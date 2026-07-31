Túlterhelődött a rendszer, több ezer ember maradt ivóvíz nélkül Szentendrén

Szentendrén a rendszer túlterhelése miatt péntek reggelre több ezer ember maradt ivóvíz nélkül – közölte Facebook-oldalán Magyar Péter miniszterelnök.

A kormányfő tájékoztatása szerint a honvédség két tartálykocsival és hétezer zacskós ivóvízzel segíti a helyzet rendezését.

Magyar Péter egyúttal arra kérte a lakosságot, hogy a következő napokban függesszék fel a locsolást, ezzel is csökkentve a vízhálózat terhelését.