Folytatódik a műsor: visszatért a hírszolgáltatás az M1-re, de nem úgy, ahogy bárki várta volna

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A részleges hírközlés szombat hajnali öt órától indult el ebben a rendhagyó formában.
Rendkívül szokatlan formában indult újra a részleges hírszolgáltatás a nemrég leállított M1 televíziós csatornán.
Egy csíknyi hír jelent meg a képernyőn szombat hajnalban.
Egészen pontosan az állami hírcsatorna új vezetése nem hagyományos híradókkal tért vissza, hanem a képernyő alján futó üzenőcsíkkal, miközben a főműsoridőben továbbra is régi magyar játékfilmek láthatók.
A Telex információi szerint a részleges hírközlés szombat hajnali öt órától indult el ebben a rendhagyó formában. A nézők a klasszikus filmek vetítése közben a képernyő alsó sávjában, egy folyamatosan gördülő hírsávon értesülhetnek a legfontosabb bel- és külpolitikai eseményekről. A képernyőképek tanúsága szerint a futó feliratokon száraz tényközlő hírek jelennek meg a hazai és nemzetközi eseményekről, miközben a háttérben klasszikus magyar filmjelenetek peregnek.
A mostani megoldás az M1 július 7-i, drasztikus leállítását követi.
Kedden délután négy órakor a csatorna adása teljesen váratlanul megszakadt, és egy sötét képernyő jelent meg egy bocsánatkérő felirattal, amely szerint a közmédia nem hazudhat tovább, ezért a műsorszolgáltatás átmenetileg szünetel.
Miután a Tisza Párthoz köthető új vezetés elfoglalta a helyét az MTVA-ban. Ezzel egy időben a Hirado.hu hírportál működése is leállt, a Kossuth rádióban pedig kizárólag zenei blokkokat sugároztak.
Az M1 adása később jelképes időpontban, este 19 óra 56 perckor indult újra, amikor a csatorna leadta A tanú című kultikus magyar filmet. Bacsó Péter Rákosi-rendszert parodizáló, egykor betiltott szatírája után a közmédia más magyar filmklasszikusokat is műsorra tűzött. A most bevezetett hírsáv az első kísérlet arra, hogy a híreket visszahozzák a képernyőre, ám a korábbi, stúdióból sugárzott híradók és elemzőműsorok egyelőre teljesen hiányoznak a kínálatból.
Nyitóképen a Keménykalap és krumpliorr egyik jelenete, alatta pedig a Trump és Irán közötti konfliktus új fejezete
Fotó: Képernyőkép