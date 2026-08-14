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Sao Paulo foci marihuána

Elképesztő fogás: 86 kiló marihuána volt a csapatbuszon

2026. augusztus 14. 12:19

A leleményes drogcsempészek lekoppintották a brazil Sao Paulo FC autóbuszát, mégis lebuktak. A járművet üzemeltető közlekedési vállalat szerint a történtekért a bolíviai sofőrök a felelősek.

2026. augusztus 14. 12:19
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Több mint 80 kilogramm marihuánát foglaltak le a bolíviai hatóságok egy olyan buszon, amely a brazil Sao Paulo FC labdarúgócsapatának a klubszíneit viselte. A jármű a Copa Sudamericana nyolcaddöntője előtt próbált belépni Bolíviába, amikor a határőrök átvizsgálták. Végül 

65 csomagban összesen 86 kilogramm marihuánát találtak

– írja cikkében a Nemzeti Sport a francia L'Équipe információira hivatkozva.

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A hatóságok az akció során három személyt vettek őrizetbe. A szállítmány felfedezése azért is váltott ki nagy visszhangot, mivel a busz kívülről a Sao Paulo FC hivatalos járművének tűnhetett.

A brazil élvonalbeli egyesület azonban határozottan elhatárolódott az ügytől. Az együttes közlése szerint nem ezt a buszt használta a Bolívar elleni idegenbeli mérkőzéshez, és ezt a járművet üzemeltető Cosmos közlekedési vállalat is megerősítette, hangsúlyozva, 

a történtekért a bolíviai sofőrök a felelősek. 

A sporteseményt egyébként az incidens nem befolyásolta: a Sao Paulo 1–1-es döntetlent játszott a Bolívar vendégeként a Copa Sudamericana nyolcaddöntőjének első meccsén.

A fotó forrása: nso.hu

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Összesen 4 komment

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Sorrend:
sarzal
2026. augusztus 14. 17:27
most tényleg brazíliából kell bolíviába csempészni a kábszert, ezen azért meglepődtem
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0
0
Horst_Tappert
2026. augusztus 14. 12:25
Pöti milyen ideges lehet most. Nem elég neki, hogy a víz se jön, még ez is... :D
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2
0
zakar zoltán béla
2026. augusztus 14. 12:22
Island .Hu?
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1
0
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