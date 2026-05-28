autó Magyar Suzuki Esztergom Suzuki

Terítette lapjait a Magyar Suzuki: „Már az előző kormányt is kerestük a javaslatainkkal”

2026. május 28. 15:55

Az esztergomi autógyártó kiegyensúlyozott, stabil évet tud maga mögött, de megküzdött az elemekkel. A Magyar Suzuki vezetői többek között azt is elárulták, mit várnak az új kormánytól.

2026. május 28. 15:55
Nagy Péter

Évet értékelt a Magyar Suzuki: a japán gyártó legfontosabb és egyetlen európai termelési központja 2025-ben is megőrizte vezető pozícióját a hazai újautó-piacon. Ami a számokat illeti, tavaly 14 285 regisztrált darabszámmal és 11,04 százalékos részesedéssel immár 22. alkalommal végzett az élen itthon az esztergomi vállalat, amely az import modellekkel összesen 109 994 járművet értékesített világszerte, miközben 108 072 személygépjármű gördült le a gyártósoráról. A cég értékesítésből származó nettó árbevétele 2,059 milliárd euró volt.

Magyar Suzuki, Suzuki, S-Cross, Vitara
A Magyar Suzuki vezérigazgató-helyettese, Krisztián Róbert / Fotó: Mandiner

A csütörtöki sajtóeseményen elhangzott, hogy a 2025-ös évben az autóipart továbbra is jelentős külső hatások alakították, beleértve 

  • a geopolitikai feszültségeket, 
  • a gazdasági bizonytalanságot és 
  • az iparági transzformációt. 

Ezek a tényezők a Komárom-Esztergom vármegyei társaság működésére is hatással voltak, különösen a költséghatékonyság és a versenyképesség fenntartása terén. Elmondásuk alapján mégis sikerült egész évben biztosítani a stabil termelést és a folyamatos piaci jelenlétet.

Magyar Suzuki: a termelés 88 százaléka exportra ment

Ahogy azt fentebb említettük: a Magyar Suzuki Zrt. összes értékesítésből származó nettó árbevétele 2025-ben 2 059 millió euró volt, amely több mint 8 százalékos csökkenést jelent az előző évhez képest. A belföldi eladásokból származó árbevételük közben 285,5 millió euró, míg az exportértékesítésből befolyó összeg 1 773,8 millió euró volt (az árbevétel 86 százaléka).

Többek között arról is beszámoltak, hogy tavaly egy több mint 9 milliárd forint értékű gyárfejlesztési programot is megvalósítottak (ehhez az állam 1,9 milliárd forint támogatást adott). 

Mi történik Esztergomban?

Az esztergomi üzemben 2025-ben összesen 108 072 autót gyártottak, legördült a sorról egyebek mellett az 500 ezredik hibrid típus és elkészült az 1 milliomodik Vitara is. Utóbbi a legtöbbet értékesített példány (a vállalat egyébként tavaly összesen 109 994 személygépkocsit adott el több mint száz országban. 

Az Esztergomban gyártott példánya mintegy 88 százaléka exportpiacokra került.

A sajtótájékoztatón felidézték: a belföldi újautó-piacon ezúttal is az első helyen végeztek 14 285 regisztrált járművel és 11,04 százalékos piaci részesedéssel, így az 1992-es sorozatgyártás megkezdése óta már 22. alkalommal lett piacvezető Magyarországon. A tavalyi hazai regisztrációs adatok alapján a legtöbb vásárló az S-Cross mellett döntött (6500 darab), miközben a rangsorban a harmadik legnépszerűbb modell a Vitara (5590 darab) volt. Továbbá azt is megerősítették, hogy a Suzuki motor- és hajómotor üzletága is jó évet zárt.

Mit vár a Suzuki az új kormánytól?

A Mandiner elsősorban arra volt kíváncsi, hogy a Magyar Suzukinál milyen, az iparágat érintő kormányzati programokra készülnek. „Amennyire én tudom, Magyarországon egyelőre nincs tervben például roncsprémium. Ahogy azt bizonyára tudják, mi nem csak itt, hanem Európa-szerte értékesítünk autókat, így az ilyen programok hatással vannak a termelési volumenünkre. Ha a jövőben lesz lehetőségünk elektromos járműveket gyártani Esztergomban, akkor még nagyobb befolyással lesznek rá. Hogy mit várunk az új magyar kormánytól? 

Nézze, 35 éve vagyunk itt, ez idő alatt nyolc miniszterelnöke volt az önök országának, a különböző kormányokkal mindig jó kapcsolatot építettünk ki, most is erre törekszünk, de elsősorban az a célunk, hogy a vásárlóinkat a lehető legjobb termékekkel kiszolgáljuk. Továbbra is szeretnénk hozzájárulni a magyar gazdaság kibocsátásához és együtt működni az aktuális kabinettel”

– reagált kérdésünkre Sakai Fumito, a Magyar Suzuki Zrt. vezérigazgatója.

Krisztián Róbert vezérigazgató-helyettes a részleteket elárulva úgy fogalmazott, már az előző kormányt is megkeresték a javaslataikkal. 

A román piacon – amely szintén hozzánk tartozik – több mint 10 éve nagyon jól működik a roncsautó-program. Ezt bemutattuk az előző kormánynak, hogyan támogatják Romániában, ha egy régi autót becserélnek egy újra. Javasoltuk ennek a sikeres programnak a bevezetését itthon, és nem csak az elektromos járművek, hanem a hibridek érdekében is. Eddig ugyan nem jártunk sikerrel, de szerintem az új kormánynál is megpróbálkozunk majd a javaslatunkkal, mert nagy eredményeket lehet elérni így a dekarbonizáció terén”

 – jelentette ki lapunknak Krisztián Róbert.

Nyitókép: MTI/ MTVA/ Szigetváry Zsolt

 

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
cickafark
•••
2026. május 28. 20:11 Szerkesztve
Kicsi legyen, kompakt legyen, suvos legyen vagy sportos legyen, olcsó legyen, alacsony fogyasztású és alacsony fenntartású, olcsó alkatrészekkel és egyszerű szervizeléssel. Ez a magyarok népautója. Ez a Suzuki Ignis és Suzuki Swift. Csak ennél kellene maradni és még jobbá tenni. A magyarok igényei szerint. És mást sem vennének.
cickafark
2026. május 28. 20:05
A magyaroknak Swift kell meg Ignis. De ha az olyan, ami nekik igazán kell, akkor semmi más. Az az örök number one.
cickafark
2026. május 28. 19:46
Egyébként csinálhatnának már egy valódi hibridet, amibe nem csak két autót raknak bele három áráért, hanem a villanymotor és a belsőégésű motor valóban kiegészíti egymást és az együttes teljesítményük sem több, mint egy hagyományos Suzuki Ignis motorja (44% villanymotor, 55% ICE). Ehhez mondjuk egy KIA NIRO egyszerűségű hibridmegoldás kellene, de még azt is lekicsinyítve egy Suzuki Ignisbe. Ami megy 50-60 kilométert akkumulátorról is 90 km/h sebességig, utána már csak rátölt vagy besegít előzéseknél, és konnektorról tölthető. Az lehetne a magyar slágertermék. Ez kell a magyarnak, nem Vitara meg SX4.
cickafark
2026. május 28. 19:43
Lecserélném húszéves Suzuki Ignisszemet új Suzuki Igniszre, ha adnak érte legalább egy misit. SX4 vagy Vitara nem érdekel. Sajnos az Ignis harmadik generációjának dízájnját nagyon elkurjantották, de még így is a legjobb kisautó a világon, és ez való a magyaroknak. De elvárnám a Suzukitól, hogy a negyedik generációban valamennyire visszatérjenek a második generáció sikeres dizájnjához, ami slágertermék volt Magyarországon, és ma is többet látni belőle a magyar utakon, mint SX4-ből vagy Vitarából összesen. Amúgy kurvára nem kell a hibrid. Inkább veszek egy legutolsó még nem hibrid használtat. A lágyhibrid egyébként is csak vicc kategória, meg felesleges súly és meghibásodási lehetőség.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!