Bekapcsolva maradt Magyar Péter mikrofonja a paksi sajtótájékoztató előtt

Magyar Péter kedden rendkívüli sajtótájékoztatót tartott a paksi atomerőmű helyzetéről, miután kedd reggel bejelentette: a Duna vízszintjének emelkedésével stabilizálódott a helyzet – írja az Index. A kormány szerint az ország túljutott a legkritikusabb időszakon, ugyanakkor a rendkívüli hőség miatt továbbra is fokozott készültségre és összefogásra van szükség.

A tájékoztató kezdete előtt azonban technikai hiba történt, és a bekapcsolva maradt mikrofon miatt hallhatóvá vált, ahogy a miniszterelnök munkatársait arra utasítja, hogy haladéktalanul értesítsék a sajtót az élő bejelentkezésről.