Ft
Ft
41°C
21°C
Ft
Ft
41°C
21°C
06. 29.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 29.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
közlekedés menetrend Vitézy Dávid

Július 1-jétől jelentősen bővül az éjszakai közlekedés az agglomeráció felé!

2026. június 29. 11:46

A nyár második felében újabb települések következnek.

2026. június 29. 11:46
null
Vitézy Dávid
Vitézy Dávid
Facebook

„Első ütemben Érd, Vác, Balassagyarmat, Gyömrő és Vecsés térsége kap új vagy sűrűbb éjszakai kapcsolatot, az utolsó metrókhoz igazodó csatlakozásokkal, illetve több irányban már közvetlen belvárosi indulással is. A nyár második felében újabb települések következnek.

Budapest és környéke rengeteget változott az elmúlt évtizedekben. Százezrek költöztek az agglomerációba, miközben az éjszakai közlekedés sok helyen még mindig ott tartott, ahol húsz éve. Egy koncert, egy késő estig tartó műszak, egy családi vacsora vagy akár egy színházi előadás után sokak számára egyszerűen nem volt biztonságos és megfizethető lehetőség hazajutni tömegközlekedéssel. Ezen változtatunk most.

Június elején bejelentettem, hogy a BKK-val közösen teljesen újragondoltuk az éjszakai hálózatot, benne a kék buszos agglomerációs járatokat Budakeszi, Pécel, Szentendre vagy Gödöllő felé. Most pedig a »sárga«, állami, agglomerációs Volánbusz járatokat is összehangoljuk a budapesti éjszakai közlekedéssel, így a Közlekedési és Beruházási Minisztérium által finanszírozott elővárosi és regionális autóbuszjáratok hálózata és menetrendje is módosul. Ez talán természetesnek hangzik, de valójában évtizedes hiányosságot pótolunk: Budapest és az agglomeráció végre nem külön rendszerként, hanem egyetlen közlekedési hálózatként működhet a jövőben.

Ez sokkal több, mint egy egyszerű menetrendi módosítás. Arról szól, hogy Budapest éjszaka sem zárul be azok előtt, akik az agglomerációban élnek. A célunk világos: olyan közlekedési rendszert építünk, amely biztonságos, kiszámítható és megfizethető alternatívát kínál az autó helyett éjszaka is. Olyan rendszert, amely nem választja el Budapestet az agglomerációtól, hanem összeköti őket a nap 24 órájában.

A korábbi kormányokkal ellentétben mi nemcsak nagyberuházásokban gondolkodunk, hanem azoknak a mindennapi problémáknak a megoldásán is, amelyek emberek százezreinek életét teszik könnyebbé. Ez most egy ilyen lépés.”

Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Perczel Éva
2026. június 29. 14:15
Ezzel egy időben csökken a parkolási díj befizetésének lehetősége, mert a Lánchíd gyilkos leszerelteti a parkolóórákat!
Válasz erre
0
0
Dixtroy
2026. június 29. 13:57
"Egy koncert, egy késő estig tartó műszak, egy családi vacsora vagy akár egy színházi előadás után sokak számára egyszerűen nem volt biztonságos és megfizethető lehetőség hazajutni tömegközlekedéssel." Mi a kuraanyádat brekegsz? Nem megfizethető az éjszakai tömegközlekedés? Ez a faszi teljesen lement kreténbe.
Válasz erre
0
0
Haifisch
2026. június 29. 13:36
Mandi, legalább képet ne tegyetek már ki erről az irritáló kis buzirol, könyörgöm! Ha már a hazugságait lehozzátok...
Válasz erre
0
0
kisnyugdijas-2
2026. június 29. 13:28
ne a bulizókat akard hazavinni éjjel, nagyfülű hülyegyerek. a melósokat kéne délután!
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!