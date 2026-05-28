„Sok éve mondom már, ha ez így folytatódik, nem lesz, aki ápoljon” – drámai a helyzet az egészségügyben

Márpedig Magyarországon magas az egy ápolóra jutó betegek száma, a diplomás, magasan képzett szakdolgozók aránya pedig alacsony, egyes becslések szerint mindössze 15 százalékos. Ráadásul a nem megfelelő munkabeosztás miatt azt a 15 százalékot sem jól használja a rendszer – jelenti ki Soós Adrianna. Szerinte a szakképzett ápolókat fel kellene szabadítani az olyan munkafolyamatok alól, amelyeket egy kis betanítással más is el tudna végezni, ilyen például az ételkiosztás, az ágyazás.

A kiégettség, a létszámhiány, a kevés bér, a túlzott adminisztráció és a nem jól szervezett munkabeosztás aztán pattanásig feszültté teszi a szakdolgozókat, ami pedig jelentősen hat a légkörre is. Olyannyira, hogy a FESZ felmérése szerint a szakdolgozók több mint 90 százaléka toxikusnak érzi a munkahelyi légkört.

A név nélkül nyilatkozó ápoló szerint a problémát súlyosbítja, hogy sok osztályon jelen van a bullying, egymás kibeszélése és a fiatal kollégák elüldözése, a vezetőket pedig gyakran nem készítik fel arra, hogyan kell egy csapatot menedzselni. „Ez hr-kérdés lenne, csak az egészségügyben még mindig nem úgy kezelik” – fogalmaz. Szerinte a versenyszférában régóta működnek olyan módszerek – rendszeres visszajelzések, konfliktuskezelés, csapatépítés, mentális támogatás –, amelyek az állami egészségügyben még alig jelentek meg, pedig nemzetközi példák is mutatják a hatékonyságukat: az Egyesült Államokban például 17 pontos etikai iránymutatás szabályozza az ápolók közötti együttműködést.

Van azért ellenpélda is: mint azt lapunknak Ficzere Andrea elmondja, a Budapesti Uzsoki Utcai Kórházban nagy súlyt fektetnek arra, hogy szakdolgozói konfliktusok vagy nehézségek esetén azonnal, menedzsmenti szinten avatkozzanak be; szerinte ez jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy az intézményben az átlagosnál jobb a dolgozói légkör. Az Uzsokiban a dolgozók mentális állapotával is foglalkoznak: pszichológusok és coachok segítik a munkát, működik könyvklub és moziest, van fitneszterem és masszázs, emellett egy úgynevezett bevethető nővércsapat is, amely szükség esetén átsegíti a kritikus helyzetben lévő vagy túlterhelt osztályokat. A cél az, hogy a kiégés jeleit még azelőtt felismerjék, mielőtt az illető elhagyja a pályát, vagy rosszra fordul az állapota.

A fiatalok nem ezt a jövőt választják

Nemcsak a pályaelhagyás, de az utánpótlás kérdése is kritikus. Soós Adrianna úgy látja: túl korán kell pályát választaniuk a fiataloknak, s a rendszer szinte egyáltalán nem vizsgálja a pszichés alkalmasságot. Az egészségügyi szakdolgozói munka értelemszerűen rendkívüli empátiát, lelki stabilitást és kommunikációs készséget igényel.

Megszólalóink szerint az egész pályaorientációs rendszert újra kellene gondolni. A mai fiatalokat már nem brosúrákkal és intézményi kisfilmekkel lehet megszólítani, „a 17 évesek nem füzeteket olvasnak” – emeli ki Soós. Név nélkül nyilatkozó ápolónk ehhez azt teszi hozzá, hogy az egészségügynek ugyanúgy szüksége lenne professzionális hivatásmarketingre, mint bármely szektornak vagy nagyvállalatnak. Szerinte az is probléma, hogy a közösségi médiában ma alig jelenik meg hiteles, vonzó kép az ápolói hivatásról.

Ahol tudatosan igyekeznek közelebb vinni a fiatalokhoz a szakmát, ott vannak eredmények. Az Uzsoki utcai intézményben például évek óta szerveznek Hivatásunk éjszakája nevű programot, ahol középiskolások nézhetnek be a kórházi világba. Emellett működik árnyéknap is: a diákok egy teljes napon át követhetnek orvosokat, ápolókat, asszisztenseket, szülésznőket, gyógytornászokat. Mindezek mellett az intézmény dolgozói óvodákba is járnak, hogy már kisgyerekkorban pozitív képet alakítsanak ki az egészségügyi hivatásról. Ficzere elmondása szerint a siker nem marad el: visszajelzések szerint ezeknek a megmozdulásoknak köszönhetően azóta sokan választották a szakdolgozói vagy az orvosi pályát.

„Nem lehet csak a lelkiismeretükre építeni”

A megszólalók szerint az egészségügy még mindig túlságosan arra épít, hogy a dolgozók hivatás- tudatból mindent kibírnak. Csakhogy a covidjárvány megmutatta: ennek is van határa. Sok szakdolgozó a járvány alatt fizikailag és mentálisan is kimerült, és ma már nyíltan beszélnek arról, nem biztos, hogy vállalnának egy újabb hasonló helyzetet – mondja névtelenséget kérő megszólalónk.

„Nem lehet a végtelenségig a lelkiismeretükre és az emberségükre építeni a rendszert” – fogalmaz Ficzere Andrea. Szerinte a változáshoz nem elegendő a bérrendezés, az első lépés a hozzáállás és a szervezeti kultúra megváltoztatása volna. Ezzel Soós Adrianna is egyetért, azzal kiegészítve, hogy elengedhetetlen a túlmunka korlátozása, szerinte az lenne az ideális, ha senki nem dolgozna átlagban 48 óránál többet, és az így kapott fizetésből tisztességesen meg lehetne élni. Mindezek mellett kőkemény munkát kellene beletenni az utánpótlásképzésbe. „Az ápolókra sokszor legyintenek, a szakdolgozó kifejezés is kissé degradáló” – fogalmaz név nélkül nyilatkozó ápolónk. Pedig, hangsúlyozza, az e szakmát végzők képzettségére, munkahelyi kultúrájára, jóindulatára fogunk hagyatkozni, amikor egy kiszolgáltatott hozzátartozónk vagy akár mi magunk kerülünk az egészségügyi rendszerbe. Mint fogalmaz: „ez a legkritikusabb területe az emberi életnek, ezért nem lehet megkerülni a problémát”.

„2016 óta kilenc alkalommal emeltük a szakdolgozók bérét, nincs még egy olyan állami foglalkoztatotti csoport, amely ilyen ütemű bérrendezésben részesült volna” – mondja lapunknak Takács Péter korábbi egészségügyi államtitkár. Hozzáteszi azonban, hogy érthetőnek tartja az elégedetlenséget, hiszen sok dolgozó szerint a bérek még mindig nem állnak arányban a terheléssel. Megjegyzi, hogy Magyarországon sikerült megállítani a létszámcsökkenést: a korábbi 98 ezerről 118 ezerre nőtt a működési engedéllyel rendelkező szakdolgozók száma az állami rendszerben.

