Apadásnak indult a Tisza-tó, közben a hőségriasztást is meghosszabbították

A Tisza-tó Kisköre-felső vízmércén mért vízállása 700 centiméter alá csökkent – közölte a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi igazgatóság (Kötivizig) kedden a honlapján. A vízszint csökkenése a Tisza vízgyűjtőjén tapasztalható extrém csapadékhiány, illetve a folyón érkező rendkívül alacsony vízhozam és a fokozott párolgás következménye. A Kötivizig, a tározó üzemeltetőjeként, a Tisza-tó vízkészletének megőrzésére törekszik az engedélyezett mezőgazdasági és ökológiai vízigények kielégítése, a Körös-völgyi vízátvezetés fenntartása, valamint a Kisköre alatti folyószakasz további apadásának megakadályozása érdekében – fűzték hozzá.

Közben kiderült, hogy az országos tisztifőorvos meghosszabbította pénteken 24 óráig az eredetileg kedd éjfélig érvényben lévő harmadfokú hőségriasztást az ország teljes területére a HungaroMet Nonprofit Zrt. legfrissebb előrejelzése alapján.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös, az MTI-hez kedden eljuttatott közleménye szerint a következő napokban is tartós hőségre kell számítani, amely mindenkit megviselhet, ezért ezekben a napokban különösen fontos, hogy figyeljünk saját egészségünkre és egymásra. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus – elsősorban szív- és érrendszeri, légzőszervi – betegségben szenvedők, az anyagcsere-betegséggel élők, valamint a szabadban dolgozók. A magas hőmérséklet növeli a kiszáradás, a hőkimerülés és a hőguta kialakulásának veszélyét, ezért kiemelten fontos az alapvető óvintézkedések betartása. A legfontosabb a rendszeres folyadékpótlás – írták.