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sulyok tamás neue zürcher zeitung Magyar Péter orbán viktor

Neue Zürcher Zeitung: Magyar Péter gyors rendszerváltása jogállami aggályokat vet fel

2026. augusztus 18. 09:08

A svájci lap példaként Sulyok Tamás államfő eltávolítását és a visszamenőleges parlamenti mandátumkorlátozást emelte ki.

2026. augusztus 18. 09:08
Magyar Péter

Magyar Péter száz nap alatt radikális rendszerváltást hajtott végre, gyorsan lebontva Orbán Viktor korábbi hatalmi struktúráját: a Fidesz-birodalom összeomlott, a közmédiában bocsánatkérések és tömeges elbocsátások történtek – írja a Neue Zürcher Zeitung.

„Magyar népszerűsége rekordokat dönt, de

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módszerei – például Sulyok Tamás államfő eltávolítása és visszamenőleges mandátumkorlátozás Orbán Viktorra is kiterjedően – jogállami aggályokat vetnek fel.”

Kovács Eszter politológust idézik, aki szerint ez a kétharmados többség túlzott kihasználása lehet. Emlékeztetnek, az új államfő, Baka András hangsúlyozta: az új rendszer nem épülhet bosszúra; ő maga is bírálja a parlamenti mandátumkorlátozásokat. „Magyar kommunikációja impulzív és látványos, ami egyszerre erősíti pozícióját és hordoz kockázatot” – olvasható a svájci lapban.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

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Összesen 44 komment

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Sorrend:
lucasko
2026. augusztus 18. 13:27
A pénzügyi csalás nem csak a pénzedet veszi el – tönkreteszi a megélhetésedet, a bizalmadat és az érzelmeidet. Miután elvesztettem a megtakarításaimat, reménytelennek éreztem magam. Aztán találtam egy behajtási szakértőt, aki áttekintette az ügyemet, feltárta az igazságot, és segített visszaszerezni a pénzemet. A profizmusuk és az elkötelezettségük mindent megváltoztatott. Ha átvertek, ne add fel – vannak szakértők, akik segíthetnek visszaszerezni a pénzed." Vedd fel velük a kapcsolatot a [email protected] címen.
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falcatus-2
2026. augusztus 18. 12:36
„Magyar népszerűsége rekordokat dönt,.." Mivel mérték? Arasszal?
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Reszelő Aladár
2026. augusztus 18. 12:11
A jogállami keretek csak az antiglobalista kormányokra vonatkoznak. Aki rendes globalolipsi, az akár akaszthat is, de addig is bárkit lecsukhat akár vádak nélkül is. A hivatkozás pedig a minden alkalommal a "népakarat" lesz. Ami esetükben fel sem veti a "populizmus" vádját. Persze alapvető követelmény, hogy a neolipsi globálista kormányzást kell folytatni. A nemzetközi szervezetek ajánlásait végrehajtani és soha enm kritizálni. Most éppen a ruszki naftát felejtjük el és ha pedig ettől drágább lesz, akkor kifizetjük.
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Irgum-burgum
2026. augusztus 18. 11:51
3 385 890 magyar polgár arra szavazott április 12-én, hogy a NER-t le kell bontani. Akinek nem tetszik a Tisza kormányzása, náluk reklamáljon.
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