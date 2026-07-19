Spanyolország–Argentína: a döntő, amellyel a futballvilág régóta adós

Ez a VB döntő több dologban is különbözni fog az összes korábbitól
Az amerikai rendezők a Super Bowl mintáját fogják követni vasárnap.
Először fordul elő, hogy a címvédő az Európa-bajnokkal találkozik a labdarúgó-világbajnokság fináléjában. Az argentinok a negyedik vb-aranyukra hajtanak, és megvédhetik a címüket, míg a spanyolok három év alatt Európa-bajnokságot, Nemzetek Ligáját és most akár világbajnokságot is nyerhetnek. Kezdés 21 órakor.
Történelmi jelentőségűnek tartja az argentin sajtó a vasárnapi esti Spanyolország–Argentína labdarúgó mérkőzést, amelyet a világbajnokság zárásaként magyar idő szerint 21 órakor rendeznek meg az egyesült államokbeli East Rutherfordban. Most először fordul elő ugyanis, hogy a címvédő az Európa-bajnokkal találkozik a fináléban.
Az Olé, Argentína legismertebb sportlapja úgy ír a vb-döntőről, mint
a meccsről, amellyel a futballvilág régóta adós”,
utalva arra, hogy a korábban tervezett Finalissima elmaradt. A lap szerint a találkozó idején „megáll a bolygó”, és kiemeli a dél-amerikaiak nyolcszoros aranylabdásának, Lionel Messinek a szerepét, valamint a csapat drámai, Anglia elleni elődöntős fordítását.
A Clarín a válogatott negyedik világbajnoki címének lehetőségét taglalja. A tudósítások középpontjában Messi áll, aki 39 évesen újabb vb-döntőt játszik, és akinek közösségi médiás üzenetét több helyen úgy értelmezik, mint egy „búcsút”.
Több argentin cikk foglalkozik azzal, hogy a finálé egy generációs párharc is:
Messi és Lamine Yamal összecsapása
Előszeretettel említik azt is, hogy előbbi pályafutásának egyik utolsó nagy válogatott mérkőzése következhet, miközben a spanyoloknál Yamal a jövő szimbóluma.
Az argentin lapok egyébként nagy hangsúlyt fektetnek arra is, hogy a címvédő Albiceleste történelmet írhat: Argentína a negyedik világbajnoki aranyára hajt, és megvédheti a címét, ami rendkívül ritka teljesítmény lenne.
A spanyol média hangvétele a finálé előtt magabiztos, de tiszteletteljes a riválissal szemben. A legtöbb portál szerint ez a
„megálmodott döntő”,
amely egy korszakos Leo Messi–Lamine Yamal-párharcot is jelent.
A spanyol közszolgálati RTVE még arra is kitér, hogy a két nemzet
szorosan kötődik egymáshoz,
ezért különösen jelentős ez az első világbajnoki finálé egymás ellen.
A Marca egyszerűen csak úgy fogalmaz, eljött „az igazság órája”. A világ egyik legismertebb sportújsága kiemeli, hogy Spanyolország
három év alatt
is nyerhet.
A Mundo Deportivo „történelmi döntőnek” nevezi a találkozót, miközben nagy figyelmet szentel a Messi-hatásnak is, amely a jegyárakat rekordmagasságba emelte. A lap szerint a meccs egyszerre szól a jelen legnagyobb legendájáról (Messi) és a jövő szupersztárjáról (Yamal).
A spanyol sajtóban gyakran jelenik meg az a gondolat, hogy a finálé a torna legjobb támadósora és legjobb védelme között dől el:
Több elemzés szerint Messi kreativitása és tapasztalata áll szemben Rodri, Laporte, Cubarsí és Unai Simón által vezetett spanyol szervezettséggel.
Szinte minden spanyol oldal kiemeli a korábban említett generációs párharcot: Lionel Messi 39 évesen karrierje egyik utolsó világbajnoki mérkőzését játszhatja, a 19 esztendős Lamine Yamal viszont a spanyol futball új korszakának jelképe. Az ABC például kijelenti, hogy Spanyolország „a paradicsom kapuján kopogtat”, miközben Messi a labdarúgás „esszenciáját” képviseli.
A nagy érdeklődéssel várt mérkőzésnek a szervezők és a nemzetközi szövetség (FIFA) is igyekszik megadni a módját, azt ugyanis már egy ideje tudni lehet, hogy nagyszabású félidei show-műsorral készülnek, igaz, ennek következtében hosszabb lehet majd a két játékrész közötti szünet, s így a meccs is elhúzódhat. Mindez azonban vélhetően nem zavarja a főszereplőket, akik – mindkét oldalon – gőzerővel és motiváltan készülnek a döntőre, amelyre a 82 500 néző befogadására alkalmas MetLife Stadionban kerül majd sor, s amelynek játékvezetője, a szlovén Slavko Vincic a közösségi médiában megjelent videófelvétel tanúsága szerint elsírta magát, amikor kijelölték őt a feladatra.
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Az amerikai rendezők a Super Bowl mintáját fogják követni vasárnap.
A felek egy 36,5 centiméter magas, 6175 gramm súlyú serlegért csatáznak, melynek kör alakú alapja 13 centiméter átmérőjű.
A becslések szerint 20 millió dollár értékű kupát 18 karátos aranyból 1971-ben egy olasz szobrász, Silvio Gazzaniga készítette.
Először Franz Beckenbauer emelhette magasba az 1974-ben világbajnok német válogatott csapatkapitányaként. A trófeát kizárólag a nyitómérkőzések és a döntők alkalmával láthatják a szurkolók, a világesemények közötti időszakokban pedig a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) zürichi székházában, egy páncélszekrényben őrzik. A győztes válogatott egy bronzból készült aranyozott másolatot tarthat meg. A valódi kupára az összes győztes nevét rávésik, 2038-ban azonban várhatóan új serlegre lesz szükség, mert addigra nem marad szabad hely az aranyérmesek számára.
A vb-döntő két résztvevője együtt legalább 83 millió dollár díjazásban részesül, és a nyertes 17 millió dollárral (50 millió dollár) kap többet a második helyezettnél (33 millió dollár).
A vasárnap záruló torna 20 milliárd dolláros hatással lehet az Egyesült Államok gazdaságára a Bank of America becslése szerint. Brian Moynihan vezérigazgató kifejtette, hogy gazdasági hatás alatt például a turizmusból származó bevételeket, a fogyasztás fellendülését, valamint a vendéglátóhelyeken történő kiadásokat kell érteni. Hozzátette, a FIFA köré épülő gazdasági tevékenységből származó teljes összeg megközelítőleg 40 milliárd dollár, ennek fele keletkezik az USA-ban. Vizsgálatuk szerint a mérkőzéseknek otthont adó városok közül Kansas Cityben a növekedés üteme és a kiadások mértéke gyorsabb, mint máshol.
A Deloitte pénzügyi tanácsadó cég szerint közben Mexikó gazdaságára 2,5 milliárd dolláros hatással van a vb. A Bloomberg Intelligence tanulmánya szerint a FIFA – világbajnokságból származó – bevétele körülbelül 9 milliárd dollár lesz, ami több mint negyven százalékos növekedést jelent a 2022-es katari viadal 6,3 milliárd dolláros rekordjához képest. A növekedés a turizmusban, a szálloda- és vendéglátóiparban, a kiskereskedelemben, a reklámiparban és a fogyasztási cikkek szektorában egyaránt megfigyelhető.
A csaknem negyven napig tartó vb-n a korábbi 32 helyett immár 48 válogatott vett részt. Ez szinte kétszer annyi mérkőzést jelentett: 104-et a négy évvel ezelőtti 64 helyett. A találkozóknak az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada összesen 16 városa adott otthont.
(Mandiner/ MTI)
Nyitókép: MTI/EPA/Olga Fedorova