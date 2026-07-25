Fellázadtak a tagállamok a legújabb brüsszeli terv ellen, Magyarország is a lázadók oldalán van

Tíz tagállam, köztük három nagyon fajsúlyos – Franciaország, Olaszország, Spanyolország – állt ki az Európai Unió melletti állandó képviselők legutóbbi, szerdai találkozóján az Európai Bizottság új terve ellen – tudósít négy uniós diplomatára hivatkozva a POLITICO.

A tagállamok azellen tiltakoznak, hogy a Bizottság a jövőben reformokhoz kösse a kohéziós pénzek kifizetését is, ahogy az a helyreállítási alap kifizetései esetében történik.

Az Európai Unió következő hétéves költségvetéséről tárgyaló tagállamok konkrét panasza az, hogy ha a Bizottság által javasolt rendszer megvalósul, akkor az Európai Szemeszter keretében megfogalmazott országspecifikus ajánlások gyakorlatilag kötelező érvényűvé, az uniós forrásokhoz jutás feltételévé válnának – s ezek között olyan, politikailag rendkívül érzékeny javaslatok is szerepelnek, mint például a nyugdíjkorhatár emelése.