Bár meghívták, de mégsem megy a vébé döntőjére Ursula von der Leyen

Brüsszel új terve ambiciózus, de könnyen a korábbi uniós ígéretek sorsára juthat
Miközben a figyelem Orbán Viktor vétójának lezárására irányult, Ursula von der Leyen csendben jóváhagyta az új uniós megállapodást.
Kijev és Párizs után Brüsszelben lesz az EB elnöke.
Kihagyja a focivébé döntőjét Ursula von der Leyen. Az Európai Bizottság elnökét is meghívták ugyanis a Spanyolország-Argentína fináléra, New Jersey-be, ám úgy döntött, nem lesz ott a mérkőzésen, amelyre a spanyol kormányfő és a király is hivatalos. Von der Leyen kihasználhatta volna az alkalmat, hogy ismét tárgyalhasson Donald Trumppal, ám mégsem él a lehetőséggel.
A Politicónak szóvivője úgy nyilatkozott, hogy nem tudja besűríteni a programot a napirendjébe.
Szintén nem lesz ott a döntőn személyesn Javier Milei, argentín miniszterelnök sem, ő babona miatt inkább otthon nézi a mérkőzést.
Von der Leyen egyébként végig követte a jelek szerint a tornát, a spanyol-francia elődöntő előtt még egy labdával is pózolt közösségi oldalán, hozzátéve: bármelyikük is nyer, egy erős európai ország ott lesz a fináléban. Az EB elnöke a napokban egyébként Kijevben járt, azután pedig Párizsban tett látogatást. Hétfőn pedig a hírek szerint Mario Draghival, az Európai Központi Bank korábbi elnökével találkozik, hogy a kontinens versenyképességéről beszélgessenek.
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Miközben a figyelem Orbán Viktor vétójának lezárására irányult, Ursula von der Leyen csendben jóváhagyta az új uniós megállapodást.
A döntőt vasárnap éjjel rendezik.
Nyitókép: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko