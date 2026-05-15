Lehet még tovább korlátozni az autós forgalmat Budapesten – legalábbis a városvezetés szerint

Forgalmas utca átalakításáa kezdenek a fővárosban, növelik a zöldfelületet, akadálymentesítenek, ugyanakkor új kerékpársávokat is kialakítanak, az autóforgalmat pedig jelentősen visszaszorítják.
Megkezdődött a ferencvárosi Mester utca teljes átalakítása, amelynek célja az autós forgalom jelentős visszaszorítása és a zöldfelületek bővítése. A több mint egy évig tartó beruházás során védett kerékpársávok, új gyalogátkelők és közösségi terek épülnek, miközben az autóforgalom akár a jelenlegi negyedére csökkenhet – írja a Magyar Nemzet.
A Ferenc körút és a Haller utca közötti szakaszt érintő fejlesztés várhatóan 2027 nyaráig tart majd.
A tervek szerint az utcában új útpálya épül, védett kerékpársávokat alakítanak ki, akadálymentes villamosmegállók létesülnek, valamint jelentősen növelik a zöldterületek méretét. A beruházás egyik legfontosabb eleme azonban a forgalomcsillapítás: a számítások szerint az autósforgalom akár a jelenlegi negyedére is visszaeshet.
Az átalakítás után
az autók a belső szakaszokon jellemzően a villamossíneken közlekedhetnek majd, miközben a főváros várakozásai szerint a navigációs alkalmazások sem ajánlják többé átmenő útvonalként a Mester utcát.
A projekt részeként
mintegy 7100 négyzetméternyi új zöldfelületet alakítanak ki, évelő növényekkel, közösségi terekkel, vendéglátóhelyi teraszokkal és Mol Bubi-pontokkal.
Emellett két új gyalogátkelőhely is épül a Thaly Kálmán utcánál és az 51-es villamos megállójának közelében.
A beruházás során ezért átalakítják a parkolási rendet,
több mozgáskorlátozott-parkolóhelyet létesítenek, valamint akadálymentesítik a járdaszegélyeket és a megállókat is.
A kivitelezés négy ütemben zajlik majd, az utca egyes szakaszait időszakosan lezárják, ugyanakkor a villamosközlekedés folyamatos marad. A BKK ugyanakkor nem tervezi a villamosjáratok sűrítését, így a jelenlegi 10–15 perces követési idő várhatóan nem változik.
A beruházás teljes költsége a különböző bejelentések szerint több milliárd forintot tesz ki. A főváros közlése alapján a projekt uniós, fővárosi és ferencvárosi forrásokból valósul meg, míg a BKK tájékoztatása szerint a fővárosi önkormányzat 1,6 milliárd forinttal járul hozzá a programhoz.
