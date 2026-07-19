Foci-vb-döntő 2026: Spanyolország–Argentína, 0–0 – ÉLŐ

Spanyolország–Argentína: történelmi döntő

Argentína a negyedik világbajnoki aranyára hajt, és megvédheti a címét, ami rendkívül ritka teljesítmény lenne, Spanyolország viszont az Eb, a Nemzetek Ligája után a vb-t is megnyerheti három éven belül. A finálék történetében először fordul elő, hogy a címvédő az Európa-bajnokkal találkozik.

A jelen (Lionel Messi) és a jövő (Lamine Yamal) összecsapásaként is aposztrofált mérkőzésen utóbbi, vagyis Yamal előtt adódott az első helyzet, de a spanyolok 19 éves ásza egy remek kényszerítőzés után nem tudott túljárni Emiliano Martínez eszén.