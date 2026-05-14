Megerősítették: jön a tálib delegáció Brüsszelbe

A tálibok egyik legismertebb nemzetközi szóvivője vezetheti azt az afganisztáni delegációt, amely júniusban Brüsszelbe utazhat migrációs tárgyalásokra az Európai Unió meghívására – számolt be az Euractiv.

A lap értesülései szerint Abdul Qahar Balkhi, az afgán külügyminisztérium szóvivője állhat a küldöttség élén. Az Európai Bizottság kedden hivatalosan is megerősítette, hogy meghívólevelet küldtek Afganisztán „de facto” vezetésének, vagyis a tálib kormánynak.