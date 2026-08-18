„Irreálisan alacsony” volt Mészárosék árajánlata a Tisza-kormány háttérintézményének, így egy holland cég lett a nyertes

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Különös közbeszerzési fordulatot hozott a Pósfai Gábor alá tartozó háttérintézmény flottatendere.
Különös közbeszerzési fordulatot hozott a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet flottatendere. Az Átlátszó beszámolója szerint Mészáros Lőrinc autókereskedő cége, a Mészáros M1 Kft. és partnere, a Mercarius
azért bukták el a több mint kétszázmilliós állami megrendelést, mert az árajánlatuk a Magyar Péter vezette kormányzat háttérintézményének túl olcsó, vagyis jogi kifejezéssel élve „aránytalanul alacsony” volt.
Az érvénytelenítés után így végül egy holland hátterű multi nyerte el a megbízást.
Az állami intézet eredetileg a legolcsóbb ajánlatot adó Mercarius és Mészáros M1 konzorciumát hirdette ki nyertesnek, amellyel egy közel 250 millió forint értékű, gépjárművek tartós bérletére vonatkozó szerződést terveztek megkötni. A döntést azonban megtámadta a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtó LeasePlan Hungária Zrt., előzetes vitarendezési eljárást kezdeményezve.
A cég arra hivatkozott, hogy Mészárosék irreálisan alacsony árat határoztak meg, amelyet a kiíró elmulasztott érdemben megvizsgálni.
A panasz nyomán az intézet felülbírálta a korábbi döntését, és felhívta a Mészáros-féle konzorciumot az alacsony ár indokolására. Mivel a két cég nem tudott megfelelő szakmai magyarázatot adni a rendkívül alacsony díjszabásra, az ajánlatukat érvénytelenítették. Ezzel a lépéssel a LeasePlan Hungária Zrt. lépett elő nyertesnek, amellyel nettó 233,9 millió forint értékben kötnek 36 hónapra szóló szerződést. Bár a névben szereplő Hungária szó megtévesztő lehet, a LeasePlan valójában egy holland tulajdonú, globális flottakezelő óriásvállalat hazai leánycége,
így a megrendelés végül külföldi kézbe vándorolt.
Nyitókép: Pósfai Gábor Facebook-oldala