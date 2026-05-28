autópiac Summit Automotive autó

Ezt várják az új kormánytól a magyar autópiac szereplői

2026. május 28. 08:17

Roncsautók, fusi szervízek, áfa-kiskirályok, városi mobilitás – többek között ezekre a problémákra várnak megoldásokat az új magyar kormánytól. A magyar autópiac helyzete nem túl fényes a szakértők szerint, de közben Európa sem lehet túl boldog.

Nagy Péter

Harmadik alkalommal rendezték meg az Automotive Summit szakmai konferenciát a budapesti Mol Campusban, ahol a magyar autópiac hazai és nemzetközi szereplői vitatták meg az ágazat legfontosabb gazdasági, technológiai kihívásait. A Széttöredezett világ, új autóipar tematikájú rendezvény egyik kerekasztal-beszélgetésének résztvevői rendkívül izgalmas témákat boncolgattak. Wachtler Tamást, a Porsche Hungaria ügyvezető igazgatóját és Müllner Zsoltot, az AutoWallis Csoport igazgatósági elnökét többek között arról kérdezte Rónai Egon műsorvezető, hogy mit várnak az új kormánytól.

magyar autópiac
Magyar autópiac: az 57 márka is sok itthon, de a kínaiak tovább nyomulnak / Fotó: Mandiner

„Én onnan indítanék, hogy Magyarországon – a reexportot és a taktikai eladásokat beleértve – 1000 főre 13 új autó jut, míg az európai átlag 26. A helyzet tehát ilyen értelemben katasztrofális itthon, ami abból a szempontból jó hírt jelent, hogy innen lehet növekedni. A 260 ezres éves darabszám lenne az egészséges, de nem gondolom, hogy ezt számot elérjük. A másik probléma a gépparkunk átlagéletkora, ami meghaladja a 16,5 évet, szemben a 12 éves kontinensátlaggal. Ezek a járművek nemcsak szennyezik a környezetet, de veszélyesek is. 

Amit elsősorban a politikától várnék, hogy ezektől a roncsautóktól tisztítsa meg a piacot és szüntesse meg az úgynevezett »fusi szervízeket«, a használt autók esetében pedig az áfa-kiskirályok visszaszorítására lenne szükség”

– fogalmazott Wachtler.

Azt egy másik előadásból tudtuk meg, hogy az európai listát Luxemburg vezeti (itt találhatók a legújabb járművek), de a 8,4 éves átlagéletkorral rendelkező Ausztria is a legjobbak közé tartozik, a rangsor másik végén pedig Görögország áll a maga 18 évével, miközben Magyarország sincs már ettől messze. 

Müllner annyit fűzött hozzá, hogy az elektrifikáció hazai terjedésének a legfőbb gátjai 

  • az optimális töltőhálózat és 
  • a megfelelő árazású áramtermékek hiánya. 

„A városi mobilitás kérdését is napirendre kellene tűzni a kormányzatnak. Ezalatt nem csak a tömegközlekedést értem, hanem például a carsharinget is. 

Azokat az autókat, amelyek csak parkolni járnak Budapestre, ki lehetne szorítani a fővárosból”

– jegyezte meg az AutoWallis Csoport igazgatósági elnöke. 

Az is elhangzott, hogy 2026-ban immár 57 márka van jelen Magyarországon, ebből több mint 10 a kínai. A szakértők előbbi volument túl soknak találják, de közben arra számítanak, hogy Kínából újabb típusok fognak hozzánk érkezni. 

Úgy vélik, a következő évek egészen biztosan a konszolidációról fognak szólni: „lesz itt túltermelés, kihalás és nagyon sok izgalmas történés.” 

Egy másik panelbeszélgetés alkalmával Tatár Mihály, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzője arra a megállapításara jutott, hogy a zöldátállás nem könnyű, és „kicsit túl lett tolva meg le is maradtunk”. Szerinte ugyanis dízelben vezető volt Európa, de azt beszüntette, az elektromos autókhoz pedig nem igazán ért, mégis arra fordult rá, csak közben a kínaiak simán beelőztek. „Kínából egyre jobb termékek jönnek egyre alacsonyabb árakon, Európa pedig folyamatos energiaválsággal küzd, és minden csak drágul” – közölte a szakember.

Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Reszelő Aladár
2026. május 28. 10:48
Első körben az adminisztratív költségeket lehetne csökkenteni, például miért is fizetünk vagyonszerzési illetéket? Azért mert a nevünkre kerül egy amúgy is adóköteles jószág? Még jó, hogy eladás után nem kell SZJA-t fizetni. Szóval nem, az öreg autóknak nem az új autó lesz az alternatívája, legalábbis nem ezeken az árakon és pláne nem ilyen kamatok mellett. A megoldás sokaknak a nyugatról behozott autó marad, amelyek között kell növelni az átláthatóságot és a minőséget, a közterheket pedig ehhez alakítani. Az erős forint ehhez jó szolgáltatot tehet. A lényeg, hogy nem feltétlenül az újautó kereskedőket kell csak megkérdezni, hogy merre van az arra. Szervíz szolgáltatás ugyanez. A mostani márkaszervízes rezsióradíjjak nagyon magasak, így nem csoda, hogy az állampolgár mást keres. Kb folyamatosan a 90-es évek balatonpartján érzem magam, ahol minden a németekre volt árazva. Épp csak annyi a különbség, hogy itthon még nem Guten Taggal köszönnek.
bozzio-2
2026. május 28. 10:24
A Müllner melyik cégtől is jött? Wallis! Valahonnan ismerős már ez a cég, kikhez is köthető?
Obsitos Technikus
2026. május 28. 10:13
Várjátok csak.
hakapeszim
•••
2026. május 28. 09:46 Szerkesztve
Nem jó már autózni. Szívatnak ahol lehet, sok a kátyú, sok a kamera. Az autók sem az igaziak már, én még tavaly tudtam venni egy "utolsó mohikánt", ami megy is, és még tisztán belsőégésű motoros, manuális váltós. Cserében jó drágák és megbízhatatlanok az új kocsik. Korlátozni, kiszorítani, kitiltani, mást sem lehet olvasni.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!