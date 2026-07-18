Bár meghívták, de mégsem megy a vébé döntőjére Ursula von der Leyen

Kihagyja a focivébé döntőjét Ursula von der Leyen. Az Európai Bizottság elnökét is meghívták ugyanis a Spanyolország-Argentína fináléra, New Jersey-be, ám úgy döntött, nem lesz ott a mérkőzésen, amelyre a spanyol kormányfő és a király is hivatalos. Von der Leyen kihasználhatta volna az alkalmat, hogy ismét tárgyalhasson Donald Trumppal, ám mégsem él a lehetőséggel.

A Politicónak szóvivője úgy nyilatkozott, hogy nem tudja besűríteni a programot a napirendjébe.