Ft
Ft
23°C
12°C
Ft
Ft
23°C
12°C
05. 28.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 28.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar kormány eu-csatlakozás brüsszel Magyar Péter ukrajna

Brüsszel kimondta: Magyar Péteréknek köszönhetően Ukrajna megkezdi az EU-csatlakozási tárgyalásokat

2026. május 28. 16:43

Marta Kos kiemelte, az új magyar kormány hozzáállásának köszönhetően júniusban megkezdődhetnek Ukrajna csatlakozási tárgyalásai.

2026. május 28. 16:43
null

Az Európai Unió bővítési biztosa szerint Ukrajna és Moldova júniusban megnyithatja az első tárgyalási fejezeteket. Marta Kos a Financial Timesnak nyilatkozva kiemelte: 

biztatónak tartja ezzel kapcsolatban az új magyar kormány hozzáállását.

Az uniós illetékes a londoni üzleti lap online kiadásán csütörtökön megjelent interjúban kijelentette: várakozása szerint a jövő hónapban meg lehet nyitni a 33 tárgyalási fejezet „első csokrát” Ukrajnával és Moldovával, és júliusban a többi fejezetcsoport is megnyílhat.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Az ügy most már valóban mozgásban van, a narratíva megváltozott”

 – fogalmazott a bővítési biztos.

Hozzátette: arra is számít, hogy a bővítési folyamat éllovasának számító két másik tagjelölt, Montenegró és Albánia július végéig együttesen számolva 19 tárgyalási fejezetet tud lezárni, hozzávetőleg a kétszeresét az elmúlt 16 hónapban velük lezárt fejezetek számának.

A Financial Times megjegyzi, hogy Ukrajna és Moldova felvételi kérelmében eddig azért nem lehetett haladást elérni, mert a korábbi magyar kormány megvétózta bármelyik tárgyalási fejezet megnyitását.

Marta Kos azonban a brit lapnak nyilatkozva kijelentette: 

biztatónak tartja a Magyar Péter miniszterelnök vezette új magyar kormány hozzáállását, és azt is, hogy tárgyalások folynak Budapest és Kijev között az ukrajnai magyar kisebbség jogairól.

Az EU bővítési biztosa szerint a magyarországi országgyűlési választások ebben „új dinamikát” eredményeztek, amely ugyan „még mindig sérülékeny”, de már „a helyes irányba tart”, a két ország tárgyal egymással és a megbeszélések jól haladnak.

„Komolyságot és tényleges jószándékot észlelek az új magyar kormány részéről” – fogalmazott az uniós biztos a Financial Timesnak adott csütörtöki interjúban.

Marta Kos hozzátette: az ukrán és a moldovai kormány által éppen a magyar álláspont enyhülésére számítva végrehajtott reformok nyomán mindkét ország erőteljes helyzetben van ahhoz, hogy gyors haladást érjen el, amint a formális döntés megszületik a tárgyalási fejezetek megnyitásáról.

A bővítési biztos szerint ez volt az elsődleges értelme annak, hogy az EU jóelőre előkészített mindent, amit csak lehetett, és technikai szempontból mindent megtett azért, hogy „el tudjunk indulni, ha Magyarországon bekövetkezik a változás”.

(MTI)

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Armend NIMANI / AFP

***

 

Összesen 56 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
marosi
2026. május 28. 19:57
Berlini fal II. a sztori. Előzetes gesztus után a kurva nagy semmi. (egy valamire való kurva mindig előre elkéri a maga árát.)
Válasz erre
0
0
Türelem
2026. május 28. 19:19
A kormány egyeztetett az Agrárgazdasági Kamara és az Onkológiai Társaság vezetőivel, s miután mindketten javasolták az ukrán agrártermékek korlátlan behozatalát, kigyulladt a zöld lámpa.....Bóna is koncessziót kapott a Monsanto ukrajnai beruházásaiban.....
Válasz erre
1
0
haxima
2026. május 28. 19:16
Mi a fasznak?
Válasz erre
0
0
pollip
2026. május 28. 18:53
Amíg Ursula és/vagy Zelenszkij el nem tűnik a politikából, addig lesz a gyorsított eljárás Ukrajna felvételére. Szorítja őket az idő, és tudják, hogy egy új kurzus másképp állna hozzá.....
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!