Navracsics Tibor elárulta, ki az a két ember, akivel a Fidesz nyerni tudna 2030-ban

Mi vezetett a Fidesz történelmi vereségéhez? Kik a felelősök? Hogyan tud megújulni a jobboldal?
A konzervatív közösség számos szereplője kereste a választ a napokban.
A volt miniszter arról is beszélt, hogy ugyanakkor Orbán Viktor nélkül nagyon komoly ellentétek lennének a párton belül.
Nemrég a Köztér című műsor vendége volt Navracsics Tibor. Az áprilisi választási vereséget követően visszavonult politikus többek köztt kijelentette, a Fidesznek vissza kellene térnie az 1998-as polgári értékeihez. A beszélgetés során kiemelte, hogy amennyiben szót kap a Fidesz június 13-i tisztújításán, erről is beszélni fog.
Navracsics arra is rámutatott, hogy van, ahol bár kicsit nehézkesebben zajlik a tisztújítás folyamata, de úgy látja
vannak olyan jelek, amelyek azt mondják, hogy igenis van életerő a Fideszben.
A volt tárcavezető beszélt arról is, hogy szerinte Orbán Viktor nélkül nagyon komoly ellentétek lennének a párton belül.
Orbán Viktor az integrációs erejével egy közös pont mindenki számára”
Navracsics megjegyezte, hogy a jelenlegi választási rendszert is kohéziós erő: „önsorsrontó, aki a mai választási rendszerben a Fideszt szétveri, kilép vagy szakít, mert az lenullázza vagy nagyon kockázatossá teszi a Fidesz politikai jövőjét”.
Arra is rámutatott, hogy a Fidesz megújulásához a tapasztalt polgármestereik, helyi képviselőik, megyei közgyűlési elnökei lehetnek a Fidesz aranytartalékai. „Ezek az emberek tehetségesek, rájuk kell bízni a megújulást, ők tudnak hozni új dolgokat” – fogalmazott.
Navracsics Tibor azt is elárulta, hogy
Cser-Palkovics Andrást és Gulyás Gergelyt tudná elképzelni miniszterelnök-jelöltként 2030-ban.
Ehhez azonban az kell, hogy felsorakozzon az új jelölt mögé a párt – szögezte le.
Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád
