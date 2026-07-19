Vitézy Dávid: Csak ekkor indulhat meg az utasforgalom a Budapest–Belgrád vasútvonalon

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A közlekedési és beruházási miniszter szerint a biztonság az első, ezért a forgalom elindítására kizárólag azt követően kerülhet sor, hogy a kínai kivitelező elvégzi a szükséges szoftverjavításokat, valamint a rendszer valamennyi biztonsági tesztje és hatósági vizsgálata megfelelő eredménnyel zárul.
A biztonság továbbra is elsődleges szempont, ezért a Budapest–Belgrád vasútvonalon az utasforgalom csak akkor indulhat meg, ha valamennyi szükséges műszaki és biztonsági feltétel maradéktalanul teljesül – közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter vasárnap a Facebook-oldalán.
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A tárcavezető hangsúlyozta:
a forgalom elindítására kizárólag azt követően kerülhet sor, hogy a kínai kivitelező elvégzi a szükséges szoftverjavításokat, valamint a rendszer valamennyi biztonsági tesztje és hatósági vizsgálata megfelelő eredménnyel zárul.
Hozzátette, hogy a kormány a beruházás állásáról a jövőben is nyíltan és átláthatóan tájékoztatja a közvéleményt. Mint fogalmazott, „a be nem tartott céldátumok ígérgetése helyett őszintén és transzparensen fogunk kommunikálni” a projekt aktuális helyzetéről.
A bejegyzéshez csatolt videóban Vitézy elmondta: az utasforgalom megindítása szempontjából kulcsfontosságú vonatbefolyásoló rendszer telepítése már megtörtént. A technológia Európában egyelőre nem terjedt el, ugyanakkor Kínában hosszabb ideje alkalmazzák.
A tesztelés során azonban szoftverhibákat tártak fel, amelyeket a kivitelezőnek ki kell javítania a forgalom megkezdése előtt.
A miniszter szerint amennyiben a javításokat a vállalt ütemezésnek megfelelően a következő napokban, illetve hetekben elvégzik, augusztus első felében megkezdődhetnek az úgynevezett „sötétüzemi próbák”. Ezek során még utasok nélkül, de valós üzemi körülmények között vizsgálják a vasútvonal és a biztosítóberendezések működését.
Tájékoztatása szerint
sikeres próbafutások esetén akár már szeptemberben megindulhat az utasforgalom a felújított szakaszon.
Ugyanakkor figyelmeztetett arra, hogy amennyiben a következő hetekben további műszaki problémák merülnek fel, az a projekt átadásának késedelméhez vezethet.
Vitézy Dávid leszögezte: semmilyen határidő nem írhatja felül a biztonsági követelményeket, ezért a vonalon addig nem indulhat meg a forgalom, amíg a rendszer minden eleme kifogástalanul és megbízhatóan nem működik.
Mint ismert, a Budapest–Belgrád vasútvonal korszerűsítése Magyarország egyik legnagyobb vasúti infrastruktúra-fejlesztése. A beruházás célja a menetidő csökkentése, a teher- és személyszállítási kapacitások növelése, valamint a magyarországi és a délkelet-európai vasúti összeköttetések javítása. A fejlesztés a nemzetközi áruforgalom szempontjából is kiemelt jelentőségű, mivel fontos szerepet tölthet be a görög kikötők és Közép-Európa közötti logisztikai útvonalak kiszolgálásában.
Nyitókép: MTI/Lakatos Péter