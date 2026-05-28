Ezt várják az új kormánytól a magyar autópiac szereplői

Harmadik alkalommal rendezték meg az Automotive Summit szakmai konferenciát a budapesti Mol Campusban, ahol a magyar autópiac hazai és nemzetközi szereplői vitatták meg az ágazat legfontosabb gazdasági, technológiai kihívásait. A Széttöredezett világ, új autóipar tematikájú rendezvény egyik kerekasztal-beszélgetésének résztvevői rendkívül izgalmas témákat boncolgattak. Wachtler Tamást, a Porsche Hungaria ügyvezető igazgatóját és Müllner Zsoltot, az AutoWallis Csoport igazgatósági elnökét többek között arról kérdezte Rónai Egon műsorvezető, hogy mit várnak az új kormánytól.

Magyar autópiac: az 57 márka is sok itthon, de a kínaiak tovább nyomulnak / Fotó: Mandiner

„Én onnan indítanék, hogy Magyarországon – a reexportot és a taktikai eladásokat beleértve – 1000 főre 13 új autó jut, míg az európai átlag 26. A helyzet tehát ilyen értelemben katasztrofális itthon, ami abból a szempontból jó hírt jelent, hogy innen lehet növekedni. A 260 ezres éves darabszám lenne az egészséges, de nem gondolom, hogy ezt számot elérjük. A másik probléma a gépparkunk átlagéletkora, ami meghaladja a 16,5 évet, szemben a 12 éves kontinensátlaggal. Ezek a járművek nemcsak szennyezik a környezetet, de veszélyesek is.