Magyar Péter: Magyarország ügydöntő népszavazást tart majd az ukrán csatlakozás kérdésében

Itt van Magyar Péter legnagyobb problémája: „Ez nem vízió, hanem improvizáció”!
Miről is szól valójában a kormányzás?
A miniszterelnök szerint megállapodás született Ukrajnával a kárpátaljai magyarok jogainak bővítéséről is.
Megállapodás született Ukrajnával a kárpátaljai magyar közösség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről – jelentette be közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök.
A kormányfő a Facebookon közzétett videójához azt írta, hogy a teljes körű egyezség néhány hét intenzív magyar–ukrán szakértői tárgyalásának eredménye, amelyeken részt vettek a kárpátaljai magyarság politikai szervezetei, valamint az egyházak képviselői is.
Magyar Péter szerint az ukrán kormány vállalta, hogy a kidolgozott intézkedéseket a közeljövőben beépíti saját jogrendjébe. A miniszterelnök úgy fogalmazott:
ennek nyomán a kárpátaljai magyarok az eddigieknél szélesebb körű oktatási, kulturális, nyelvhasználati és politikai jogokhoz juthatnak.
A bejelentés időzítését is kiemelte, hangsúlyozva, hogy a megállapodásról a nemzeti összetartozás napját megelőzően számolhatott be.
A kormányfő közlése szerint az ukrán vállalások az Európai Unió felé benyújtandó ukrán cselekvési tervben is megjelennek majd. Hozzátette: amennyiben ezek a vállalások teljesülnek, Magyarország támogatja az Ukrajnával kapcsolatos első uniós csatlakozási klaszter megnyitását.
Magyar Péter ugyanakkor leszögezte, hogy Magyarország továbbra sem támogatja a gyorsított uniós csatlakozási tárgyalásokat. Mint írta, amennyiben Ukrajna a következő 10–15 évben sikeresen lezárja valamennyi, szám szerint 33 csatlakozási fejezetet,
Magyarország jogi kötőerővel bíró ügydöntő népszavazást tart majd a csatlakozás kérdésében.
A miniszterelnök azt is állította, hogy a megállapodás eredményeként három hét alatt sikerült előrelépést elérni egy olyan ügyben, amelyben szerinte az előző kormányok egy évtized alatt nem jutottak megoldásra.
Fotó: Magyar Péter Facebook oldala