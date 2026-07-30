Itt az újabb hőhullám – vizet osztanak a vasút- és buszállomásokon

A MÁV-csoport vízosztással, párakapukkal készül a harmadfokú hőségriasztásra; több vasút- és buszállomáson ivókutak üzemelnek, amelyekből bárki feltöltheti a kulacsát vagy palackját – értesítette a vállalat csütörtökön az MTI-t. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook-oldalán a Magyar Közutat és az autópálya-üzemeltetőket is arra kérte, hogy torlódások esetén készüljenek fel ivóvíz kiosztására az autósoknak.

A közlemény szerint a harmadfokú hőségriasztás ideje alatt, 10 és 17 óra között osztanak palackozott vizet Budapesten a Déli, Keleti és Nyugati pályaudvarokon továbbá a Boráros téri HÉV-állomáson.