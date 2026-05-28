Gigameglepetés a Roland Garroson: a győzelem kapujában állt, mégis kikapott a torna toronymagas favoritja (VIDEÓ)

Juan Manuel Cerúndolo – akinek a testvére, Francisco is versenyben van még – 1998 óta a legalacsonyabban jegyzett teniszező, aki a Roland Garroson legyőzte az aktuális világelsőt, akkor a paraguayi Ramón Delgado a világranglista 97. helyezettjeként verte meg Pete Samprast. A párizsi Grand Slam-tornán 26 év után most először fordul elő, hogy az ATP rangsorának első és második helyezettje sem jutott be a harmadik körbe – a jelenlegi második Carlos Alcaraz idén el sem indult a tornán csuklósérülése miatt.

1 - Juan Manuel Cerundolo (#56) is lowest-ranked player to defeat the World No. 1 at Roland Garros since Ramon Delgado (#97) in 1998, when he claimed victory over Pete Sampras. Topple. #RolandGarros | @rolandgarros @atptour pic.twitter.com/6yckYoAEV3 — OptaAce (@OptaAce) May 28, 2026