Kapitány István a Magyar Posta elnökét is menesztette

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A pénteki bejelentésben a miniszter nem indokolta a vezetőcsere okát, és egyelőre arról sem közölt részleteket, ki veheti át a Magyar Posta irányítását.
Visszahívta tisztségéből Láng Gézát a Magyar Posta Zrt. igazgatóságának éléről Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A tárcavezető pénteken jelentette be, hogy az igazgatóság elnöki posztjáról történő visszahívással egy időben a társaság vezetése a vezérigazgatói munkaviszony megszüntetéséről is döntött.
Láng 2025 januárjában került a Magyar Posta élére. Kinevezését akkor Nagy Márton kezdeményezte. A szakember korábban nyolc éven át dolgozott a Posta Biztosítónál, majd 2019 és 2024 között helyettes államtitkárként, később pedig a Magyar Posta igazgatósági tagjaként tevékenykedett.
A korábbi tájékoztatások szerint feladata volt
a megváltozott piaci és technológiai környezethez.
A pénteki bejelentésben a miniszter nem indokolta a vezetőcsere okát, és egyelőre arról sem közölt részleteket, ki veheti át a Magyar Posta irányítását.
Fotó: Kapitány István Facebook-oldala