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Marokkó migráció Ceuta Spanyolország

Bevándorlási káosz: Spanyolország beküldi a hadseregét Ceutába

2026. július 31. 11:32

Eddig közel ötvenezren törtek át a Spanyolországhoz tartozó, afrikai Ceuta városának falain, kilencen meghaltak.

2026. július 31. 11:32
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Spanyolország hadsereget küld a marokkói határának helyreállítására Ceutában, miután több ezer migráns özönlött be az apró spanyol területre, és legalább kilencen meghaltak a kísérlet során – írja a CNN

A tisztviselők becslése szerint az elmúlt 24 órában körülbelül 49 ezer migráns kelt át Marokkóból Ceuta észak-afrikai enklávéjába szárazföldön és tengeren keresztül. Videókon és képeken látható, hogy csütörtökön több ezer ember úszott be a városba, míg a helyi média arról számolt be, hogy az átkelések éjszaka is folytatódtak.

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A ceutai hatóságok erősítést kértek a madridi központi kormánytól a határválság kezelésére, amely csütörtökön a határkerítés áttörésével fokozódott.

A spanyol kormány csütörtök este bejelentette, hogy fegyveres erőket küld a polgárőrség segítségére „Ceuta város biztonságának fenntartásában”. 

Azt is bejelentették, hogy Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök pénteken Fernando Grande-Marlaska belügyminiszterrel együtt Ceutára látogat.

„A helyzet teljes káosz” – mondta Rachid Sbihi, a ceutai spanyol polgárőrség tisztjeit képviselő egyesület vezetője, akik a határt felügyelik. „Nem lehet pontos számokat megadni, de több ezer migráns kel át” – mondta, hozzátéve, hogy a határ „teljesen összeomlott”.

A videofelvételeken emberek tömegei, főként marokkóiak láthatók, amint a Tarajal strand hullámtörői körül kelnek át a helyi utakra. Bár a többség fiatal férfinak tűnt, voltak köztük nők és kisgyermekekkel rendelkező családok is. „Viva España!” – kiáltottak néhányan.

A spanyol kormány ceutai delegációja azt közölte, hogy legalább kilenc ember halt meg csütörtökön a káoszban.

Nem közöltek részleteket a halálesetek körülményeiről, de holttesteket lehetett látni a vízben úszva. A helyi hatóságok szerint idén több tucatnyian haltak meg, miközben megpróbáltak eljutni Ceutára.

A spanyol belügyminisztérium közölte, hogy a marokkói kormány „szorosan együttműködik” Spanyolországgal a helyzet kezelésében, és hogy a marokkói rendőrség „számos embert” állít meg, akik megpróbálják átlépni a határt. Mindkét ország megállapodott abban, hogy együttműködnek „minden illegálisan Ceutára belépő személy mielőbbi visszaküldése érdekében”. A spanyol belügyminisztérium korábban kijelentette, hogy garantálja a polgárok biztonságát és az országhatárok épségét, de a kormány – a helyi hatóságok kérésétől eltekintve – nem hirdethet ki nemzeti vészhelyzetet a migrációs aggályok miatt.

A káosz kihatott Olaszországra is, a migránsok másik kulcsfontosságú célpontjában. Giorgia Meloni miniszterelnök azzal fenyegetőzött, hogy felfüggeszti Olaszország és Spanyolország közötti nyitott határokról szóló schengeni megállapodást „határaink védelme és polgáraink biztonságának garantálása érdekében”.

A ceutai hatóságok a migráció megugrását a spanyol Legfelsőbb Bíróság hónap eleji döntésével hozták összefüggésbe, amely szerint a tengeren érkező migránsokat nem lehet azonnal visszatolonni a határon megfelelő eljárás nélkül, ellentétben azokkal, akik szárazföldön – például a határkerítés átmászásával – átkelni Spanyolországba.

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Fotó: Abdel Majid BZIOUAT / AFP

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Összesen 27 komment

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Sorrend:
hallgató
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2026. július 31. 14:27 Szerkesztve
A migránsok azért nem mernek Magyarországra jönni, mert összeszarják magukat a vigyorgó Velkeytől.
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0
0
njozsef
2026. július 31. 14:20
Amikor először láttam a képeket, azt hittem, hogy AI. Egyre gázabb lesz ez a valóság...
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3
0
jamborz
2026. július 31. 13:56
Az esemény előtt kell felhúzni az óvszert. Utána is lehet persze, de az 'kevésbé' hatékony....
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4
0
Kétes
2026. július 31. 13:54
És Peti mit tesz majd, ha a migrik megjelennek a magyar határon. Megállítja őket? Felveszik az adataikat? Ujjlenyomatot is vesznek tőlük? Egyelőre a hazai személyi igazolvány keszítő rendszer is összeomlott! Biztosan azt is a Fidesz szerverekről üzemeltették! Az összes Tiszás neg boldog! Nóóórmális?
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2
0
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