„Első ütemben Érd, Vác, Balassagyarmat, Gyömrő és Vecsés térsége kap új vagy sűrűbb éjszakai kapcsolatot, az utolsó metrókhoz igazodó csatlakozásokkal, illetve több irányban már közvetlen belvárosi indulással is. A nyár második felében újabb települések következnek.

Budapest és környéke rengeteget változott az elmúlt évtizedekben. Százezrek költöztek az agglomerációba, miközben az éjszakai közlekedés sok helyen még mindig ott tartott, ahol húsz éve. Egy koncert, egy késő estig tartó műszak, egy családi vacsora vagy akár egy színházi előadás után sokak számára egyszerűen nem volt biztonságos és megfizethető lehetőség hazajutni tömegközlekedéssel. Ezen változtatunk most.