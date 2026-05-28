Újabb szokatlan katonai szövetségest találtak maguknak az oroszok

Megerősítették: jön a tálib delegáció Brüsszelbe
Fából vaskarika: az EU vezetése úgy akar tárgyalni, hogy közben nem ismeri el Afganisztán de facto vezetőit.
Észak-Korea után újabb páriát ölel keblére Moszkva.
Újabb látványos lépést tett Moszkva és a tálib vezetés egymás irányába: Oroszország katonai együttműködési megállapodást írt alá Afganisztánnal, alig egy évvel azután, hogy a Kreml levette a tálib mozgalmat a tiltott terrorszervezetek listájáról – írja a Politico.
A megállapodás részleteit egyelőre nem hozták nyilvánosságra, de az afgán védelmi miniszter, Mohammad Jákúb úgy fogalmazott:
az egyezmény „a két ország közötti kapcsolatok bővítését” jelenti.
A tárcavezető az orosz Biztonsági Tanács titkárával, Szergej Sojguval folytatott moszkvai találkozója után kijelentette:
Fontos számunkra az Oroszországgal való együttműködés.”
Jákúb hangsúlyozta, hogy Afganisztán és Oroszország között „hosszú történelmi kapcsolatok” vannak, és Kabul szeretné tovább erősíteni az együttműködést Moszkvával.
A fejlemény különösen szimbolikus annak fényében, hogy a Szovjetunió 1979-ben megszállta az országot, majd egy évtizeden át véres, és végül sikertelennek bizonyuló háborút vívott a mudzsahedin gerillákkal. A szovjet kivonulás után hosszú ideig feszült maradt a viszony Moszkva és Kabul között, később azonban Oroszországot már azzal vádolták nyugati országok, hogy fegyverekkel segítette a tálibokat az amerikai jelenlét idején.
A Politico felidézi:
Szergej Sojgu a mostani fórumon arra szólította fel a nyugati országokat, hogy oldják fel a tálibokat sújtó szankciókat, és „ismerjék el teljes felelősségüket” az afganisztáni húszéves katonai jelenlétükért.
A brüsszeli lap emlékeztet, hogy eközben az Európai Unió is óvatos nyitás jeleit mutatja Kabul felé. Az Európai Bizottság nemrég megerősítette, hogy tálib tisztviselőket hívtak Brüsszelbe, ugyanakkor hangsúlyozták:
ez „semmilyen formában nem jelenti a tálib rezsim hivatalos elismerését”.
A mostani orosz–afgán katonai megállapodás ugyanakkor azt mutatja, hogy Moszkva egyre szorosabb stratégiai kapcsolatot épít ki a nemzetközileg továbbra is vitatott tálib vezetéssel, ami valószínűleg újabb, a nyugati befolyást ellensúlyozó lépés.
Fotó: Ramil Sitdikov / POOL / AFP