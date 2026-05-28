Roland Garros tenisz Jannik Sinner

Gigameglepetés a Roland Garroson: a győzelem kapujában állt, mégis kikapott a torna toronymagas favoritja (VIDEÓ)

2026. május 28. 17:28

Jannik Sinner 6:3, 6:2, 5:1-ről kapott ki argentin ellenfelétől a tikkasztó hőségben. A világranglistát vezető olasz játékos a Roland Garros toronymagas favoritja volt, de a harmadik fordulóba sem jutott be.

A világelső Jannik Sinner öt szettben kikapott Juan Manuel Cerúndolótól a francia nyílt teniszbajnokság (Roland Garros) férfi versenyének második fordulójában.

Juan Manuel Cerúndolo sokkal jobban bírta a meleget Jannik Sinnernél, és először jutott be a Roland Garros harmadik fordulójába (Fotó: ALAIN JOCARD / AFP)

A tavaly döntős olasz kiválóság megnyerte az első két játszmát a rangsorban 56. argentin riválisa ellen, a harmadik felvonásban pedig 5:1-re vezetett, tehát egyetlen játékra volt a továbbjutástól. A tikkasztó hőségben azonban Sinner ismét fizikai problémákba ütközött, játéka visszaesett, az utolsó húsz gémből már csak kettőt nyert meg, s végül három és fél óra alatt elveszítette a találkozót (6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6).

Juan Manuel Cerúndolo – akinek a testvére, Francisco is versenyben van még – 1998 óta a legalacsonyabban jegyzett teniszező, aki a Roland Garroson legyőzte az aktuális világelsőt, akkor a paraguayi Ramón Delgado a világranglista 97. helyezettjeként verte meg Pete Samprast. A párizsi Grand Slam-tornán 26 év után most először fordul elő, hogy az ATP rangsorának első és második helyezettje sem jutott be a harmadik körbe – a jelenlegi második Carlos Alcaraz idén el sem indult a tornán csuklósérülése miatt.

 

A magyarok közül egyéniben 

  • Fucsovics Márton, 
  • Marozsán Fábián, 
  • továbbá Bondár Anna, 
  • Udvardy Panna 
  • és Gálfi Dalma 

is kiesett az első fordulóban.

Nyitókép: ALAIN JOCARD / AFP

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csakazigaz-az1xbiztos
2026. május 28. 18:11
Tavaly is kiesett volna, csak kedveztek neki az elrendelt szünettel a meleg miatt.
gullwing
2026. május 28. 17:35
Még jó hogy a magyaroknak nem kellett sokat utazni...
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!