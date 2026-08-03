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mészáros lőrinc mészáros csoport duna médiaszolgáltató m1 híradó műsorvezető m1

Új vezetés az M1-nél: A főszerkesztő Mészáros Lőrinctől, egy műsorvezető a régi M1-ről érkezik

2026. augusztus 03. 20:52

Kiderült az is, mikor lesznek újra hírek az M1-en.

2026. augusztus 03. 20:52
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Augusztus második felében tér vissza újra a hírszolgáltatás a közmédia zászlóshajó tévécsatornájára, az M1-re – közölte a Duna Médiaszolgáltató sajtóirodája.

A közleményből kiderül az M1 Híradó új vezetésének személyi összetétele is. A leendő főszerkesztő, Hajdú Gábor 1997-ben csatlakozott a közmédiához, majd a Duna TV riportere, tudósítója és felelős szerkesztője lett, aztán a jobboldali médiába, a HírTV-hez és az Echo TV-hez távozott.

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Ezt követően aztán Mészáros Lőrinc birodalmához igazolt: vezető kommunikációs szakemberként segítette a Talentis Group munkáját, majd a Mészáros-csoport kommunikációs szakembere lett.

Ebbéli minőségében lapunkat is kiváló munkakapcsolat fűzi hozzá. (A Hajdú kinevezéséről szóló Telex-cikk alá Magyar Péter miniszterelnök már kommentelt, azt írta: „nem hinném” –

így könnyen lehet, hogy a magyar demokrácia új szabályai szerint Hajdút egy személyben vétózta meg a közmédia függetlenségét helyreállítani kívánó miniszterelnök.)

Visszatér az M1 Híradóba emellett Borsa Miklós is, aki 2015-ben állt fel a Híradó műsorvezetői székéből, miután Balatonfüreden megverték ebbéli tevékenysége miatt. Ezután a 2022-es vizes világbajnokság szóvivőjeként dolgozott. A közmédián belülről vált a híradós székbe Mészáros Szimonetta, aki eddig a Petőfi Rádiónál, illetve a Nemzeti Sportrádiónál dolgozott rádiós műsorvezetőként.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

 

 

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Összesen 9 komment

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Beszartak-a-fideszesek
2026. augusztus 03. 21:23
rhanoBeszartak-a-fideszesek 2026. augusztus 03. 21:04 nem mi szartunk be hanem a miniszterelnököd, és utána ti is be fogtok. Persze, hülyegyerek, persze. Bukott fideszesekkel a kutya nem foglalkozik.
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pollip
2026. augusztus 03. 21:23
Az új vezetés több, mint 100 műsort megtart. Akkor minek csinálta MP ezt az őrületet? Elég lett volna a híreket tiszásítani.
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Beszartak-a-fideszesek
2026. augusztus 03. 21:23
ed02222Beszartak-a-fideszesek 2026. augusztus 03. 21:15 Gondolom bíbor merevedése van miközben ezeket az „okosságokat” írja. Nem mindenki impotens, mint egy fideszes.
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tisza2026
2026. augusztus 03. 21:18
Független Közmédia! Köszönjük Magyar Péter Úr!
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