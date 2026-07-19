Foci-vb-döntő 2026: Spanyolország–Argentína, 0–0 – ÉLŐ

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A spanyol kezdő tizenegyben nincs változás, az argentinoknál viszont három is. Kövesse a 2026-os labdarúgó-világbajnokság döntőjét a Mandiner élő, szöveges tudósításának segítségével. Cikkünk frissül.
A két szövetségi kapitány közül a spanyol, Luis de la Fuente nem változtatott a kezdő tizenegyen az elődöntőhöz képest, az argentin, Lionel Scaloni viszont három helyen is cserélt a labdarúgó-világbajnokság döntője előtt:
bekerült a dél-amerikai csapatba.
Spanyolország ezzel az együttessel rohamozott: Unai Simón –Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Rodri, Fabián Ruíz– Lamine Yamal, Olmo, Baena – Oyarzabal.
Argentína pedig ezzel: E. Martínez – Montiel, Romero, L. Martínez, Tagliafico – De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister, Nico González – Messi, Julián Álvarez.
A kezdés előtt Jennifer Hudson énekelte el az Egyesült Államok himnuszát, majd Nicole Scherzinger, Robbie Williams és Laura Pausini előadta a Desire-t, vagyis a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség, a FIFA himnuszát.
Ezután Tom Cruise amerikai színész mondott beszédet, később a spanyol, aztán az argentin himnusz csendült fel.
Argentína a negyedik világbajnoki aranyára hajt, és megvédheti a címét, ami rendkívül ritka teljesítmény lenne, Spanyolország viszont az Eb, a Nemzetek Ligája után a vb-t is megnyerheti három éven belül. A finálék történetében először fordul elő, hogy a címvédő az Európa-bajnokkal találkozik.
A jelen (Lionel Messi) és a jövő (Lamine Yamal) összecsapásaként is aposztrofált mérkőzésen utóbbi, vagyis Yamal előtt adódott az első helyzet, de a spanyolok 19 éves ásza egy remek kényszerítőzés után nem tudott túljárni Emiliano Martínez eszén.
Jobban kezdett Spanyolország, ami azért nem meglepő, mert a tornán még nem volt hátrányban.
A jelen is gyorsan megmutatta magát, de a 39 esztendős Messi elől a kapujából remekül kifutó Unai Simón tisztázott.
Az első hidratációs szünetig a spanyolok 62 százalékban birtokolták a labdát, de az egyetlen kaput eltaláló lövésen kívül mást nem tudtak felmutatni – igaz, az argentinok még ennyit sem.
Utána sem változott a játék képe, mindkét gárda elsősorban a biztonságot tartotta a szem előtt. Az első valamire való helyzetig a 39. percig kellett várni, amikor a vb-n már 5 gólnál járó Mikel Oyarzabal egy szépen lekészített labdát küldött Martínez kezébe a tizenhatoson kívülről.
Az első játékrész vége előtt sérülés miatt le kellett cserélni a dél-amerikaiak másik Martínezét, a védő Lisandrót, aki nem sokkal korábban egy sárga lapot is begyűjtött.
A nyolcszoros aranylabdás, hatodik labdarúgó-világbajnokságán szereplő, az első negyedórában csupán egyszer labdába érő Lionel Messi a spanyolok elleni döntőben is pályára lépett, így már 34 mérkőzéssel áll az örökrangsor élén.
Cikkünk frissül.
Nyitókép: MTI/EPA/Sarah Yenesel