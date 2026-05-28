Az unió 23 országában nagyobb volt az infláció áprilisban, mint márciusban, aminek nagyrészt az üzemanyagok drágulása volt az oka. Belgiumban például duplájára nőtt, Bulgáriában pedig még a duplánál is nagyobb lett az áremelkedés. Ez utóbbi sajnos összefügg az euroövezethez való csatlakozásukkal is.

Sokan emlegetik a 2022. szeptembere és 2023 augusztusa közti magas inflációnkat.

Két tényt azért ne felejtsünk el: egyrészt az uniós országok közül egyik legrövidebb idő alatt mi tudtunk visszatérni a normális tartományba, másrészt még a legfrissebb adatok szerint 2024-ben is az uniós átlag 74,3 százalékán volt a magyar átlagos árszínvonal. Hozzánk hasonló Lengyelországé és Horvátországé, míg Csehország 88,5 százalék, Szlovákia pedig 84,6 százalékon állt. Hazánkban még minid a 4. legalacsonyabb az árszínvonal a tagállamok közül.

Így vette át az új kormány az országot. Innen kell tovább javulni. Ha megszüntetik az üzemanyagok védett árát, az élelmiszerek árrésstopját vagy a rezsicsökkentést, akkor biztosan elszabadul az infláció, s jön a reálkereset csökkenés.

Ne felejtsük el, hogy a kampányban azt ígérték, hogy ha lesz változás jobb lesz az élet Magyarországon!”