Ft
Ft
21°C
15°C
Ft
Ft
21°C
15°C
06. 03.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 03.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
európai unió magyarország Magyar Péter

Magyar Péter: Magyarország ügydöntő népszavazást tart majd az ukrán csatlakozás kérdésében

2026. június 03. 20:19

A miniszterelnök szerint megállapodás született Ukrajnával a kárpátaljai magyarok jogainak bővítéséről is.

2026. június 03. 20:19
null

Megállapodás született Ukrajnával a kárpátaljai magyar közösség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről – jelentette be közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök.

A kormányfő a Facebookon közzétett videójához azt írta, hogy a teljes körű egyezség néhány hét intenzív magyar–ukrán szakértői tárgyalásának eredménye, amelyeken részt vettek a kárpátaljai magyarság politikai szervezetei, valamint az egyházak képviselői is.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Magyar Péter szerint az ukrán kormány vállalta, hogy a kidolgozott intézkedéseket a közeljövőben beépíti saját jogrendjébe. A miniszterelnök úgy fogalmazott: 

ennek nyomán a kárpátaljai magyarok az eddigieknél szélesebb körű oktatási, kulturális, nyelvhasználati és politikai jogokhoz juthatnak.

A bejelentés időzítését is kiemelte, hangsúlyozva, hogy a megállapodásról a nemzeti összetartozás napját megelőzően számolhatott be.

A kormányfő közlése szerint az ukrán vállalások az Európai Unió felé benyújtandó ukrán cselekvési tervben is megjelennek majd. Hozzátette: amennyiben ezek a vállalások teljesülnek, Magyarország támogatja az Ukrajnával kapcsolatos első uniós csatlakozási klaszter megnyitását.

A kormány nem támogatja a gyorsított csatlakozást

Magyar Péter ugyanakkor leszögezte, hogy Magyarország továbbra sem támogatja a gyorsított uniós csatlakozási tárgyalásokat. Mint írta, amennyiben Ukrajna a következő 10–15 évben sikeresen lezárja valamennyi, szám szerint 33 csatlakozási fejezetet, 

Magyarország jogi kötőerővel bíró ügydöntő népszavazást tart majd a csatlakozás kérdésében.

A miniszterelnök azt is állította, hogy a megállapodás eredményeként három hét alatt sikerült előrelépést elérni egy olyan ügyben, amelyben szerinte az előző kormányok egy évtized alatt nem jutottak megoldásra.

Fotó: Magyar Péter Facebook oldala

Összesen 76 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
mysstes
•••
2026. június 03. 21:58 Szerkesztve
HA NAGYMAGYAR PÉTER HOLNAP HELYREÁLLÍTJA NAGYMAGYARORSZÁGOT, AKKOR BIZTOS VAGYOK BENNE, HOGY AUGUSZTUS 15 ÉN MÁRIA HELYETT A MENNYBE MEGY! KÉRLEK BENNETEKET, FIGYELJÜNK ODA! JEGYEK A MENNYBEMENETELRE A TISZA WEBSHOPJÁBAN KAPHATÓK! BÓNUSZKÉNT AZ ELSŐ 15 VÁSÁRLÓ SZINTÉN A MENNYBE MEHET NAGY PÉTERREL! ÍGY MÁR CSAK 1 KÉRDÉS MARAD: MENNYIBE LEHET A MENNYBE MENET? VÁLASZOK A TISZAPPBAN. MINDENESETRE, A TISZÁS GAZDASÁGI MINISZTER SZERINT NEM LESZ VESZTESÉGES. VEGYÉTEK ÉS VIGYÉTEK! ELON MUSK ELBÚJHAT!
Válasz erre
2
0
Búvár Kund
2026. június 03. 21:57
Háát ha az ukránok megígérték, akkor biztos úgy lesz! 🤭😁😁😁😁
Válasz erre
2
0
apro_marosan_petergabor
2026. június 03. 21:56
Polos hazudós, mellébeszélős. Visszakapták a jogaikat vagy sem?
Válasz erre
3
0
Búvár Kund
2026. június 03. 21:55
A zukránok kisujjesküvel megígérték becsszóra, hogy most már minden úgy lesz, ahogy szentpöti kérte!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!