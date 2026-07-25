1️⃣ Kelenföld metróállomástól induló új vonalak:

A változások második ütemében közvetlen éjszakai kapcsolat jön létre Budapest és Biatorbágy térsége között is. Az éjszakai járatok Kelenföldről indulnak, és Biatorbágy után érintik Sóskutat, Pusztazámort és Etyeket.

Szigethalomra, Halásztelekre és Tökölre augusztus 11-étől indulnak az éjszakai buszok Kelenföldről, az M4-es metrótól csatlakozva.

2️⃣ Északnyugati irányba bővülő kapcsolatok:

Solymárról is több település válik könnyebben elérhetővé augusztustól. A Solymár vasútállomás megállótól az éjszakai vonathoz igazodva hétköznap és hétvégén a hajnalban induló buszokkal el lehet jutni Pilisszentivánra és Pilisszántóra is.

Szintén újdonság, hogy Újpest Városkaputól egészen Visegrádig lehet utazni néhány nap múlva éjszakánként, ami azt jelenti, hogy az M3-as metróhoz csatlakozó buszok érintik majd Szentendrét, Leányfalut, Tahitótfalut és Dunabogdányt is.

Az utolsó H5-ös HÉV-től is bővítjük a csatlakozásokat. Pomáztól Pilisszentkereszt és Csobánka felé is új járat indul.

3️⃣ Északkeleti térségbe bővülő eljutások:

Veresegyház környékének elérése is egyszerűbbé válik éjszaka. Az új járatok a Stadion állomásnál biztosítanak csatlakozást a metrótól, miközben minden járat érinti Szadát, Veresegyházat, Erdőkertest, Őrbottyánt és Csomádot.

A Csömörre és Nagytarcsára való eljutás is egyszerűbbé válik, aki ebbe az irányba szeretne közlekedni busszal az éjszakai, hajnali órákban, az Örs vezér térről és gyakrabban tudja ezt majd megtenni.