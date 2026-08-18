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átlátszó mészáros lőrinc irreálisan alacsony ajánlat Magyar Péter

„Irreálisan alacsony” volt Mészárosék árajánlata a Tisza-kormány háttérintézményének, így egy holland cég lett a nyertes

2026. augusztus 18. 11:00

Különös közbeszerzési fordulatot hozott a Pósfai Gábor alá tartozó háttérintézmény flottatendere.

2026. augusztus 18. 11:00
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Különös közbeszerzési fordulatot hozott a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet flottatendere. Az Átlátszó beszámolója szerint Mészáros Lőrinc autókereskedő cége, a Mészáros M1 Kft. és partnere, a Mercarius 

azért bukták el a több mint kétszázmilliós állami megrendelést, mert az árajánlatuk a Magyar Péter vezette kormányzat háttérintézményének túl olcsó, vagyis jogi kifejezéssel élve „aránytalanul alacsony” volt. 

Az érvénytelenítés után így végül egy holland hátterű multi nyerte el a megbízást.

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Az állami intézet eredetileg a legolcsóbb ajánlatot adó Mercarius és Mészáros M1 konzorciumát hirdette ki nyertesnek, amellyel egy közel 250 millió forint értékű, gépjárművek tartós bérletére vonatkozó szerződést terveztek megkötni. A döntést azonban megtámadta a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtó LeasePlan Hungária Zrt., előzetes vitarendezési eljárást kezdeményezve. 

A cég arra hivatkozott, hogy Mészárosék irreálisan alacsony árat határoztak meg, amelyet a kiíró elmulasztott érdemben megvizsgálni.

A panasz nyomán az intézet felülbírálta a korábbi döntését, és felhívta a Mészáros-féle konzorciumot az alacsony ár indokolására. Mivel a két cég nem tudott megfelelő szakmai magyarázatot adni a rendkívül alacsony díjszabásra, az ajánlatukat érvénytelenítették. Ezzel a lépéssel a LeasePlan Hungária Zrt. lépett elő nyertesnek, amellyel nettó 233,9 millió forint értékben kötnek 36 hónapra szóló szerződést. Bár a névben szereplő Hungária szó megtévesztő lehet, a LeasePlan valójában egy holland tulajdonú, globális flottakezelő óriásvállalat hazai leánycége, 

így a megrendelés végül külföldi kézbe vándorolt.

Nyitókép: Pósfai Gábor Facebook-oldala

 

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Összesen 122 komment

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Sorrend:
mnmn
2026. augusztus 18. 13:49
brokenwoodi4 2026. augusztus 18. 13:32 "A Fidesz azt is megkérdezi tagjaitól egy belső felmérésben, fel kell-e számolni a pártot" Jobbágy, ne terelj! Itt most az a kérdés, kinek jó az, hogy egy külföldi cég drágábbért nyer egy magyar tendert? Ezt most a szektád intézte és nem a fidesz.
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zabszem
•••
2026. augusztus 18. 13:48 Szerkesztve
A Swietelsky AG osztrák cég (amit a Közbeszerzési Döntőbizottság a Máv-nál megint véletlenül helyzetbe hozott...) legfrissebb hivatalos adatai szerint a vállalat mérlegfőösszege nagyjából 1,13 milliárd euró. (sic! és ez csak egy cég! Vesd össze Lölő teljes vagyonával!)Konkrétan állandóan magyar (és gondolom egyéb Kelet-Európai) állami közbeszerzésekből élnek!!! (Ennyit arról, hogy ezek a cégek mennyire a "piacról" élnek) A tulajdonosok az osztrák Hovaguimian és Brustmann családok.... Akiknek a becsült vagyonáról nincs nyílvános lista... Kac-kac... De a Mészáros család.... Az más... Azon lopnak, mint tudjuk.... De ezek a "családok"... Ezek nem lopnak... Nem akarja megnézni valaki, hogyan élnek (a magyarok pénzéből)! Hol nyaralnak, milyen luxus otthoniak vannak... Hány jachjuk van!? A Swietelsky hány magyar kórházat újíttatott fel?
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kobi40
2026. augusztus 18. 13:47
Erről a nem kívánatos pályázókat alibi-minősítő “ TÚLKÉPZETT” jut eszembe.
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zoroaster61
2026. augusztus 18. 13:44
Ezért helyezték ebbe a pozícióba! A helytartó gondoskodik róla, hogy a bennszülöttek cégei, vállakozásai ne jussanak megrendeléshez, és az állami projekteket a megbízható birodalmi cégek nyerjék. És a heyltarónak ezen kívül még el is kell hitetnie a gyarmat őslakosaival, hogy ez így igazságos, így igazán európai és jogállami és haladó!
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