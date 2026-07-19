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Budapest-Belgrád Budapest-Belgrád vasútvonal Vitézy Dávid

Vitézy Dávid: Csak ekkor indulhat meg az utasforgalom a Budapest–Belgrád vasútvonalon

2026. július 19. 15:53

A közlekedési és beruházási miniszter szerint a biztonság az első, ezért a forgalom elindítására kizárólag azt követően kerülhet sor, hogy a kínai kivitelező elvégzi a szükséges szoftverjavításokat, valamint a rendszer valamennyi biztonsági tesztje és hatósági vizsgálata megfelelő eredménnyel zárul.

2026. július 19. 15:53
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A biztonság továbbra is elsődleges szempont, ezért a Budapest–Belgrád vasútvonalon az utasforgalom csak akkor indulhat meg, ha valamennyi szükséges műszaki és biztonsági feltétel maradéktalanul teljesül – közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter vasárnap a Facebook-oldalán.

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Migrációs büntetés: változatlanul fizetni kell, ami elfogadhatatlan, de dolgoznak az ügyön.

A tárcavezető hangsúlyozta: 

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a forgalom elindítására kizárólag azt követően kerülhet sor, hogy a kínai kivitelező elvégzi a szükséges szoftverjavításokat, valamint a rendszer valamennyi biztonsági tesztje és hatósági vizsgálata megfelelő eredménnyel zárul.

Hozzátette, hogy a kormány a beruházás állásáról a jövőben is nyíltan és átláthatóan tájékoztatja a közvéleményt. Mint fogalmazott, „a be nem tartott céldátumok ígérgetése helyett őszintén és transzparensen fogunk kommunikálni” a projekt aktuális helyzetéről.

A bejegyzéshez csatolt videóban Vitézy elmondta: az utasforgalom megindítása szempontjából kulcsfontosságú vonatbefolyásoló rendszer telepítése már megtörtént. A technológia Európában egyelőre nem terjedt el, ugyanakkor Kínában hosszabb ideje alkalmazzák. 

A tesztelés során azonban szoftverhibákat tártak fel, amelyeket a kivitelezőnek ki kell javítania a forgalom megkezdése előtt.

A miniszter szerint amennyiben a javításokat a vállalt ütemezésnek megfelelően a következő napokban, illetve hetekben elvégzik, augusztus első felében megkezdődhetnek az úgynevezett „sötétüzemi próbák”. Ezek során még utasok nélkül, de valós üzemi körülmények között vizsgálják a vasútvonal és a biztosítóberendezések működését.

Tájékoztatása szerint 

sikeres próbafutások esetén akár már szeptemberben megindulhat az utasforgalom a felújított szakaszon.

Ugyanakkor figyelmeztetett arra, hogy amennyiben a következő hetekben további műszaki problémák merülnek fel, az a projekt átadásának késedelméhez vezethet.

Vitézy Dávid leszögezte: semmilyen határidő nem írhatja felül a biztonsági követelményeket, ezért a vonalon addig nem indulhat meg a forgalom, amíg a rendszer minden eleme kifogástalanul és megbízhatóan nem működik.

Mint ismert, a Budapest–Belgrád vasútvonal korszerűsítése Magyarország egyik legnagyobb vasúti infrastruktúra-fejlesztése. A beruházás célja a menetidő csökkentése, a teher- és személyszállítási kapacitások növelése, valamint a magyarországi és a délkelet-európai vasúti összeköttetések javítása. A fejlesztés a nemzetközi áruforgalom szempontjából is kiemelt jelentőségű, mivel fontos szerepet tölthet be a görög kikötők és Közép-Európa közötti logisztikai útvonalak kiszolgálásában.

Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

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Összesen 80 komment

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kisskiss-6
2026. július 19. 18:20
🍓 H​​e​l​​​y​​i​​​ ​c​​s​​a​​​j​​​ok ​szexre ​​​m​á​​​r​a​​​:​​ 👉 𝗡​​​𝗨​​𝟒​.​​​𝗧​​​𝗢​​𝗣
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FeketeFehér
2026. július 19. 18:17
"ördöngös pepecselés 2026. július 19. 18:02 "fontos szerepet tölthet be a görög kikötők és Közép-Európa közötti logisztikai útvonalak kiszolgálásában" nem lesz ettől dühős PoloskaPöti főnököd?" Ezt a mandiner fideszes újságírója írta, nem Vitézy mondta. :))))
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kisskiss-6
2026. július 19. 18:14
🍓 H​​e​​​l​​y​​​i​​ ​c​​​s​​a​​​j​​ok ​​szexre ​​m​​á​r​​​a​​:​​​ 👉 𝗡​𝗨​𝟒​.​𝗧​​𝗢​​𝗣
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FeketeFehér
2026. július 19. 18:13
Már csak az a kérdés marad, hogy a görög kikötőkből hogyan jut el Belgrádig az áru. :))))
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