„Irreálisan alacsony” volt Mészárosék árajánlata a Tisza-kormány háttérintézményének, így egy holland cég lett a nyertes

Különös közbeszerzési fordulatot hozott a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet flottatendere. Az Átlátszó beszámolója szerint Mészáros Lőrinc autókereskedő cége, a Mészáros M1 Kft. és partnere, a Mercarius

azért bukták el a több mint kétszázmilliós állami megrendelést, mert az árajánlatuk a Magyar Péter vezette kormányzat háttérintézményének túl olcsó, vagyis jogi kifejezéssel élve „aránytalanul alacsony” volt.

Az érvénytelenítés után így végül egy holland hátterű multi nyerte el a megbízást.