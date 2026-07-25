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közlekedés fejlesztés Vitézy Dávid

Augusztus 1-től tovább bővül a július elején bevezetett éjszakai agglomerációs közlekedés

2026. július 25. 10:34

Budapestről még több település irányába lesz könnyebb az eljutás.

2026. július 25. 10:34
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Vitézy Dávid
Vitézy Dávid
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„Éjjel-nappal Pest megye – ahogy ígértem, most folytatjuk: augusztus 1-től tovább bővül a július elején bevezetett éjszakai agglomerációs közlekedés.

Az új rendszer bővítésének köszönhetően Budapestről még több település irányába lesz könnyebb az eljutás.

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A tavaly nyáron a meghosszabbított üzemidejű metrók menetrendjéhez igazodva július 1. óta már könnyebben elérhető éjszaka Szigetszentmiklós, Gyál, Pécel, Budakalász, Pomáz, Szentendre, Kistarcsa, Kerepes, Mogyoród, Gödöllő, Törökbálint, Budaörs, Budakeszi, Solymár, Remeteszőlős, Nagykovácsi, Dunakeszi, Göd, Sződliget, Fót, Vác, Diósd, Érd, Százhalombatta, Ecser, Maglód és Gyömrő is, most pedig az utolsó metrókhoz és a HÉV-ek, illetve vonatok menetrendjéhez igazodó csatlakozásokkal további települések felé bővül új járatokkal az agglomerációs éjszakai közlekedés. Az újabb módosítások kidolgozása közben is a települések minél jobb elérése mellett az egyszerűségre törekvés volt a jellemző az éjszakai járatok útvonalainak kialakításánál.

1️⃣ Kelenföld metróállomástól induló új vonalak:
A változások második ütemében közvetlen éjszakai kapcsolat jön létre Budapest és Biatorbágy térsége között is. Az éjszakai járatok Kelenföldről indulnak, és Biatorbágy után érintik Sóskutat, Pusztazámort és Etyeket.
Szigethalomra, Halásztelekre és Tökölre augusztus 11-étől indulnak az éjszakai buszok Kelenföldről, az M4-es metrótól csatlakozva.

2️⃣ Északnyugati irányba bővülő kapcsolatok:
Solymárról is több település válik könnyebben elérhetővé augusztustól. A Solymár vasútállomás megállótól az éjszakai vonathoz igazodva hétköznap és hétvégén a hajnalban induló buszokkal el lehet jutni Pilisszentivánra és Pilisszántóra is.
Szintén újdonság, hogy Újpest Városkaputól egészen Visegrádig lehet utazni néhány nap múlva éjszakánként, ami azt jelenti, hogy az M3-as metróhoz csatlakozó buszok érintik majd Szentendrét, Leányfalut, Tahitótfalut és Dunabogdányt is.
Az utolsó H5-ös HÉV-től is bővítjük a csatlakozásokat. Pomáztól Pilisszentkereszt és Csobánka felé is új járat indul.

3️⃣ Északkeleti térségbe bővülő eljutások:
Veresegyház környékének elérése is egyszerűbbé válik éjszaka. Az új járatok a Stadion állomásnál biztosítanak csatlakozást a metrótól, miközben minden járat érinti Szadát, Veresegyházat, Erdőkertest, Őrbottyánt és Csomádot.
A Csömörre és Nagytarcsára való eljutás is egyszerűbbé válik, aki ebbe az irányba szeretne közlekedni busszal az éjszakai, hajnali órákban, az Örs vezér térről és gyakrabban tudja ezt majd megtenni.

4️⃣ Déli agglomeráció irányba bővülő eljutások:
Az éjszakai agglomerációs közlekedés bővítésének köszönhetően egészen Dabasig lehet utazni augusztustól. A Népligetből induló éjszakai járatok megállnak Alsónémedin, Ócsán, Inárcson, Kakucson és Újhartyánban is.
Közvetlen éjszakai kapcsolat jön létre Budapest és Kiskunlacháza térsége között is.

A Budapest-Belgrád vasútvonal megnyitásáig a Dunaharaszti-Taksony-Dunavarsány-Délegyháza útvonalon haladva Kiskunlacháza után még Dömsöd is elérhető válik.

A 150-es vasútvonal elindulását követően pedig a busz Taksony-Dunavarsány-Délegyháza helyett Bugyi érintésével közlekedik majd.
A nyár folyamán bevezetett menetrendi módosításokkal olyan közlekedési rendszer jön létre, amely biztonságos és kiszámítható alternatíva lehet az autós közlekedés helyett akár éjszaka is. A több ütemű menetrendi változás az agglomerációban élők százezreinek életét teheti könnyebbé.

Mert az élet éjjel sem áll meg.”

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

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Összesen 6 komment

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Sorrend:
nyugalom
2026. július 25. 13:22
Az et nem tugggyyya, h mi is az a koncesszió v szandekosan beszel baromságot a vihogó, puffadt pofajú poloska mellett!
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0
0
Katamata
2026. július 25. 12:36
Bármit csinál majd én undorodom Vitézy Dávidtól és ő a szülei értékrendjével(Ők sajnos már meghaltak) fordult teljesen szembe.Gerinctelen alaknak tartom és nagyon mérges vagyok amiatt is,hogy hajdan a főpolgármester választáson rá kellett szavaznunk.Ő ezt így hálálta meg!!!
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2
1
SyncBaer
2026. július 25. 12:00
Felmérte valaki, hogy mennyi utas lesz az éjszakában, vagy ez egy újabb pénzégetés? (Vagy csak egy üres ígéret, összesen - egész éjjel - egy, azaz egy db. busz lesz?)
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7
0
astracf
2026. július 25. 11:57
Van ahova még fényes nappal sincs normális közlekedés!
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6
0
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