Lehet még tovább korlátozni az autós forgalmat Budapesten – legalábbis a városvezetés szerint

Megkezdődött a ferencvárosi Mester utca teljes átalakítása, amelynek célja az autós forgalom jelentős visszaszorítása és a zöldfelületek bővítése. A több mint egy évig tartó beruházás során védett kerékpársávok, új gyalogátkelők és közösségi terek épülnek, miközben az autóforgalom akár a jelenlegi negyedére csökkenhet – írja a Magyar Nemzet.

A Ferenc körút és a Haller utca közötti szakaszt érintő fejlesztés várhatóan 2027 nyaráig tart majd.