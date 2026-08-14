Kapitány István a Magyar Posta elnökét is menesztette

Visszahívta tisztségéből Láng Gézát a Magyar Posta Zrt. igazgatóságának éléről Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A tárcavezető pénteken jelentette be, hogy az igazgatóság elnöki posztjáról történő visszahívással egy időben a társaság vezetése a vezérigazgatói munkaviszony megszüntetéséről is döntött.

Láng 2025 januárjában került a Magyar Posta élére. Kinevezését akkor Nagy Márton kezdeményezte. A szakember korábban nyolc éven át dolgozott a Posta Biztosítónál, majd 2019 és 2024 között helyettes államtitkárként, később pedig a Magyar Posta igazgatósági tagjaként tevékenykedett.