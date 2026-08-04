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Magyar Péter sajtótájékoztató paks

Bekapcsolva maradt Magyar Péter mikrofonja a paksi sajtótájékoztató előtt

2026. augusztus 04. 17:36

Kellemetlen...

2026. augusztus 04. 17:36
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Magyar Péter kedden rendkívüli sajtótájékoztatót tartott a paksi atomerőmű helyzetéről, miután kedd reggel bejelentette: a Duna vízszintjének emelkedésével stabilizálódott a helyzet – írja az Index. A kormány szerint az ország túljutott a legkritikusabb időszakon, ugyanakkor a rendkívüli hőség miatt továbbra is fokozott készültségre és összefogásra van szükség.

A tájékoztató kezdete előtt azonban technikai hiba történt, és a bekapcsolva maradt mikrofon miatt hallhatóvá vált, ahogy a miniszterelnök munkatársait arra utasítja, hogy haladéktalanul értesítsék a sajtót az élő bejelentkezésről.

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Szóljatok a sajtónak, hogy azonnal küldjék ki, hogy Magyar Péter élőben jelentkezik Paksról, most azonnal küldjék ki! Magyar Péter most Paksról, küldjék ki most azonnal! Tudod küldeni?”

hallható a felvételen.

A Szeretlek Magyarország beszámolója szerint a mondatok abban az élő videóban hangzottak el, amelyet még a sajtótájékoztató előtt töröltek, majd egy új élő közvetítést indítottak.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

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Összesen 135 komment

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Sorrend:
lendvaiildiko
•••
2026. augusztus 04. 20:51 Szerkesztve
Magyar Szent Péter csodát tett! Szent László lovának nyomdokán...
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2
0
astonph00125
2026. augusztus 04. 20:31
A pénzügyi csalás nem csak a pénzedet veszi el – tönkreteszi a megélhetésedet, a bizalmadat és az érzelmeidet. Miután elvesztettem a megtakarításaimat, reménytelennek éreztem magam. Aztán találtam egy behajtási szakértőt, aki áttekintette az ügyemet, feltárta az igazságot, és segített visszaszerezni a pénzemet. A profizmusuk és az elkötelezettségük mindent megváltoztatott. Ha átvertek, ne add fel – vannak szakértők, akik segíthetnek visszaszerezni a pénzed." Vedd fel velük a kapcsolatot a [email protected] címen.
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0
2
Szerintem
•••
2026. augusztus 04. 20:27 Szerkesztve
Kibaszott tiszafostos milyen büszke rá, hogy szétbassza az ország energia rendszerét. Nem is hogy Paks, de hogy arccal a szélkerekek felé. Pont mint Rákosi, hogy a vas és acél országa leszünk, holott szemernyi vasérc és ahogy szemernyi szél sincs. Napelem parkot meg viharos gyorsasággal sikerült idegen kézbe herdálniuk, amikor épp most az orbáni napelemeknek köszönheti a totális összeomlás elkerülését.
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4
0
sanya55-2
2026. augusztus 04. 20:24
Sliccét gombolja inkább be, kilátszik a feje
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3
0
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