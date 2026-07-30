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hőség hőség MÁV vízosztás Vitézy Dávid

Itt az újabb hőhullám – vizet osztanak a vasút- és buszállomásokon

2026. július 30. 11:28

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Magyar Közutat és az autópálya-üzemeltetőket is arra kérte, hogy torlódások esetén készüljenek fel ivóvíz kiosztására az autósok számára.

2026. július 30. 11:28
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A MÁV-csoport vízosztással, párakapukkal készül a harmadfokú hőségriasztásra; több vasút- és buszállomáson ivókutak üzemelnek, amelyekből bárki feltöltheti a kulacsát vagy palackját – értesítette a vállalat csütörtökön az MTI-t. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook-oldalán a Magyar Közutat és az autópálya-üzemeltetőket is arra kérte, hogy torlódások esetén készüljenek fel ivóvíz kiosztására az autósoknak. 

A közlemény szerint a harmadfokú hőségriasztás ideje alatt, 10 és 17 óra között osztanak palackozott vizet Budapesten a Déli, Keleti és Nyugati pályaudvarokon továbbá a Boráros téri HÉV-állomáson. 

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Vidéken Békéscsabán, Debrecenben, Fonyódon, Győrben és Kecskeméten, a Miskolc-Tiszai pályaudvaron, Nyíregyházán, Pécsen, Siófokon, Szegeden, Székesfehérváron és Szolnokon.

Szintén ingyen osztanak ásványvizet 

Budapest-Kelenföld, Budapest-Népliget autóbusz-állomosokon és a megyeszékhelyeken a nagyobb forgalmat lebonyolító autóbusz-állomásokon: Békéscsaba, Debrecen, Eger, Győr, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza, Pécs, Salgótarján, Szeged, Szekszárd, Székesfehérvár, Szolnok, Szombathely, Tatabánya, Veszprém és Zalaegerszeg központi buszállomásokon, 10 és 17 óra között.

Hozzátették: párakapuk működnek Budapesten a Déli és Nyugati pályaudvaron, vidéken pedig Balatonboglár, Balatonlelle, Balatonszentgyörgy, Békéscsaba, Debrecen, Dombóvár, Eger, Fonyód, Füzesabony, Kaposvár, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Miskolc-Tiszai, Nyíregyháza, Pécs, Siófok, Szeged, Szekszárd, Szerencs és Záhony vasútállomásokon.

Budapesten Népliget és Kelenföld autóbusz-állomásokon, vidéken Békéscsaba, Bonyhád, Debrecen, Dombóvár, Eger, Győr, Miskolc, Paks, Pécs, Szeged, Székesfehérvár, Szekszárd és Tamási buszállomásokon üzemeltetnek párakaput. 

Vitézy Dávid, a közlekedési és beruházási miniszter arra kérte csütörtökön a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében a Magyar Közutat és az autópálya-üzemeltetőket, hogy torlódások esetén készüljenek fel ivóvíz kiosztására az autósok számára, és ahol lehet, ütemezzék át a forgalmat zavaró útfenntartási munkákat.


Nitókép: Vízosztás a kánikula miatt a Nyugati pályaudvaron a hőségriadó idején, 2025. augusztus 14-én. (MTI/Máthé Zoltán)

 

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Összesen 9 komment

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Sorrend:
pollip
2026. július 30. 12:37
Nem kell dolgozni, merteleg van:-) ezért marad el a sajtótájékoztató:-)))))
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2
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hoci74
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2026. július 30. 12:24 Szerkesztve
Reszelik a fingot. Nagyon fontos emberek nagyon fontos gondolatokat mondanak nagyon fontos dolgokról... Technikailag hogy is néz ez ki? Tehát hirtelen torlódás lesz X kilométernél, huss futás oda vízzel.... torlódás van, nehéz odáig jutni... Hoppá, megindul a forgalom de most vissza pár kilométerrel van torlódás...na mifasz legyen tolasson a vizes ember? Hülye ez vagy csak egy tiszás miniszter????
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1
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rottyos-ducse
2026. július 30. 12:16
koszonjuk, Pepi
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0
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nyafika
2026. július 30. 11:49
A rendkívüli hőség- és energiahelyzetre tekintettel nem lesz csütörtökön kormányszóvivői sajtótájékoztató... - Mivan? Tönkrementek a légkondik? Vagy nincs miről hazudozni? 3 kvótapicsa kiment a strandra?
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4
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