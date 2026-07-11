Folytatódik a műsor: visszatért a hírszolgáltatás az M1-re, de nem úgy, ahogy bárki várta volna

Miután a Tisza Párthoz köthető új vezetés elfoglalta a helyét az MTVA-ban. Ezzel egy időben a Hirado.hu hírportál működése is leállt, a Kossuth rádióban pedig kizárólag zenei blokkokat sugároztak.

Az M1 adása később jelképes időpontban, este 19 óra 56 perckor indult újra, amikor a csatorna leadta A tanú című kultikus magyar filmet. Bacsó Péter Rákosi-rendszert parodizáló, egykor betiltott szatírája után a közmédia más magyar filmklasszikusokat is műsorra tűzött. A most bevezetett hírsáv az első kísérlet arra, hogy a híreket visszahozzák a képernyőre, ám a korábbi, stúdióból sugárzott híradók és elemzőműsorok egyelőre teljesen hiányoznak a kínálatból.

Nyitóképen a Keménykalap és krumpliorr egyik jelenete, alatta pedig a Trump és Irán közötti konfliktus új fejezete

Fotó: Képernyőkép