásában”.
Azt is bejelentették, hogy Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök pénteken Fernando Grande-Marlaska belügyminiszterrel együtt Ceutára látogat.
„A helyzet teljes káosz” – mondta Rachid Sbihi, a ceutai spanyol polgárőrség tisztjeit képviselő egyesület vezetője, akik a határt felügyelik. „Nem lehet pontos számokat megadni, de több ezer migráns kel át” – mondta, hozzátéve, hogy a határ „teljesen összeomlott”.
A videofelvételeken emberek tömegei, főként marokkóiak láthatók, amint a Tarajal strand hullámtörői körül kelnek át a helyi utakra. Bár a többség fiatal férfinak tűnt, voltak köztük nők és kisgyermekekkel rendelkező családok is. „Viva España!” – kiáltottak néhányan.
A spanyol kormány ceutai delegációja azt közölte, hogy legalább kilenc ember halt meg csütörtökön a káoszban.
Nem közöltek részleteket a halálesetek körülményeiről, de holttesteket lehetett látni a vízben úszva. A helyi hatóságok szerint idén több tucatnyian haltak meg, miközben megpróbáltak eljutni Ceutára.
A spanyol belügyminisztérium közölte, hogy a marokkói kormány „szorosan együttműködik” Spanyolországgal a helyzet kezelésében, és hogy a marokkói rendőrség „számos embert” állít meg, akik megpróbálják átlépni a határt. Mindkét ország megállapodott abban, hogy együttműködnek „minden illegálisan Ceutára belépő személy mielőbbi visszaküldése érdekében”. A spanyol belügyminisztérium korábban kijelentette, hogy garantálja a polgárok biztonságát és az országhatárok épségét, de a kormány – a helyi hatóságok kérésétől eltekintve – nem hirdethet ki nemzeti vészhelyzetet a migrációs aggályok miatt.
A káosz kihatott Olaszországra is, a migránsok másik kulcsfontosságú célpontjában. Giorgia Meloni miniszterelnök azzal fenyegetőzött, hogy felfüggeszti Olaszország és Spanyolország közötti nyitott határokról szóló schengeni megállapodást „határaink védelme és polgáraink biztonságának garantálása érdekében”.
A ceutai hatóságok a migráció megugrását a spanyol Legfelsőbb Bíróság hónap eleji döntésével hozták összefüggésbe, amely szerint a tengeren érkező migránsokat nem lehet azonnal visszatolonni a határon megfelelő eljárás nélkül, ellentétben azokkal, akik szárazföldön – például a határkerítés átmászásával – átkelni Spanyolországba.
Ezt is ajánljuk a témában
Ceuta, Spanyolország két észak-afrikai partvidéken fekvő autonóm városának egyike, drámai mértékű növekedést tapasztalt a tengeren érkező migránsok számában.
Fotó: Abdel Majid BZIOUAT / AFP