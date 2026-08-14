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Magyar Posta Zrt elnök visszahívás Kapitány István

Kapitány István a Magyar Posta elnökét is menesztette

2026. augusztus 14. 11:20

A pénteki bejelentésben a miniszter nem indokolta a vezetőcsere okát, és egyelőre arról sem közölt részleteket, ki veheti át a Magyar Posta irányítását.

2026. augusztus 14. 11:20
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Visszahívta tisztségéből Láng Gézát a Magyar Posta Zrt. igazgatóságának éléről Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A tárcavezető pénteken jelentette be, hogy az igazgatóság elnöki posztjáról történő visszahívással egy időben a társaság vezetése a vezérigazgatói munkaviszony megszüntetéséről is döntött. 

Láng 2025 januárjában került a Magyar Posta élére. Kinevezését akkor Nagy Márton kezdeményezte. A szakember korábban nyolc éven át dolgozott a Posta Biztosítónál, majd 2019 és 2024 között helyettes államtitkárként, később pedig a Magyar Posta igazgatósági tagjaként tevékenykedett.

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A korábbi tájékoztatások szerint feladata volt 

  • a vállalat működésének hatékonyabbá tétele, valamint 
  • a posta alkalmazkodásának elősegítése 

a megváltozott piaci és technológiai környezethez.

A pénteki bejelentésben a miniszter nem indokolta a vezetőcsere okát, és egyelőre arról sem közölt részleteket, ki veheti át a Magyar Posta irányítását.

Fotó: Kapitány István Facebook-oldala

 

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Összesen 154 komment

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Sorrend:
Ernest01
2026. augusztus 15. 10:04
Gondolom a Posta rengeteg energiát fogyasztott. Amúgy nem értem, miköze egy energetikai miniszternek ehhez.
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0
0
rottyos-ducse
2026. augusztus 15. 10:01
alkalmatlan fideszes volt, csoda hogy idaig huzta
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0
0
Magyarorszag-elveszett
2026. augusztus 15. 06:40
Alacsony a vízállás a Postánál? Kapitány István energetikai miniszter még egyetlen egyszer sem nyilatkozhatott Pak ügyében. Amikor sajtótájékoztató volt akkor is csak az első sorban ülhetett, de másra nem kapott engedélyt. Mi folyik a kormányban? Ki kiben nem bízik meg? Vagyis milyen színház ez?
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2
0
minarik
2026. augusztus 15. 06:27
Szerintem 2026. augusztus 14. 19:08 Teljes a káosz. A minisztereknek fingjuk sincs, hogy mi a saját területük és egymás dolgaiba kavarnak be, intézkednek, jelentgetnek be dolgokat. A malacok már verekednek, a farkas meg röhög az ajtóban, alig várja, hogy beengedjék. Ezek az ostobák fel sem fogják, hogy tökéletes pályát készítenek a külföldi rablásnak, minden területen.
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3
0
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