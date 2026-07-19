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foci-vb 2026 világbajnokság Spanyolország Argentína

Foci-vb-döntő 2026: Spanyolország–Argentína, 0–0 – ÉLŐ

2026. július 19. 20:50

A spanyol kezdő tizenegyben nincs változás, az argentinoknál viszont három is. Kövesse a 2026-os labdarúgó-világbajnokság döntőjét a Mandiner élő, szöveges tudósításának segítségével. Cikkünk frissül.

2026. július 19. 20:50
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A két szövetségi kapitány közül a spanyol, Luis de la Fuente nem változtatott a kezdő tizenegyen az elődöntőhöz képest, az argentin, Lionel Scaloni viszont három helyen is cserélt a labdarúgó-világbajnokság döntője előtt: 

  • De Paul, 
  • Nico González és 
  • Montiel is 

bekerült a dél-amerikai csapatba.

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Spanyolország ezzel az együttessel rohamozott: Unai Simón –Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Rodri, Fabián Ruíz– Lamine Yamal, Olmo, Baena – Oyarzabal.

Argentína pedig ezzel: E. Martínez – Montiel, Romero, L. Martínez, Tagliafico – De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister, Nico González – Messi, Julián Álvarez.

A kezdés előtt Jennifer Hudson énekelte el az Egyesült Államok himnuszát, majd Nicole Scherzinger, Robbie Williams és Laura Pausini előadta a Desire-t, vagyis a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség, a FIFA himnuszát.

Ezután Tom Cruise amerikai színész mondott beszédet, később a spanyol, aztán az argentin himnusz csendült fel.

 

Spanyolország–Argentína: történelmi döntő

Argentína a negyedik világbajnoki aranyára hajt, és megvédheti a címét, ami rendkívül ritka teljesítmény lenne, Spanyolország viszont az Eb, a Nemzetek Ligája után a vb-t is megnyerheti három éven belül. A finálék történetében először fordul elő, hogy a címvédő az Európa-bajnokkal találkozik.

A jelen (Lionel Messi) és a jövő (Lamine Yamal) összecsapásaként is aposztrofált mérkőzésen utóbbi, vagyis Yamal előtt adódott az első helyzet, de a spanyolok 19 éves ásza egy remek kényszerítőzés után nem tudott túljárni Emiliano Martínez eszén. 

Jobban kezdett Spanyolország, ami azért nem meglepő, mert a tornán még nem volt hátrányban. 

A jelen is gyorsan megmutatta magát, de a 39 esztendős Messi elől a kapujából remekül kifutó Unai Simón tisztázott.

Az első hidratációs szünetig a spanyolok 62 százalékban birtokolták a labdát, de az egyetlen kaput eltaláló lövésen kívül mást nem tudtak felmutatni – igaz, az argentinok még ennyit sem.

Utána sem változott a játék képe, mindkét gárda elsősorban a biztonságot tartotta a szem előtt. Az első valamire való helyzetig a 39. percig kellett várni, amikor a vb-n már 5 gólnál járó Mikel Oyarzabal egy szépen lekészített labdát küldött Martínez kezébe a tizenhatoson kívülről.

Az első játékrész vége előtt sérülés miatt le kellett cserélni a dél-amerikaiak másik Martínezét, a védő Lisandrót, aki nem sokkal korábban egy sárga lapot is begyűjtött.

A nyolcszoros aranylabdás, hatodik labdarúgó-világbajnokságán szereplő, az első negyedórában csupán egyszer labdába érő Lionel Messi a spanyolok elleni döntőben is pályára lépett, így már 34 mérkőzéssel áll az örökrangsor élén.

MESSI, Lionel
Lionel Messi / Fotó: MTI/AP/Julio Cortez

Cikkünk frissül.

Nyitókép: MTI/EPA/Sarah Yenesel

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Összesen 13 komment

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zakar zoltán béla
2026. július 19. 22:18
Ütik-verik egymást-unalmas!
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kisskiss-6
2026. július 19. 22:16
🍓 H​​​e​l​​y​i​​ ​c​s​​​a​​​j​​ok ​​​szexre ​m​​á​​​r​​​a​​:​​ 👉 𝗡​​𝗨​​𝟒​​​.​𝗧​​𝗢​​​𝗣
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unravel
2026. július 19. 22:15
A pszichopata biztos beszart amikor meglátta a MaPet showt a Szabadság téren. 🤣
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di78
2026. július 19. 22:11
ARGENTINA FOREVER!!!! ****
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