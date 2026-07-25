Trump előbb együtt ünnepelt a vb-győztessel, majd kíméletlenül lesújtott a spanyol hősökre

A spanyol labdarúgó-válogatottnak a világbajnokság megnyeréséért járó 50 millió dolláros fődíj körülbelül 30 százalékát adóként be kell fizetnie az amerikai adóhivatalnak (IRS) – jelentette a Fox News.

Jóllehet a nemzetközi sportági szövetség (FIFA) rendre egyeztet a tornát rendező országokkal, hogy mentesítse a nemzeti futballszövetségeket a helyi adózás alól, az amerikai hatóságok nem csapatként kezelik, hanem az Egyesült Államokban jövedelmet szerzett egyéni adófizetőknek tekintik a spanyol játékosokat, akiknek így le kell róniuk a megfelelő összeget az USA-ban végzett munkáért.