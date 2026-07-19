Spanyolország–Argentína: a döntő, amellyel a futballvilág régóta adós

Mit kap a győztes?

A felek egy 36,5 centiméter magas, 6175 gramm súlyú serlegért csatáznak, melynek kör alakú alapja 13 centiméter átmérőjű.

A becslések szerint 20 millió dollár értékű kupát 18 karátos aranyból 1971-ben egy olasz szobrász, Silvio Gazzaniga készítette.

Először Franz Beckenbauer emelhette magasba az 1974-ben világbajnok német válogatott csapatkapitányaként. A trófeát kizárólag a nyitómérkőzések és a döntők alkalmával láthatják a szurkolók, a világesemények közötti időszakokban pedig a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) zürichi székházában, egy páncélszekrényben őrzik. A győztes válogatott egy bronzból készült aranyozott másolatot tarthat meg. A valódi kupára az összes győztes nevét rávésik, 2038-ban azonban várhatóan új serlegre lesz szükség, mert addigra nem marad szabad hely az aranyérmesek számára.

A vb-döntő két résztvevője együtt legalább 83 millió dollár díjazásban részesül, és a nyertes 17 millió dollárral (50 millió dollár) kap többet a második helyezettnél (33 millió dollár).

Milyen hatással volt a vb a rendező országok gazdaságára?

A vasárnap záruló torna 20 milliárd dolláros hatással lehet az Egyesült Államok gazdaságára a Bank of America becslése szerint. Brian Moynihan vezérigazgató kifejtette, hogy gazdasági hatás alatt például a turizmusból származó bevételeket, a fogyasztás fellendülését, valamint a vendéglátóhelyeken történő kiadásokat kell érteni. Hozzátette, a FIFA köré épülő gazdasági tevékenységből származó teljes összeg megközelítőleg 40 milliárd dollár, ennek fele keletkezik az USA-ban. Vizsgálatuk szerint a mérkőzéseknek otthont adó városok közül Kansas Cityben a növekedés üteme és a kiadások mértéke gyorsabb, mint máshol.

A Deloitte pénzügyi tanácsadó cég szerint közben Mexikó gazdaságára 2,5 milliárd dolláros hatással van a vb. A Bloomberg Intelligence tanulmánya szerint a FIFA – világbajnokságból származó – bevétele körülbelül 9 milliárd dollár lesz, ami több mint negyven százalékos növekedést jelent a 2022-es katari viadal 6,3 milliárd dolláros rekordjához képest. A növekedés a turizmusban, a szálloda- és vendéglátóiparban, a kiskereskedelemben, a reklámiparban és a fogyasztási cikkek szektorában egyaránt megfigyelhető.

A csaknem negyven napig tartó vb-n a korábbi 32 helyett immár 48 válogatott vett részt. Ez szinte kétszer annyi mérkőzést jelentett: 104-et a négy évvel ezelőtti 64 helyett. A találkozóknak az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada összesen 16 városa adott otthont.

(Mandiner/ MTI)

Nyitókép: MTI/EPA/Olga Fedorova