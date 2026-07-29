Szenzáció! Aranyérmes a női kardcsapat a hongkongi vívó-világbajnokságon

Aranyérmet nyert a magyar női kardcsapat a hongkongi vívó-világbajnokságon.

A Battai Sugár, Szűcs Luca, Spiesz Anna, Katona Renáta összeállítású együttes az azeriek és a japánok magabiztos legyőzése után az elődöntőben a címvédőként indult franciákkal kiélezett meccset vívott és egy tussal nyert. Az aranyért a kínaiakkal csapott össze,