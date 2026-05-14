Megerősítették: jön a tálib delegáció Brüsszelbe

Bevallotta az Európai Bizottság: meghívják a tálibokat Brüsszelbe
Az afgán vezetés Brüsszelbe látogat.
Fából vaskarika: az EU vezetése úgy akar tárgyalni, hogy közben nem ismeri el Afganisztán de facto vezetőit.
A tálibok egyik legismertebb nemzetközi szóvivője vezetheti azt az afganisztáni delegációt, amely júniusban Brüsszelbe utazhat migrációs tárgyalásokra az Európai Unió meghívására – számolt be az Euractiv.
A lap értesülései szerint Abdul Qahar Balkhi, az afgán külügyminisztérium szóvivője állhat a küldöttség élén. Az Európai Bizottság kedden hivatalosan is megerősítette, hogy meghívólevelet küldtek Afganisztán „de facto” vezetésének, vagyis a tálib kormánynak.
Balkhi az egyik legismertebb tálib tisztviselő nemzetközi szinten:
Az Euractiv szerint a tárgyalások megszervezését Belgium migrációs minisztériuma kezdeményezte, az egyeztetéseket pedig az Európai Bizottság és a svéd kormány koordinálja. A találkozón várhatóan részt vesznek
Az Európai Bizottság hangsúlyozta: a megbeszélések kizárólag technikai jellegűek lesznek, és
semmiképpen sem jelentik a tálib rezsim hivatalos diplomáciai elismerését.
Éppen ezért az egyeztetéseket nem uniós intézmények épületeiben tartanák, hanem egy semleges helyszínen, például hotelben vagy konferencia-központban.
A meghívást az Európai Bizottság migrációs főigazgatósága (DG HOME) és a svéd igazságügyi minisztérium közösen küldte ki.
A háttérben elsősorban migrációs kérdések állhatnak.
Az EU az elmúlt években többször próbált együttműködést kialakítani Afganisztán de facto vezetésével annak érdekében, hogy kezelni tudja az Európába érkező afgán migrációs hullámot, miközben hivatalosan továbbra sem ismeri el a tálib kormányt.
A lap szerint a mostani találkozó érzékeny politikai kérdéseket is felvethet, mivel több európai országban komoly vita zajlik arról, meddig lehet együttműködni a tálib vezetéssel anélkül, hogy ez legitimációt jelentene a számukra.
Fotó: X