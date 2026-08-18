Neue Zürcher Zeitung: Magyar Péter gyors rendszerváltása jogállami aggályokat vet fel

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A svájci lap példaként Sulyok Tamás államfő eltávolítását és a visszamenőleges parlamenti mandátumkorlátozást emelte ki.
Magyar Péter száz nap alatt radikális rendszerváltást hajtott végre, gyorsan lebontva Orbán Viktor korábbi hatalmi struktúráját: a Fidesz-birodalom összeomlott, a közmédiában bocsánatkérések és tömeges elbocsátások történtek – írja a Neue Zürcher Zeitung.
„Magyar népszerűsége rekordokat dönt, de
módszerei – például Sulyok Tamás államfő eltávolítása és visszamenőleges mandátumkorlátozás Orbán Viktorra is kiterjedően – jogállami aggályokat vetnek fel.”
Kovács Eszter politológust idézik, aki szerint ez a kétharmados többség túlzott kihasználása lehet. Emlékeztetnek, az új államfő, Baka András hangsúlyozta: az új rendszer nem épülhet bosszúra; ő maga is bírálja a parlamenti mandátumkorlátozásokat. „Magyar kommunikációja impulzív és látványos, ami egyszerre erősíti pozícióját és hordoz kockázatot” – olvasható a svájci lapban.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala