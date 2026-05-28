Szólásszabadság brüsszeli módra: betiltással fenyegetik az AfD európai pártját

ha a pártot elmarasztalják, elveszítheti jogi státuszát, valamint évi mintegy 2 millió euró uniós támogatástól is eleshet.

A Politico szerint az európai politikai pártokat felügyelő hatóság, az APPF egy 300 oldalas levelet küldött az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak. A dokumentum bírósági döntésekre, képernyőmentésekre és politikusok közösségi médiás bejegyzéseire hivatkozik. A levélben többek között „bevándorlásellenes, antiszemita, romaellenes és LMBT-ellenes retorikát” említenek.

A hatóság külön kiemelte, hogy a német hírszerzés az AfD-t jobboldali „szélsőséges” szervezetként sorolta be, valamint hivatkozott egy kölni közigazgatási bírósági döntésre is, amely szerint a pártprogram „ellentétes az emberi méltósággal és a vallásszabadsággal”.