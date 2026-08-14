Elképesztő fogás: 86 kiló marihuána volt a csapatbuszon

A hatóságok az akció során három személyt vettek őrizetbe. A szállítmány felfedezése azért is váltott ki nagy visszhangot, mivel a busz kívülről a Sao Paulo FC hivatalos járművének tűnhetett.

A brazil élvonalbeli egyesület azonban határozottan elhatárolódott az ügytől. Az együttes közlése szerint nem ezt a buszt használta a Bolívar elleni idegenbeli mérkőzéshez, és ezt a járművet üzemeltető Cosmos közlekedési vállalat is megerősítette, hangsúlyozva,