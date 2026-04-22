Így reagált Szijjártó Péter a Honvéd drámai kiesésére

A külügyminiszter egy a közösségi oldalán megosztott bejegyzésében a Bozsik Stadion hangulatáról és a csapat szerepléséről írt. A miniszter szerint a stadionban ezúttal is élvonalbeli mérkőzésekre emlékeztető atmoszféra volt, és már csak néhány hónap van hátra addig, hogy ismét NB I-es meccseket rendezzenek ott.

Szijjártó Péter arra is kitért, hogy a csapat nagyon közel került a kupadöntőhöz, és kis híján a harmadik első osztályú együttest is legyőzte. Értékelése szerint mindez biztató jel lehet a következő idény előtt.