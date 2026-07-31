Teljes káosz Afrika partjainál: 60 ezer migráns hatolt be Ceutába

Mint arról lapunk is beszámolt, csütörtök óta tömegek törték át az Afrika partjainál fekvő, de Spanyolországhoz tartozó Ceuta város falait. A legújabb jelentések szerint egy nap alatt 60 ezer illegális bevándorló lépett a város szűk területére. A felfordulásban eddig 34 ember vesztette életét. Sokan közülük megfulladtak meg, miközben szárazföldön és tengeren keresztül özönlöttek át a határon.

Spanyolország miniszterelnöke, Pedro Sánchez Ceutába sietett, hogy enyhítse a növekvő válságot. Sánchez a tömeges határátlépéseket a spanyol legfelsőbb bíróság nemrégiben hozott ítéletével hozta összefüggésbe, amely szerint a tengeren érkező migránsokat nem lehet visszaküldeni Marokkóba.