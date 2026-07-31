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Afrika Ceuta Spanyolország

Teljes káosz Afrika partjainál: 60 ezer migráns hatolt be Ceutába

2026. július 31. 15:42

A spanyol miniszterelnök az afrikai enklávéba utazott.

2026. július 31. 15:42
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Mint arról lapunk is beszámolt, csütörtök óta tömegek törték át az Afrika partjainál fekvő, de Spanyolországhoz tartozó Ceuta város falait. A legújabb jelentések szerint egy nap alatt 60 ezer illegális bevándorló lépett a város szűk területére. A felfordulásban eddig 34 ember vesztette életét. Sokan közülük megfulladtak meg, miközben szárazföldön és tengeren keresztül özönlöttek át a határon.

Spanyolország miniszterelnöke, Pedro Sánchez Ceutába sietett, hogy enyhítse a növekvő válságot. Sánchez a tömeges határátlépéseket a spanyol legfelsőbb bíróság nemrégiben hozott ítéletével hozta összefüggésbe, amely szerint a tengeren érkező migránsokat nem lehet visszaküldeni Marokkóba.

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A tömeges határátlépések „Spanyolország területi integritásának megsértését” jelentik 

– mondta a baloldali kormányfő a pénteki beszédében. „Ami tegnap történt, azt teljes mértékben elítéljük. A spanyol kormány minden állami eszközt és erőforrást bevet majd Ceuta népének biztonságának garantálása érdekében” – tette hozzá.

A spanyol hatóságok közölték, hogy megpróbálják a lehető leggyorsabban kiutasítani azokat, akik illegálisan léptek be.

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Fotó: Lucía DIAZ / AFP

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Összesen 42 komment

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Palakon
2026. július 31. 18:57
Ez minimum 5-os cikkely Spanyolorszagnak.
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madre79
2026. július 31. 18:41
Ha annyira akarta akkor megérkeztek, de erre ne engedje őket!
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Dunhill67
2026. július 31. 18:38
"Spanyolország miniszterelnöke, Pedro Sánchez Ceutába sietett, hogy enyhítse a növekvő válságot"....mivel...vizet vitt nekik az a mocskos kommunista....azok a képen látható őrtornyok minek vannak ott...a gólyák vonulását figyelik onnan??
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0
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kbs-real
2026. július 31. 18:20
" a tömeges határátlépéseket a spanyol legfelsőbb bíróság nemrégiben hozott ítéletével hozta összefüggésbe," Soros emberei ott vannak mindenhol.
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