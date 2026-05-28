Brüsszel kimondta: Magyar Péteréknek köszönhetően Ukrajna megkezdi az EU-csatlakozási tárgyalásokat

Az EU bővítési biztosa szerint a magyarországi országgyűlési választások ebben „új dinamikát” eredményeztek, amely ugyan „még mindig sérülékeny”, de már „a helyes irányba tart”, a két ország tárgyal egymással és a megbeszélések jól haladnak.

„Komolyságot és tényleges jószándékot észlelek az új magyar kormány részéről” – fogalmazott az uniós biztos a Financial Timesnak adott csütörtöki interjúban.

Marta Kos hozzátette: az ukrán és a moldovai kormány által éppen a magyar álláspont enyhülésére számítva végrehajtott reformok nyomán mindkét ország erőteljes helyzetben van ahhoz, hogy gyors haladást érjen el, amint a formális döntés megszületik a tárgyalási fejezetek megnyitásáról.