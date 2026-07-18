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von der leyen elnök európai bizottság

Bár meghívták, de mégsem megy a vébé döntőjére Ursula von der Leyen

2026. július 18. 07:12

Kijev és Párizs után Brüsszelben lesz az EB elnöke.

2026. július 18. 07:12
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Kihagyja a focivébé döntőjét Ursula von der Leyen. Az Európai Bizottság elnökét is meghívták ugyanis a Spanyolország-Argentína fináléra, New Jersey-be, ám úgy döntött, nem lesz ott a mérkőzésen, amelyre a spanyol kormányfő és a király is hivatalos. Von der Leyen kihasználhatta volna az alkalmat, hogy ismét tárgyalhasson Donald Trumppal, ám mégsem él a lehetőséggel. 

A Politicónak szóvivője úgy nyilatkozott, hogy nem tudja besűríteni a programot a napirendjébe. 

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Szintén nem lesz ott a döntőn személyesn Javier Milei, argentín miniszterelnök sem, ő babona miatt inkább otthon nézi a mérkőzést. 

Von der Leyen egyébként végig követte a jelek szerint a tornát, a spanyol-francia elődöntő előtt még egy labdával is pózolt közösségi oldalán, hozzátéve: bármelyikük is nyer, egy erős európai ország ott lesz a fináléban. Az EB elnöke a napokban egyébként Kijevben járt, azután pedig Párizsban tett látogatást. Hétfőn pedig a hírek szerint Mario Draghival, az Európai Központi Bank korábbi elnökével találkozik, hogy a kontinens versenyképességéről beszélgessenek.

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A döntőt vasárnap éjjel rendezik.  

 

Nyitókép: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko

 

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Összesen 26 komment

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sziszi-994
2026. július 18. 10:48
Dehat ott lesz Trump is - maskulonben nem akart ugy jarni mint Torokorszagban , hogy nem jut neki szek
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Szuperszig
2026. július 18. 10:41
Ha a medveasszony odamegy, Európa biztosan veszít.
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Bitrex®
2026. július 18. 10:20
Ha a focihoz is annyit ért, mint anno a Bundeswehr-hez, akkor tényleg maradjon a pókhálós picsáján.
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2
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rottyos-ducse
2026. július 18. 10:18
Habar Orbant senki nem hivta meg a VB dontore, megis odapofatlankodott
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