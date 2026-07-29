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hongkong vívás világbajnokság aranyérem

Szenzáció! Aranyérmes a női kardcsapat a hongkongi vívó-világbajnokságon

2026. július 29. 13:42

A Battai Sugár, Szűcs Luca, Spiesz Anna, Katona Renáta összeállítású együttes az aranyért a kínaiakkal csapott össze.

2026. július 29. 13:42
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Aranyérmet nyert a magyar női kardcsapat a hongkongi vívó-világbajnokságon.

A Battai Sugár, Szűcs Luca, Spiesz Anna, Katona Renáta összeállítású együttes az azeriek és a japánok magabiztos legyőzése után az elődöntőben a címvédőként indult franciákkal kiélezett meccset vívott és egy tussal nyert. Az aranyért a kínaiakkal csapott össze, 

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s visszafogott kezdés után átvette az irányítást, fordított és 45–41-re győzött.

A magyarok 2022-ben és 2023-ban is győztek. Battai Sugár és Szűcs Luca immár háromszoros, Katona kétszeres világbajnok. Tavaly bronzéremmel zárt a magyar válogatott Battai, Szűcs, Katona, Pusztai Liza összeállításban.

A női kardozók a magyar küldöttség harmadik dobogós helyezését harcolták ki Hongkongban. Korábban bronzérmes lett egyéniben Battai és a tőröző Dósa Dániel.

(MTI) 

Nyitókép: Facebook/Magyar Vívószövetség
 

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Összesen 49 komment

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Sorrend:
Vata Aripeit
2026. július 29. 16:23
Nagy ölelés, nagy gratula! Ez gyönyörű volt! Zárójelben: Ez a beszartaka takonypóc ugye nem normális? Ok tiszás , alapból agyhalott, de hogy még az alatt van..az tuti tuti. Zárójel bezárva
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0
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Medici
2026. július 29. 15:55
Ragyogó! Minden elismerésem ezért a nagyszerű eredményért!
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2
0
Leskelődő
2026. július 29. 15:36
Szuper! Gratulálok!
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2
0
Beszartak-a-fideszesek
2026. július 29. 15:06
DelilaBeszartak-a-fideszesek 2026. július 29. 15:00 Nocsak, érvek helyett alpári beszólás. Hát ez kevés lesz a nagybetűs élethez. Na, pá. Te már csak tudod, fideszes. A fajtád ismérve.
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