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vb Donald Trump Spanyolország

Trump előbb együtt ünnepelt a vb-győztessel, majd kíméletlenül lesújtott a spanyol hősökre

2026. július 25. 10:22

Az amerikai hatóságok nem csapatként kezelik, hanem az Egyesült Államokban jövedelmet szerzett egyéni adófizetőknek tekintik a spanyol játékosokat.

2026. július 25. 10:22
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A spanyol labdarúgó-válogatottnak a világbajnokság megnyeréséért járó 50 millió dolláros fődíj körülbelül 30 százalékát adóként be kell fizetnie az amerikai adóhivatalnak (IRS) – jelentette a Fox News.

Jóllehet a nemzetközi sportági szövetség (FIFA) rendre egyeztet a tornát rendező országokkal, hogy mentesítse a nemzeti futballszövetségeket a helyi adózás alól, az amerikai hatóságok nem csapatként kezelik, hanem az Egyesült Államokban jövedelmet szerzett egyéni adófizetőknek tekintik a spanyol játékosokat, akiknek így le kell róniuk a megfelelő összeget az USA-ban végzett munkáért.

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Ez a summa a Fox News szerint 15 millió dollárra rúghat.

A teljes összeget a Spanyol Labdarúgó Szövetség (RFEF) kapja meg, amely ha az 50 milliót egyenlő arányban osztja szét a 26 fős keret tagjai között, ez fejenként nagyjából 576 ezer dollár adóterhet jelent.

Az idei labdarúgó-világbajnokságot június 11. és július 19. között rendezte meg közösen az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó. A döntőben a spanyol válogatott az argentin csapatot győzte le gól nélküli kilencven perc után, hosszabbításban 1–0-ra.

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(MTI)

Fotó: Angela Weiss/AFP

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Összesen 9 komment

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Sorrend:
goldie-2
2026. július 25. 12:31
Szarevő.
Válasz erre
0
1
Beszartak-a-fideszesek
•••
2026. július 25. 11:50 Szerkesztve
angolpuska 2026. július 25. 11:29 Miért gond, ha adót kell fizetni? Kérdezd a 34-rendbeli adócsalásért elítélt Trumpli urad.
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0
1
Beszartak-a-fideszesek
2026. július 25. 11:42
Kreténebb, mint Biden.
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0
3
johannluipigus
2026. július 25. 11:36
Nálunk mennyi is az adó egyelőre? 15 %? Száraggyon!
Válasz erre
2
0
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