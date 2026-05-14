05. 14.
csütörtök
tálibok migráció Európai Bizottság Európai Unió Afganisztán Európai Külügyi Szolgálat

Megerősítették: jön a tálib delegáció Brüsszelbe

2026. május 14. 17:19

Fából vaskarika: az EU vezetése úgy akar tárgyalni, hogy közben nem ismeri el Afganisztán de facto vezetőit.

2026. május 14. 17:19
null

A tálibok egyik legismertebb nemzetközi szóvivője vezetheti azt az afganisztáni delegációt, amely júniusban Brüsszelbe utazhat migrációs tárgyalásokra az Európai Unió meghívására – számolt be az Euractiv.

A lap értesülései szerint Abdul Qahar Balkhi, az afgán külügyminisztérium szóvivője állhat a küldöttség élén. Az Európai Bizottság kedden hivatalosan is megerősítette, hogy meghívólevelet küldtek Afganisztán „de facto” vezetésének, vagyis a tálib kormánynak.

Balkhi az egyik legismertebb tálib tisztviselő nemzetközi szinten:

  • a 2021-es tálib hatalomátvétel óta rendszeresen nyilatkozik a külföldi médiának, és
  • gyakran ő képviseli Kabul álláspontját szankciók, migráció vagy humanitárius ügyek kapcsán.

Az Euractiv szerint a tárgyalások megszervezését Belgium migrációs minisztériuma kezdeményezte, az egyeztetéseket pedig az Európai Bizottság és a svéd kormány koordinálja. A találkozón várhatóan részt vesznek

  • az Európai Bizottság,
  • az Európai Külügyi Szolgálat, valamint
  • egyes tagállamok képviselői is.

Az Európai Bizottság hangsúlyozta: a megbeszélések kizárólag technikai jellegűek lesznek, és

semmiképpen sem jelentik a tálib rezsim hivatalos diplomáciai elismerését.

Éppen ezért az egyeztetéseket nem uniós intézmények épületeiben tartanák, hanem egy semleges helyszínen, például hotelben vagy konferencia-központban.

A meghívást az Európai Bizottság migrációs főigazgatósága (DG HOME) és a svéd igazságügyi minisztérium közösen küldte ki.

A háttérben elsősorban migrációs kérdések állhatnak.

Az EU az elmúlt években többször próbált együttműködést kialakítani Afganisztán de facto vezetésével annak érdekében, hogy kezelni tudja az Európába érkező afgán migrációs hullámot, miközben hivatalosan továbbra sem ismeri el a tálib kormányt.

A lap szerint a mostani találkozó érzékeny politikai kérdéseket is felvethet, mivel több európai országban komoly vita zajlik arról, meddig lehet együttműködni a tálib vezetéssel anélkül, hogy ez legitimációt jelentene a számukra.

Haifisch
2026. május 14. 18:44
Küldjük a templomos lovagokat.
sanya55-2
2026. május 14. 18:37
Tutálibe, málibe
Unknown
2026. május 14. 18:20
Ha egy csópp kis esze van a táliboknak (szerintem okosabbak mint az EU vezeztői) akkor a menekültek visszafogadásáért a kormányuk elismerését kérik.
belinda
2026. május 14. 18:03
Uniós legfelsőbb szintre került a migráció. Gyorsan fogy az ideje az EB-nek. Ursuláéknak - még Oroszország Ukrajna feletti győzelme előtt - végre kell hajtaniuk a mélyállamos zsidók azon parancsait, amelyek visszafordíthatatlan zöld utat adnak az európai-migráns népességcserének. Ha Oroszország "túl hamar" győz, az EB elbukik - ezt nem egedhetik meg maguknak. Így Von der Leyenék most elébe mennek a történéseknek, az afgán küldöttség meghívásával.
