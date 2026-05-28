Ft
Ft
23°C
12°C
Ft
Ft
23°C
12°C
05. 28.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 28.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
infláció európai unió uniós átlag magyar ksh

Ne felejtsük el, hogy a kampányban azt ígérték, hogy ha lesz változás jobb lesz az élet Magyarországon!

2026. május 28. 09:26

Ha megszüntetik az üzemanyagok védett árát, az élelmiszerek árrésstopját vagy a rezsicsökkentést, akkor biztosan elszabadul az infláció.

2026. május 28. 09:26
null
Szalai Piroska
Szalai Piroska
Facebook

„Áprilisban bajnokok lettünk, alacsonyabb volt az inflációnk a magyar fogyasztók esetében, mint az euroövezet bármely országában, sőt a teljes Európai Uniót vizsgálva is csupán Svédországban és Dániában volt kisebb áremelkedés, mint nálunk.

A KSH a magyar fogyasztókat vizsgálja (CPI). E módszer szerint az árak 2,1 százalékkal emelkedtek az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az Eurostat beleszámítja az inflációba a külföldiek magyarországi költéseit is (HICP), s ekkor 2,6 százalék az infláció, mert a külföldi rendszámú autók nem tankolhatnak védett áron hazánkban, hanem a drágább piaci áron. Mindkét számítás szerint az uniós átlagnál és az euroövezeti átlagnál is kisebb volt az árak emelkedése nálunk.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A magyar fogyasztók esetében a 2,1 százalékos értékünk holtversenyben Csehországgal a 3. legjobb, messze alacsonyabb, mint Szlovákia (4,1 százalék), Horvátország (5,4 százalék) vagy az idén az euroövezethez csatlakozott Bulgária (6,0 százalék), nem is beszélve Romániáról (9,5 százalék).

Az unió 23 országában nagyobb volt az infláció áprilisban, mint márciusban, aminek nagyrészt az üzemanyagok drágulása volt az oka. Belgiumban például duplájára nőtt, Bulgáriában pedig még a duplánál is nagyobb lett az áremelkedés. Ez utóbbi sajnos összefügg az euroövezethez való csatlakozásukkal is.

Sokan emlegetik a 2022. szeptembere és 2023 augusztusa közti magas inflációnkat. 
Két tényt azért ne felejtsünk el: egyrészt az uniós országok közül egyik legrövidebb idő alatt mi tudtunk visszatérni a normális tartományba, másrészt még a legfrissebb adatok szerint 2024-ben is az uniós átlag 74,3 százalékán volt a magyar átlagos árszínvonal. Hozzánk hasonló Lengyelországé és Horvátországé, míg Csehország 88,5 százalék, Szlovákia pedig 84,6 százalékon állt. Hazánkban még minid a 4. legalacsonyabb az árszínvonal a tagállamok közül.

Így vette át az új kormány az országot. Innen kell tovább javulni. Ha megszüntetik az üzemanyagok védett árát, az élelmiszerek árrésstopját vagy a rezsicsökkentést, akkor biztosan elszabadul az infláció, s jön a reálkereset csökkenés.
Ne felejtsük el, hogy a kampányban azt ígérték, hogy ha lesz változás jobb lesz az élet Magyarországon!”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gullwing
2026. május 28. 10:34
nuevas-reglas 2026. május 28. 09:30 A jobb elet azzal kezdodik, hogy a fideszesek a Piroska fele propagandistakkal egyutt mennek a vagonba Azt hiszed mocskos náci ezt te meg a korcs, elbaszott selejt fajtád fogja eldönteni?! Húzz az anyádhoz a sarokra féreg!
Válasz erre
1
1
Gonella
2026. május 28. 10:32
ki hitt nekik? ha valaki körül lényegében ugyan azok a körök bábáskodnak, mint hajdan a böszme körül, akkor most mitől lenne más? a brüsszeli banya pedig bosszút akar, tőle meg ezt várják a befektetők és a multik! aki mást mond, az hazudik. aki hazudik, az lop! egészségetekre!
Válasz erre
1
0
gullwing
2026. május 28. 10:32
Ezek nem az országot képviselik.. Globalista komcsi csicskák...
Válasz erre
1
0
bazilka
2026. május 28. 10:29
Általános iskolai kérdés, melyik a több? 10 % + 5 % + 5% vagy 17 % + 4 % + 4 % és akkor az EU-s inflációt jelentősen túlbecsültem de nem kell sokat tenni, meg kell nézni egy lengyel, osztrák, szlovák lidl magazint, és látszanak az árak a lengyel árak sokkal, a szlovák árak kicsit alacsonyabbak az osztrák rak hasonlóak csak hát a fizetés, na az nagyon más
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!