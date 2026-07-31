Teljes káosz Afrika partjainál: 60 ezer migráns hatolt be Ceutába

Bevándorlási káosz: Spanyolország beküldi a hadseregét Ceutába
Eddig közel ötvenezren törtek át a Spanyolországhoz tartozó, afrikai Ceuta városának falain, kilencen meghaltak.
A spanyol miniszterelnök az afrikai enklávéba utazott.
Mint arról lapunk is beszámolt, csütörtök óta tömegek törték át az Afrika partjainál fekvő, de Spanyolországhoz tartozó Ceuta város falait. A legújabb jelentések szerint egy nap alatt 60 ezer illegális bevándorló lépett a város szűk területére. A felfordulásban eddig 34 ember vesztette életét. Sokan közülük megfulladtak meg, miközben szárazföldön és tengeren keresztül özönlöttek át a határon.
Spanyolország miniszterelnöke, Pedro Sánchez Ceutába sietett, hogy enyhítse a növekvő válságot. Sánchez a tömeges határátlépéseket a spanyol legfelsőbb bíróság nemrégiben hozott ítéletével hozta összefüggésbe, amely szerint a tengeren érkező migránsokat nem lehet visszaküldeni Marokkóba.
A tömeges határátlépések „Spanyolország területi integritásának megsértését” jelentik
– mondta a baloldali kormányfő a pénteki beszédében. „Ami tegnap történt, azt teljes mértékben elítéljük. A spanyol kormány minden állami eszközt és erőforrást bevet majd Ceuta népének biztonságának garantálása érdekében” – tette hozzá.
A spanyol hatóságok közölték, hogy megpróbálják a lehető leggyorsabban kiutasítani azokat, akik illegálisan léptek be.
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Eddig közel ötvenezren törtek át a Spanyolországhoz tartozó, afrikai Ceuta városának falain, kilencen meghaltak.
Fotó: Lucía DIAZ / AFP