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Magyar Péter atomerőmű duna

44 év óta nem történt ilyen – leállították a teljes paksi atomerőművet

2026. július 30. 13:06

Az ok a Duna alacsony vízállása, hétfőtől energia-krízishelyzet jöhet.

2026. július 30. 13:06
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Frissítés 17:30-kor, Magyar Péter bejelentésével:

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Magyar Péter a Markus Söder bajor miniszterelnökkel folytatott tárgyalásai után tartott tájékoztatón számolt be arról, hogy jelenleg minden rendben van az energiaellátás területén, az mind a lakosság, mind a vállalatok számára biztosított, és ugyanez mondható el az ország 99,9 százalékát tekintve az ívóvízellátással kapcsolatban is. 

Hozzátette ugyanakkor, hogy a Duna rekordalacsony vízállása miatt folyamatosan kell lekapcsolni az atomerőmű blokkjait, ez tervezett leállításnak számít. 

„Úgy tűnik, jelen állás szerint, hogy sor kerülhet akár már ma, de lehet, hogy inkább holnap a paksi erőmű teljes lekapcsolására”

 – fogalmazott.

Közölte, az atomerőmű kikapcsolása 2000 megawatt teljesítménykiesést jelent, ez nagy százaléka a magyar fogyasztásnak, de ez még fedezhető importból, mivel 3600-3800 megawatt a importkapacitás.

Magyar Péter szólt arról is, hogy időközben meghibásodott a Dunamenti Erőmű, amely újabb 400 megawatt kiesését jelent. Zajlik a javítás, és van rá esély, hogy a nap folyamán újraindul, de ha nem felel meg egy régi alkatrész, akkor az is elképzelhető, hogy egy-két hétig tarthat a javítás – tette hozzá, közölve azt is, hogy utóbbi esetben bizonyosan lépéseket kell tenniük.

Százhalombattára is elmennek a nap folyamán Kapitány Istvánnal a Dunamenti Erőműbe és tájékozódnak arról, hogy áll a javítás, de meglátogatják a a Mol százhalombattai finomítóját is - közölte.

 Felidézte, hogy a finomító továbbra sem teljes kapacitással működik, közel 50 százalékos kiesés van, és valamikor szeptemberre ígérik a teljes kapacitással történő működést.

Magyar Péter elmondta, utána tájékoztatást adnak a benzin- és a gázolajárakról.

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: MTI/Kiss Dániel


 

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Összesen 543 komment

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GrumpyGerald
2026. július 30. 19:34
Úgy látsizk, a PIAC nem oldotta meg... NEM ERRE SZAVAZTUNK!!!
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GrumpyGerald
2026. július 30. 19:33
Petró feltűrt slimfit-ingujjban, kapitánnyal a végén még összehoz nekünk egy Csernobilt... Dyatlovot már castingolják fb videóhívásban... Uram irgalmazz nekünk.
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Szerintem
2026. július 30. 19:31
"buktor-viktor 2026. július 30. 18:56 • Szerkesztve Ezért kellett volna megépíteni Paks kettőt, most lenne energiánk bőven! Még a kínai gyáraknak is jutna! " Meg is lenne már, ha nem minden aljas eszközzel gáncsoltátok volna. Az építkezést most is leállította a tiszafostos inkább.
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c-critical
2026. július 30. 19:31
Ez az igazi rezsicsöki. Semmit nem kell majd fizetni az áramért, mer' nem lesz oszt' jónapot. Van itt ész gyerekek.
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