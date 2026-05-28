gulyás gergely navracsics tibor fidesz Cser-Palkovics András köztér tisztújítás orbán viktor

Navracsics Tibor elárulta, ki az a két ember, akivel a Fidesz nyerni tudna 2030-ban

2026. május 28. 10:15

A volt miniszter arról is beszélt, hogy ugyanakkor Orbán Viktor nélkül nagyon komoly ellentétek lennének a párton belül.

2026. május 28. 10:15
null

Nemrég a Köztér című műsor vendége volt Navracsics Tibor. Az áprilisi választási vereséget követően visszavonult politikus többek köztt kijelentette, a Fidesznek vissza kellene térnie az 1998-as polgári értékeihez. A beszélgetés során kiemelte, hogy amennyiben szót kap a Fidesz június 13-i tisztújításán, erről is beszélni fog.

Navracsics arra is rámutatott, hogy van, ahol bár kicsit nehézkesebben zajlik a tisztújítás folyamata, de úgy látja

vannak olyan jelek, amelyek azt mondják, hogy igenis van életerő a Fideszben.

 

A volt tárcavezető beszélt arról is, hogy szerinte Orbán Viktor nélkül nagyon komoly ellentétek lennének a párton belül. 

Orbán Viktor az integrációs erejével egy közös pont mindenki számára”

Navracsics megjegyezte, hogy a jelenlegi választási rendszert is kohéziós erő: „önsorsrontó, aki a mai választási rendszerben a Fideszt szétveri, kilép vagy szakít, mert az lenullázza vagy nagyon kockázatossá teszi a Fidesz politikai jövőjét”.

Rájuk van szükség a Fidesz megújulásához

Arra is rámutatott, hogy a Fidesz megújulásához a tapasztalt polgármestereik, helyi képviselőik, megyei közgyűlési elnökei lehetnek a Fidesz aranytartalékai. „Ezek az emberek tehetségesek, rájuk kell bízni a megújulást, ők tudnak hozni új dolgokat” – fogalmazott. 

Navracsics Tibor azt is elárulta, hogy 

Cser-Palkovics Andrást és Gulyás Gergelyt tudná elképzelni miniszterelnök-jelöltként 2030-ban. 

Ehhez azonban az kell, hogy felsorakozzon az új jelölt mögé a párt – szögezte le.

A teljes beszélgetést alább tekintheti meg:

Összesen 33 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Hedvig58
2026. május 28. 11:24
Én nem vagyok politikus, de kizárt dolognak tartom hogy Gulyás Gergellyel, vagy Cser Palkovics Andrással nyerhetne a Fidesz. Egyik sem olyan karizmatikus, erélyes, szókimondó, hogy esélye lenne. Túlságosan megalkuvóak, alkalmazkodóak, befolyásolhatóak, nem elég erélyesek, nem tudnának ellenállni a csábításnak. Velük a Fidesz közelebb sodródna a liberálisokhoz, és a baloldalhoz. Úgy járna velük a Fidesz mint a Néppárt. Nem tudnának annyi embert megszólítani mint Orbán Viktor. Esetleg Lázár Jánost el tudnám képzelni, őt talán képes lenne egy nagyobb tábor követni, de nem tudom megvan-e nála az a bölcs előrelátás ami Orbán Viktorban megvolt. Orbán Viktorra feltétlen szükség van, szerintem csak ő tudja összefogni a Fideszt. Ha nem miniszterelnökként, akkor pártelnökként, esetleg köztársasági elnökként is el tudnám képzelni. Lehet, hogy tévedek, Gulyás Gergelyt, vagy Cser Palkovics Andrást illetően, de nem hiszem. Persze, lassú víz partot mos, de hiányozna a hátuk mögül a tömeg.
nempolitizalok-0
2026. május 28. 11:17 Szerkesztve
Obánra mindenképp szükség van, mert ő tudja jól összerakni a csapatát. Azért 16 év kormányon nem semmi ráadásul úgy, hogy még mindig 2.4 millióan szavaztak a kormányára és csak azért nem többen, mert sokan egyszerűen már unták. A tiszás mantra, agyatlan Orbánfanokról, elfordulás a fideszes diktatúrától egyszerűen baromság, nyilván mindenki arra szavaz akikről azt gondolja, hogy jók. Magyar 10+11 pontja eleve jobb volt mint Orbánék addigi eredményei, ezért is szavaztak rá sokan, nyugdíjasok is. Én az ember habitusából, eredményeiből alkotom meg véleményemet, ergo nem is jöhetett szóba Magyar. Orbánék eredményeivel szemben egy vonzó ígérethalmaz és egy szerintem pszichopata személyiség állt. E kettő értelemszerűen nem hozható össze és már látszik az elején is, hogy igazam lesz. Továbbá van egy "beépített " fék is, ballibsikre soha nem szavazok, mert az EU jelenlegi globalista központosító politikája európa és benne magyarország vesztét okozza.
Fer70
2026. május 28. 11:15
Cserpa rendben van, de akkor már most előre kell hozni, vagyis minimum Fidesz alelnöki poziciót és aktív párttagságot neki! Gergely helyes és okos, de nem karizmatikus és nincsenek eredményei sem, max. Magyar húzza, emeli fel az őrületeivel! Szóval ha tiszta és új jövőt akarunk, de mégis a Főnökre épített jövőt ( Isten, haza, család), akkor jöjjön Cserpa ( aki kb. MINDENKINEK megfelel!), Viktorral megtámogatva! 👍🇭🇺👍
survivor
2026. május 28. 11:13
Nyilván Gulyás Gergely.
