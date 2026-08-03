Új vezetés az M1-nél: A főszerkesztő Mészáros Lőrinctől, egy műsorvezető a régi M1-ről érkezik

Augusztus második felében tér vissza újra a hírszolgáltatás a közmédia zászlóshajó tévécsatornájára, az M1-re – közölte a Duna Médiaszolgáltató sajtóirodája.

A közleményből kiderül az M1 Híradó új vezetésének személyi összetétele is. A leendő főszerkesztő, Hajdú Gábor 1997-ben csatlakozott a közmédiához, majd a Duna TV riportere, tudósítója és felelős szerkesztője lett, aztán a jobboldali médiába, a HírTV-hez és az Echo TV-hez távozott.