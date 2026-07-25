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európai unió uniós pénzek pénz európai bizottság

Fellázadtak a tagállamok a legújabb brüsszeli terv ellen, Magyarország is a lázadók oldalán van

2026. július 25. 20:34

Kérik a pénzüket, mégpedig úgy, mint régen.

2026. július 25. 20:34
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Tíz tagállam, köztük három nagyon fajsúlyos – Franciaország, Olaszország, Spanyolország – állt ki az Európai Unió melletti állandó képviselők legutóbbi, szerdai találkozóján az Európai Bizottság új terve ellen – tudósít négy uniós diplomatára hivatkozva a POLITICO.

A tagállamok azellen tiltakoznak, hogy a Bizottság a jövőben reformokhoz kösse a kohéziós pénzek kifizetését is, ahogy az a helyreállítási alap kifizetései esetében történik.

Az Európai Unió következő hétéves költségvetéséről tárgyaló tagállamok konkrét panasza az, hogy ha a Bizottság által javasolt rendszer megvalósul, akkor az Európai Szemeszter keretében megfogalmazott országspecifikus ajánlások gyakorlatilag kötelező érvényűvé, az uniós forrásokhoz jutás feltételévé válnának – s ezek között olyan, politikailag rendkívül érzékeny javaslatok is szerepelnek, mint például a nyugdíjkorhatár emelése.

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A nettó befizető Olaszország, Franciaország és Spanyolország mellett fontos nettó kedvezményezettek, így hazánk, Málta és Lengyelország is a javaslat ellen foglaltak állást. Kritikájuk abban is áll, hogy az EU ebben a rendszerben olyan reformokat is lenyomhatna a tagállamok torkán, amelyek mögött nincs politikai támogatottság. „Nem akarjuk, hogy az ajánlások kötelezvényekké váljanak” – fogalmazott az egyik, POLITICO-nak nyilatkozó diplomata. De szigorúan az ötlet ellen van a leggazdagabb EU-tagállam, Luxemburg is.

Xavier Bettel külügyminiszter még júniusban úgy fogalmazott: „Ha az európai pénzek a Szemeszter ajánlásainak implementálásán fognak múlni, az a legjobb kampány lesz a populizmus mellett.”

A hagyományosan fukar Hollandia ugyanakkor kifejezetten támogatta a tervet, akárcsak Svédország és Dánia, amelyek a kötelező reformoktól a nettó kedvezményezett tagállamok gazdasági hatékonyságának növekedését várják. Erre példaként Olaszország 2021-es, a bírósági eljárásokat gyorsítani hivatott igazságügyi reformját, valamint Belgium nyugdíjreformját hozzák fel.

A tagállami kormányok igyekeznek még idén év végéig lezárni a tárgyalásokat az EU következő hétéves költségvetéséről.

2027 ugyanis választási szuperév lesz az Unió számára: a legfontosabb választás Franciaországban következik, ahol Marine Le Pennek esélye van elnöki babérokra törni, ezzel patriótává fordítani az EU két legfontosabb tagállamának egyikét. Olaszországban Giorgia Meloni újraválasztása a tét, Lengyelországban pedig az, hogy a jelenleg épp válságban lévő jobboldal fel tud-e lépni hatékonyan Donald Tusk kormánya ellen.

Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Matthys

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Összesen 3 komment

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Sorrend:
elcapo-3
2026. július 25. 20:56
Óriásit téved a cikkíró! Magyarország 2025-ben netto befizető volt , mert nem kaptuk meg az EU-s támogatásokat!
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14
0
survivor
2026. július 25. 20:43
Vagy Negyedik Birodalom-- vagy szethullas....
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10
0
templar62
•••
2026. július 25. 20:38 Szerkesztve
" Sztálin-tangó : Leninnel alszom el és Sztálinnal ébredek ....súgd fülembe Szóvjetúnió " - a YouTube-on meghallgatható.
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