Vitézy Dávid: Csak ekkor indulhat meg az utasforgalom a Budapest–Belgrád vasútvonalon

A bejegyzéshez csatolt videóban Vitézy elmondta: az utasforgalom megindítása szempontjából kulcsfontosságú vonatbefolyásoló rendszer telepítése már megtörtént. A technológia Európában egyelőre nem terjedt el, ugyanakkor Kínában hosszabb ideje alkalmazzák.

A tesztelés során azonban szoftverhibákat tártak fel, amelyeket a kivitelezőnek ki kell javítania a forgalom megkezdése előtt.

A miniszter szerint amennyiben a javításokat a vállalt ütemezésnek megfelelően a következő napokban, illetve hetekben elvégzik, augusztus első felében megkezdődhetnek az úgynevezett „sötétüzemi próbák”. Ezek során még utasok nélkül, de valós üzemi körülmények között vizsgálják a vasútvonal és a biztosítóberendezések működését.