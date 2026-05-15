mester utca ferenc körút haller utca autó főváros bkk biciklisáv

Lehet még tovább korlátozni az autós forgalmat Budapesten – legalábbis a városvezetés szerint

2026. május 15. 21:17

Forgalmas utca átalakításáa kezdenek a fővárosban, növelik a zöldfelületet, akadálymentesítenek, ugyanakkor új kerékpársávokat is kialakítanak, az autóforgalmat pedig jelentősen visszaszorítják.

Megkezdődött a ferencvárosi Mester utca teljes átalakítása, amelynek célja az autós forgalom jelentős visszaszorítása és a zöldfelületek bővítése. A több mint egy évig tartó beruházás során védett kerékpársávok, új gyalogátkelők és közösségi terek épülnek, miközben az autóforgalom akár a jelenlegi negyedére csökkenhet – írja a Magyar Nemzet.

A Ferenc körút és a Haller utca közötti szakaszt érintő fejlesztés várhatóan 2027 nyaráig tart majd.

A tervek szerint az utcában új útpálya épül, védett kerékpársávokat alakítanak ki, akadálymentes villamosmegállók létesülnek, valamint jelentősen növelik a zöldterületek méretét. A beruházás egyik legfontosabb eleme azonban a forgalomcsillapítás: a számítások szerint az autósforgalom akár a jelenlegi negyedére is visszaeshet.

Az átalakítás után 

az autók a belső szakaszokon jellemzően a villamossíneken közlekedhetnek majd, miközben a főváros várakozásai szerint a navigációs alkalmazások sem ajánlják többé átmenő útvonalként a Mester utcát.

A projekt részeként

mintegy 7100 négyzetméternyi új zöldfelületet alakítanak ki, évelő növényekkel, közösségi terekkel, vendéglátóhelyi teraszokkal és Mol Bubi-pontokkal.

Emellett két új gyalogátkelőhely is épül a Thaly Kálmán utcánál és az 51-es villamos megállójának közelében.

A beruházás során ezért átalakítják a parkolási rendet,

több mozgáskorlátozott-parkolóhelyet létesítenek, valamint akadálymentesítik a járdaszegélyeket és a megállókat is.

A kivitelezés négy ütemben zajlik majd, az utca egyes szakaszait időszakosan lezárják, ugyanakkor a villamosközlekedés folyamatos marad. A BKK ugyanakkor nem tervezi a villamosjáratok sűrítését, így a jelenlegi 10–15 perces követési idő várhatóan nem változik.

A beruházás teljes költsége a különböző bejelentések szerint több milliárd forintot tesz ki. A főváros közlése alapján a projekt uniós, fővárosi és ferencvárosi forrásokból valósul meg, míg a BKK tájékoztatása szerint  a fővárosi önkormányzat 1,6 milliárd forinttal járul hozzá a programhoz.

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Kovács József
2026. május 15. 22:29
A Tisza gazdaságpolitikája miatt úgyis válság lesz, akkor meg nem is kell annyit autózni.
survivor
2026. május 15. 21:53
Rajta...🤣🤣🤣🤣
Ízisz
•••
2026. május 15. 21:52 Szerkesztve
🧡🇭🇺 Megyünk vissza a kőkorszakba... Ekkorát csalódni a magyar emberekben... 😟 Nem volt elég intő példa, jelzés a hülyénvigyorgó... kellett nekik a Tisza is... A triplán hülyéje m.p.... Tényleg jobb ha pusztul a magyar!!! Ez már nem nemzet!!! 💯😖❗ Szégyen és gyalázat!!! Várják szeretettel az agymosott magyarok az Nyugat országaiból kibaszott migráns legalja bűnözőket... Mert azokat fogják küldeni hozzánk!!! Bravó magyarok... Van ám eszetek!!!💯😏❗
sanya55-2
2026. május 15. 21:41
Ez is totál hülye, Peti Gejgő a két szellemi toprongy
