Elképesztő fogás: 86 kiló marihuána volt a csapatbuszon

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A leleményes drogcsempészek lekoppintották a brazil Sao Paulo FC autóbuszát, mégis lebuktak. A járművet üzemeltető közlekedési vállalat szerint a történtekért a bolíviai sofőrök a felelősek.
Több mint 80 kilogramm marihuánát foglaltak le a bolíviai hatóságok egy olyan buszon, amely a brazil Sao Paulo FC labdarúgócsapatának a klubszíneit viselte. A jármű a Copa Sudamericana nyolcaddöntője előtt próbált belépni Bolíviába, amikor a határőrök átvizsgálták. Végül
65 csomagban összesen 86 kilogramm marihuánát találtak
– írja cikkében a Nemzeti Sport a francia L'Équipe információira hivatkozva.
A hatóságok az akció során három személyt vettek őrizetbe. A szállítmány felfedezése azért is váltott ki nagy visszhangot, mivel a busz kívülről a Sao Paulo FC hivatalos járművének tűnhetett.
A brazil élvonalbeli egyesület azonban határozottan elhatárolódott az ügytől. Az együttes közlése szerint nem ezt a buszt használta a Bolívar elleni idegenbeli mérkőzéshez, és ezt a járművet üzemeltető Cosmos közlekedési vállalat is megerősítette, hangsúlyozva,
a történtekért a bolíviai sofőrök a felelősek.
A sporteseményt egyébként az incidens nem befolyásolta: a Sao Paulo 1–1-es döntetlent játszott a Bolívar vendégeként a Copa Sudamericana nyolcaddöntőjének első meccsén.
A fotó forrása: nso.hu