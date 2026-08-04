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Apadásnak indult a Tisza-tó, közben a hőségriasztást is meghosszabbították

2026. augusztus 04. 15:36

Péntek éjfélig marad a hőségriasztás az ország egész területén.

2026. augusztus 04. 15:36
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A Tisza-tó Kisköre-felső vízmércén mért vízállása 700 centiméter alá csökkent – közölte a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi igazgatóság (Kötivizig) kedden a honlapján. A vízszint csökkenése a Tisza vízgyűjtőjén tapasztalható extrém csapadékhiány, illetve a folyón érkező rendkívül alacsony vízhozam és a fokozott párolgás következménye. A Kötivizig, a tározó üzemeltetőjeként, a Tisza-tó vízkészletének megőrzésére törekszik az engedélyezett mezőgazdasági és ökológiai vízigények kielégítése, a Körös-völgyi vízátvezetés fenntartása, valamint a Kisköre alatti folyószakasz további apadásának megakadályozása érdekében – fűzték hozzá.

Közben kiderült, hogy az országos tisztifőorvos meghosszabbította pénteken 24 óráig az eredetileg kedd éjfélig érvényben lévő harmadfokú hőségriasztást az ország teljes területére a HungaroMet Nonprofit Zrt. legfrissebb előrejelzése alapján.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös, az MTI-hez kedden eljuttatott közleménye szerint a következő napokban is tartós hőségre kell számítani, amely mindenkit megviselhet, ezért ezekben a napokban különösen fontos, hogy figyeljünk saját egészségünkre és egymásra. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus – elsősorban szív- és érrendszeri, légzőszervi – betegségben szenvedők, az anyagcsere-betegséggel élők, valamint a szabadban dolgozók. A magas hőmérséklet növeli a kiszáradás, a hőkimerülés és a hőguta kialakulásának veszélyét, ezért kiemelten fontos az alapvető óvintézkedések betartása. A legfontosabb a rendszeres folyadékpótlás – írták.

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Azt tanácsolták: ne várjuk meg, amíg szomjasnak érezzük magunkat, hanem a nap folyamán rendszeresen fogyasszunk vizet, lehetőség szerint a megszokottnál nagyobb mennyiségben. A cukrozott üdítőitalok, az alkohol és a túlzott koffeinfogyasztás fokozhatja a folyadékvesztést, ezért elsősorban a víz fogyasztása javasolt. Különös figyelmet kell fordítani az idősekre, akiknél a szomjúságérzet később jelentkezhet, ezért esetükben nagyobb a kiszáradás veszélye. Kérik a hozzátartozókat, hogy naponta többször érdeklődjenek az egyedül élő idősek hogyléte felől, segítsék őket a rendszeres folyadékfogyasztásban, és lehetőség szerint abban is, hogy a nap legmelegebb óráit hűvös környezetben töltsék.

Azt is javasolták, hogy napközben árnyékoljuk a lakást vagy a helyiségeket, az ablakokat lehetőség szerint tartsuk zárva, és csak a késő esti, éjszakai vagy kora hajnali órákban szellőztessünk. Ezek az egyszerű megoldások nemcsak a lakás hűvösen tartását segítik, hanem az energia hatékony felhasználásához is hozzájárulnak. Felhívták a figyelmet arra: légkondicionáló használata esetén ügyelni kell arra, hogy a külső és a belső hőmérséklet közötti különbség ne haladja meg a 8-10 Celsius-fokot, és gondoskodni kell a berendezés rendszeres tisztításáról.

Akik otthonukban nem tudják biztosítani a megfelelő hőmérsékletet, azok lehetőség szerint keressenek fel légkondicionált közösségi helyiségeket 

– kérték.

Hangsúlyozták: a legmelegebb órákban - jellemzően 11 és 15 óra között - lehetőség szerint ne tartózkodjunk tartósan napon és ne végezzünk megerőltető fizikai tevékenységet. A szabadban tartózkodók viseljenek világos, jól szellőző ruházatot, fejfedőt és napszemüveget, használjanak magas faktorszámú fényvédő készítményt, és rendszeresen keressenek árnyékos helyet.

Arra figyelmeztettek továbbá, hogy a természetes vizekben csak kijelölt fürdőhelyen fürödjön mindenki, felhevült testtel ne ugorjon a vízbe, fokozatosan hűtse le a testét. Gyermekeket pedig a vízparton és a vízben egyetlen pillanatra se hagyjanak felügyelet nélkül.

Gyermeket, idős vagy mozgásában korlátozott embert, illetve háziállatot még rövid időre sem szabad a gépjárműben hagyni, mert az utastér néhány perc alatt életveszélyesen felmelegedhet, még árnyékban vagy résnyire lehúzott ablak mellett is - írták, hozzátéve: ha valaki ilyen helyzetet észlel, azonnal értesítse a 112-es segélyhívó számot.

A tájékoztatás szerint a fejfájás, a szédülés, a gyengeség, a zavartság, a hányinger, az izomgörcsök vagy az eszméletvesztés a hőkimerülés vagy a hőguta figyelmeztető tünetei lehetnek. Ilyen esetben az érintettet hűvös, árnyékos helyre kell vinni, meg kell kezdeni testének hűtését, és ha állapota engedi, folyadékot kell neki adni. Ha a tünetek súlyosak vagy romlanak, hívjuk a 112-es segélyhívó számot! - emelték ki.

Arra kérték a lakosságot, hogy ezekben a napokban mindenki fordítson kiemelt figyelmet a saját egészségére és a környezetében élőkre. Az egymásra figyelés, a megfelelő folyadékpótlás és az alapvető óvintézkedések segíthetnek megelőzni a hőség okozta egészségkárosodásokat. A katasztrófavédelem weboldalán elérhető azon légkondicionált helyiségek listája, amelyeket bárki igénybe vehet. Azt kérték, a hőség idején ne dobjon el senki égő vagy parázsló cigarettacsikket, valamint ne hagyjanak a napon parkoló autóban tűzveszélyes tárgyat (öngyújtót vagy aeroszoldobozt), mert a felmelegedő utastérben azok tűzveszélyessé válhatnak.

Közölték: az elmúlt időszakban naponta átlagosan száz szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat. Erdők, tarlók, mezőgazdasági táblák, füves területek égnek, esetenként akár több tíz hektáron. Azt kérték, hogy a hőségriasztás ideje alatt mindenki kerülje a szabadban a tűzgyújtást.

Ahol nyílt égésterű vízmelegítő működik, ott mindenképpen legyen szén-monoxid-érzékelő, mert a hőség miatt a kéményben légdugó alakulhat ki, amely a veszélyes gáz kialakulásához vezethet - figyelmeztettek.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

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Összesen 18 komment

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Sorrend:
google-2
2026. augusztus 04. 17:18
Tele lesz szigetekkel az ország, csak víz nem lesz. És áram és gáz és üzemanyag. Helyettük lesz ideológia, rágalom, ráolvasás. Kegyek keresése.
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Beszartak-a-fideszesek
2026. augusztus 04. 17:08
ParhuzamosGyuriBeszartak-a-fideszesek 2026. augusztus 04. 16:45 Szevasz Tiszaros pedofil. Te szopkodod ki a tóból a vizet mint Majka a férfiak faszat ? :D 😀 :🤡 Pedofil, férfiak orális kielégítése. Tipikus fideszes. :)
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reciprofi
2026. augusztus 04. 16:46
Katolikus -FideSScsicska -szervezet szállt bele a direkt pazarlásra buzdító felhívásba az aszály és energiaválság idején. "Na, akkor tekerjük fel a fagyasztót -35 fokra, csak azért is."Tudod, ki kapcsolja le a klímát 40 fokban! sassy.hu/szines/katolikus-szervezet-szallt-bele-a-vadhajtasokba-a-pazarlasra-buzdito-felhivas-miatt/ Körülbelül ez volt egy szélsőjobbos influencer üzenete a kormány takarékossági kéréseire most, a történelmi aszály és az energiaválság idején.Ez a viselkedés még nem keresztényként is elitélendő. Egyszerűen morálisan megvetendő! Nincs rá magyarázat. És rendkívül elszomorító valóban, hogy a keresztények idáig süllyedtek politikai propaganda hatására. Ezért felelős legfőképpen, aki mindezt szította. Remélem miharabb eléri az igazságszolgáltatás mindegyikőjüket. Bár a rombolás, amit okoztak nem könnyen gyógyítható. Horogkeresztes zászlóval fotózkodott a lap frontembere. Íme a FideSShorogkeresztények ,az aljasság legalja .
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sanya55-2
•••
2026. augusztus 04. 16:22 Szerkesztve
Tele kell hugyozni, tiszarok
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