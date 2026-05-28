Szólásszabadság brüsszeli módra: betiltással fenyegetik az AfD európai pártját

A belengetett betiltás indoklása egyszerű: bevándorlásellenesség, LMBTQ-ellenesség.
Akár be is tilthatják az Europe of Sovereign Nations nevű európai pártot, amelynek tagjai között van a német AfD, a bolgár Revival és Eric Zemmour francia Reconquête-ja is – írja a Politico Brussels Playbook.
A brüsszeli eljárás tétje jelentős:
ha a pártot elmarasztalják, elveszítheti jogi státuszát, valamint évi mintegy 2 millió euró uniós támogatástól is eleshet.
A Politico szerint az európai politikai pártokat felügyelő hatóság, az APPF egy 300 oldalas levelet küldött az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak. A dokumentum bírósági döntésekre, képernyőmentésekre és politikusok közösségi médiás bejegyzéseire hivatkozik. A levélben többek között „bevándorlásellenes, antiszemita, romaellenes és LMBT-ellenes retorikát” említenek.
A hatóság külön kiemelte, hogy a német hírszerzés az AfD-t jobboldali „szélsőséges” szervezetként sorolta be, valamint hivatkozott egy kölni közigazgatási bírósági döntésre is, amely szerint a pártprogram „ellentétes az emberi méltósággal és a vallásszabadsággal”.
Fontos ugyanakkor, hogy az ügy nem az Európai Parlamentben működő ESN-frakciót, hanem az ESN európai pártot érinti, vagyis az AfD és más pártok EP-képviselőinek mandátuma nincs közvetlen veszélyben.
A Politico szerint egyelőre az uniós intézmények sem tudják pontosan, hogyan kellene eljárniuk,
mivel az európai pártok uniós értékeknek való megfelelését előíró szabály csak 2025 decemberében lépett hatályba.
Az ESN elnöke, Stanislav Stoyanov korábban levélben jelezte: „európai politikai pártként az ESN-nek nincs felhatalmazása arra, hogy közvetlenül beavatkozzon tagpártjai ügyeibe”. Hozzátette ugyanakkor: „továbbra is elkötelezettek vagyunk az EU alapértékeinek fenntartása mellett, a kapcsolódó pártokkal folytatott állandó párbeszéd révén”.
Az ügy jól mutatja, hogy Brüsszelben egyre erősebb intézményi nyomás nehezedik azokra a jobboldali, szuverenista pártokra, amelyek élesen bírálják az uniós migrációs politikát és a föderalista irányvonalat.
