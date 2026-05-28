Exkluzív értesülés Brüsszelből: Magyar Péter nem kapja meg azt, amiért Ursula von der Leyenhez utazik
„Nem valószínű, hogy megkapják azt a 10 milliárd eurót, amire számítanak.”
Ha megszüntetik az üzemanyagok védett árát, az élelmiszerek árrésstopját vagy a rezsicsökkentést, akkor biztosan elszabadul az infláció.
„Áprilisban bajnokok lettünk, alacsonyabb volt az inflációnk a magyar fogyasztók esetében, mint az euroövezet bármely országában, sőt a teljes Európai Uniót vizsgálva is csupán Svédországban és Dániában volt kisebb áremelkedés, mint nálunk.
A KSH a magyar fogyasztókat vizsgálja (CPI). E módszer szerint az árak 2,1 százalékkal emelkedtek az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az Eurostat beleszámítja az inflációba a külföldiek magyarországi költéseit is (HICP), s ekkor 2,6 százalék az infláció, mert a külföldi rendszámú autók nem tankolhatnak védett áron hazánkban, hanem a drágább piaci áron. Mindkét számítás szerint az uniós átlagnál és az euroövezeti átlagnál is kisebb volt az árak emelkedése nálunk.
A magyar fogyasztók esetében a 2,1 százalékos értékünk holtversenyben Csehországgal a 3. legjobb, messze alacsonyabb, mint Szlovákia (4,1 százalék), Horvátország (5,4 százalék) vagy az idén az euroövezethez csatlakozott Bulgária (6,0 százalék), nem is beszélve Romániáról (9,5 százalék).
Az unió 23 országában nagyobb volt az infláció áprilisban, mint márciusban, aminek nagyrészt az üzemanyagok drágulása volt az oka. Belgiumban például duplájára nőtt, Bulgáriában pedig még a duplánál is nagyobb lett az áremelkedés. Ez utóbbi sajnos összefügg az euroövezethez való csatlakozásukkal is.
Sokan emlegetik a 2022. szeptembere és 2023 augusztusa közti magas inflációnkat.
Két tényt azért ne felejtsünk el: egyrészt az uniós országok közül egyik legrövidebb idő alatt mi tudtunk visszatérni a normális tartományba, másrészt még a legfrissebb adatok szerint 2024-ben is az uniós átlag 74,3 százalékán volt a magyar átlagos árszínvonal. Hozzánk hasonló Lengyelországé és Horvátországé, míg Csehország 88,5 százalék, Szlovákia pedig 84,6 százalékon állt. Hazánkban még minid a 4. legalacsonyabb az árszínvonal a tagállamok közül.
Így vette át az új kormány az országot. Innen kell tovább javulni. Ha megszüntetik az üzemanyagok védett árát, az élelmiszerek árrésstopját vagy a rezsicsökkentést, akkor biztosan elszabadul az infláció, s jön a reálkereset csökkenés.
Ne felejtsük el, hogy a kampányban azt ígérték, hogy ha lesz változás jobb lesz az élet Magyarországon!”
