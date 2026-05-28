tálibok Oroszország Szergej Sojgu Európai Bizottság Európai Unió Afganisztán

Újabb szokatlan katonai szövetségest találtak maguknak az oroszok

2026. május 28. 16:38

Észak-Korea után újabb páriát ölel keblére Moszkva.

Újabb látványos lépést tett Moszkva és a tálib vezetés egymás irányába: Oroszország katonai együttműködési megállapodást írt alá Afganisztánnal, alig egy évvel azután, hogy a Kreml levette a tálib mozgalmat a tiltott terrorszervezetek listájáról – írja a Politico.

A megállapodás részleteit egyelőre nem hozták nyilvánosságra, de az afgán védelmi miniszter, Mohammad Jákúb úgy fogalmazott:

az egyezmény „a két ország közötti kapcsolatok bővítését” jelenti.

A tárcavezető az orosz Biztonsági Tanács titkárával, Szergej Sojguval folytatott moszkvai találkozója után kijelentette:

Fontos számunkra az Oroszországgal való együttműködés.”

Jákúb hangsúlyozta, hogy Afganisztán és Oroszország között „hosszú történelmi kapcsolatok” vannak, és Kabul szeretné tovább erősíteni az együttműködést Moszkvával.

A fejlemény különösen szimbolikus annak fényében, hogy a Szovjetunió 1979-ben megszállta az országot, majd egy évtizeden át véres, és végül sikertelennek bizonyuló háborút vívott a mudzsahedin gerillákkal. A szovjet kivonulás után hosszú ideig feszült maradt a viszony Moszkva és Kabul között, később azonban Oroszországot már azzal vádolták nyugati országok, hogy fegyverekkel segítette a tálibokat az amerikai jelenlét idején.

A Politico felidézi:

  • Oroszország 2025 áprilisában törölte a tálibokat a terrorszervezetek listájáról,
  • júliusban pedig első országként hivatalosan is elismerte a tálib kormányt Afganisztán legitim vezetésének.

Szergej Sojgu a mostani fórumon arra szólította fel a nyugati országokat, hogy oldják fel a tálibokat sújtó szankciókat, és „ismerjék el teljes felelősségüket” az afganisztáni húszéves katonai jelenlétükért.

A brüsszeli lap emlékeztet, hogy eközben az Európai Unió is óvatos nyitás jeleit mutatja Kabul felé. Az Európai Bizottság nemrég megerősítette, hogy tálib tisztviselőket hívtak Brüsszelbe, ugyanakkor hangsúlyozták:

ez „semmilyen formában nem jelenti a tálib rezsim hivatalos elismerését”.

A mostani orosz–afgán katonai megállapodás ugyanakkor azt mutatja, hogy Moszkva egyre szorosabb stratégiai kapcsolatot épít ki a nemzetközileg továbbra is vitatott tálib vezetéssel, ami valószínűleg újabb, a nyugati befolyást ellensúlyozó lépés.

Fotó: Ramil Sitdikov / POOL / AFP

 

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Unknown
2026. május 28. 18:40
Egy kicsit odaszúrt Trumpnak. Egyébként ki maradt utoljára Kabulban az amik kivonulása után?
csulak
2026. május 28. 17:28
kuldjek az afganokat orkrajnaba harcolni
auditorium
2026. május 28. 16:58
Miért volt olyan értékes először az oroszok, majd az amerikaiak számára Afganisztán, s most ismét az oroszok udvarolnak nekik ? Kell az uránérc, az értékes ásványi kincsek és az opium. Bizonyára sokan olvasták ASNE SEIERSTAD a norvég újságiró és irónő hires dokumentált regényét: Bokhandleren i Kabul (Buchhändler in Kabul)
Canadian
2026. május 28. 16:56
Putyinnak már rég hátat fordított a civilizált világ, ezért maradnak a lator államok. Oroszország maradék szövetségesei: kommunista Kína, kommunista Észak-Korea, kommunista Kuba, iszlamista terrorista Irán, és most alakul iszlamista terrorista Afganisztán. A jelek szerint a tálibok (Mujahedin) megbocsátottak az oroszoknak a 9 éves háborúért. Oroszország a közelmúltban elveszített több fontos szövetségest: iszlamista Szíria és kommunista Venezuela "megszelidültek" és hátat fordítottak Putyinnak, EU és NATO tag Magyarország pedig április 12 óta nem orosz szövetséges.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!