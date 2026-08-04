Bekapcsolva maradt Magyar Péter mikrofonja a paksi sajtótájékoztató előtt

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Magyar Péter kedden rendkívüli sajtótájékoztatót tartott a paksi atomerőmű helyzetéről, miután kedd reggel bejelentette: a Duna vízszintjének emelkedésével stabilizálódott a helyzet – írja az Index. A kormány szerint az ország túljutott a legkritikusabb időszakon, ugyanakkor a rendkívüli hőség miatt továbbra is fokozott készültségre és összefogásra van szükség.
A tájékoztató kezdete előtt azonban technikai hiba történt, és a bekapcsolva maradt mikrofon miatt hallhatóvá vált, ahogy a miniszterelnök munkatársait arra utasítja, hogy haladéktalanul értesítsék a sajtót az élő bejelentkezésről.
Szóljatok a sajtónak, hogy azonnal küldjék ki, hogy Magyar Péter élőben jelentkezik Paksról, most azonnal küldjék ki! Magyar Péter most Paksról, küldjék ki most azonnal! Tudod küldeni?”
A Szeretlek Magyarország beszámolója szerint a mondatok abban az élő videóban hangzottak el, amelyet még a sajtótájékoztató előtt töröltek, majd egy új élő közvetítést indítottak.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala