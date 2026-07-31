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szentendre honvédség ivóvíz Magyar Péter

Túlterhelődött a rendszer, több ezer ember maradt ivóvíz nélkül Szentendrén

2026. július 31. 09:44

Magyar Péter tájékoztatása szerint a honvédség két tartálykocsival és hétezer zacskós ivóvízzel segíti a helyzet rendezését.

2026. július 31. 09:44
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Szentendrén a rendszer túlterhelése miatt péntek reggelre több ezer ember maradt ivóvíz nélkül – közölte Facebook-oldalán Magyar Péter miniszterelnök.

A kormányfő tájékoztatása szerint a honvédség két tartálykocsival és hétezer zacskós ivóvízzel segíti a helyzet rendezését.

Magyar Péter egyúttal arra kérte a lakosságot, hogy a következő napokban függesszék fel a locsolást, ezzel is csökkentve a vízhálózat terhelését.

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Nyitókép: Pexels

 

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Összesen 58 komment

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Sorrend:
Monte Carlo
2026. július 31. 10:36
sergent 2026. július 31. 10:30 Akkor csak nézzük azt, amit ígértek? Hol a vízgazdálkodási stratégia?
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nyafika
2026. július 31. 10:35
dundi-fan 2026. július 31. 10:26 • Szerkesztve - Zsírdisznó! Április óta ti vagytok. Mi a lófasz történt azóta? Kirúgások, menesztések, szétbarmolás. Még van bőr a hízott pofádon visszamutogatni? Szentendrét a fajtád, az MSZP, SZDSZ, MOMENTUM baszta szét, vágod? Vagy csak böfögsz valamit a szombat délelőtti takarítás helyett? Van lóvé bejárónőre, akkor pofádat a vasaló alá, mert rendesen megszedted magad az elmúl 16 év Orbáni diktatúrában!
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0
0
Monte Carlo
2026. július 31. 10:34
fitymafake 2026. július 31. 10:32 Kinos mellébeszeléssel magyarázod a buktádat. Mondjuk ki, Szentende civil ellenzéki vezetése alkalmatlan.
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sergent
2026. július 31. 10:33
dundi-fan 2026. július 31. 10:26 • Szerkesztveű 10/10
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