05. 28.
csütörtök
afd eric zemmour európai parlament politico

Szólásszabadság brüsszeli módra: betiltással fenyegetik az AfD európai pártját

2026. május 28. 08:57

A belengetett betiltás indoklása egyszerű: bevándorlásellenesség, LMBTQ-ellenesség.

null

Akár be is tilthatják az Europe of Sovereign Nations nevű európai pártot, amelynek tagjai között van a német AfD, a bolgár Revival és Eric Zemmour francia Reconquête-ja isírja a Politico Brussels Playbook.

ha a pártot elmarasztalják, elveszítheti jogi státuszát, valamint évi mintegy 2 millió euró uniós támogatástól is eleshet.

A Politico szerint az európai politikai pártokat felügyelő hatóság, az APPF egy 300 oldalas levelet küldött az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak. A dokumentum bírósági döntésekre, képernyőmentésekre és politikusok közösségi médiás bejegyzéseire hivatkozik. A levélben többek között „bevándorlásellenes, antiszemita, romaellenes és LMBT-ellenes retorikát” említenek.

A hatóság külön kiemelte, hogy a német hírszerzés az AfD-t jobboldali „szélsőséges” szervezetként sorolta be, valamint hivatkozott egy kölni közigazgatási bírósági döntésre is, amely szerint a pártprogram „ellentétes az emberi méltósággal és a vallásszabadsággal”.

Fontos ugyanakkor, hogy az ügy nem az Európai Parlamentben működő ESN-frakciót, hanem az ESN európai pártot érinti, vagyis az AfD és más pártok EP-képviselőinek mandátuma nincs közvetlen veszélyben.

A Politico szerint egyelőre az uniós intézmények sem tudják pontosan, hogyan kellene eljárniuk, 

mivel az európai pártok uniós értékeknek való megfelelését előíró szabály csak 2025 decemberében lépett hatályba.

Az ESN elnöke, Stanislav Stoyanov korábban levélben jelezte: „európai politikai pártként az ESN-nek nincs felhatalmazása arra, hogy közvetlenül beavatkozzon tagpártjai ügyeibe”. Hozzátette ugyanakkor: „továbbra is elkötelezettek vagyunk az EU alapértékeinek fenntartása mellett, a kapcsolódó pártokkal folytatott állandó párbeszéd révén”.

Az ügy jól mutatja, hogy Brüsszelben egyre erősebb intézményi nyomás nehezedik azokra a jobboldali, szuverenista pártokra, amelyek élesen bírálják az uniós migrációs politikát és a föderalista irányvonalat.

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
orokkuruc-2
2026. május 28. 11:24
ott volt egy írtózatos elbaszás, kedves feleim, amikor juncker idejében elaltatták az EB (amiben a főnökök szavaznak) résztvevőit, és az EUt kádertemetőnek állították be. Na, akkor vontak a gondnokok és portások magukhoz olyan jogokat, amikkel most gyakorlatilag ők vezetik az EU-t. Ezt a bóbiskolást nem akarja most magára vállalni senki. Itt kiút (HUXIT a lófaszt, már másnap az IMF-nél koldulnánk!) a szerződések újrakötése a 27 állammal lenne. Csahogy a 27 közül min. 10 tudjukmi. Ha Viktor lenne a vezér, most a köccségvetés kapcsán ugy elkaphatnák a Vonderlányék tökét, hogy annak a rendje, dehát most MaPötink van :-(
kovsa2
2026. május 28. 11:07
"bevándorlásellenesség, LMBTQ-ellenesség." Ezt nem tudom miből olvasták ki. Alice Weidel minden felszólalásában elmondja, hogy bevándorlás OK, Illegálisan azonban nem jöhet senki, mert azok bűnt követnek el, már az illegális határátlépéssel, tehát bűnösök. Ezen kívül, AW egy nővel él együtt és ez a pártjának, párttársainak nem okoz problémát. Az más kérdés, hogy a "sok nemnek" nem híve, szószólója az AfD. De ennek egyetlen biológia órán egy kicsit is érdeklődő, odafigyelő ember sem híve. Mert NINCS több nem, mint kettő. Aki ezzel ellentétest állít az vagy buta, vagy szándékosan rosszindulatú.
angeleye
2026. május 28. 10:53
Brusszel, Strassburg....
angeleye
2026. május 28. 10:51
Én nem akarok ilyen Európában élni.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!