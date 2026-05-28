Terítette lapjait a Magyar Suzuki: „Már az előző kormányt is kerestük a javaslatainkkal”

Évet értékelt a Magyar Suzuki: a japán gyártó legfontosabb és egyetlen európai termelési központja 2025-ben is megőrizte vezető pozícióját a hazai újautó-piacon. Ami a számokat illeti, tavaly 14 285 regisztrált darabszámmal és 11,04 százalékos részesedéssel immár 22. alkalommal végzett az élen itthon az esztergomi vállalat, amely az import modellekkel összesen 109 994 járművet értékesített világszerte, miközben 108 072 személygépjármű gördült le a gyártósoráról. A cég értékesítésből származó nettó árbevétele 2,059 milliárd euró volt.

A Magyar Suzuki vezérigazgató-helyettese, Krisztián Róbert / Fotó: Mandiner

A csütörtöki sajtóeseményen elhangzott, hogy a 2025-ös évben az autóipart továbbra is jelentős külső hatások alakították, beleértve