Magyar Péter: Magyarország ügydöntő népszavazást tart majd az ukrán csatlakozás kérdésében

Magyar Péter szerint az ukrán kormány vállalta, hogy a kidolgozott intézkedéseket a közeljövőben beépíti saját jogrendjébe. A miniszterelnök úgy fogalmazott:

ennek nyomán a kárpátaljai magyarok az eddigieknél szélesebb körű oktatási, kulturális, nyelvhasználati és politikai jogokhoz juthatnak.

A bejelentés időzítését is kiemelte, hangsúlyozva, hogy a megállapodásról a nemzeti összetartozás napját megelőzően számolhatott be.