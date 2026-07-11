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Folytatódik a műsor: visszatért a hírszolgáltatás az M1-re, de nem úgy, ahogy bárki várta volna

2026. július 11. 08:48

A részleges hírközlés szombat hajnali öt órától indult el ebben a rendhagyó formában.

2026. július 11. 08:48
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Rendkívül szokatlan formában indult újra a részleges hírszolgáltatás a nemrég leállított M1 televíziós csatornán. 

Egy csíknyi hír jelent meg a képernyőn szombat hajnalban.

Egészen pontosan az állami hírcsatorna új vezetése nem hagyományos híradókkal tért vissza, hanem a képernyő alján futó üzenőcsíkkal, miközben a főműsoridőben továbbra is régi magyar játékfilmek láthatók.

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A Telex információi szerint a részleges hírközlés szombat hajnali öt órától indult el ebben a rendhagyó formában. A nézők a klasszikus filmek vetítése közben a képernyő alsó sávjában, egy folyamatosan gördülő hírsávon értesülhetnek a legfontosabb bel- és külpolitikai eseményekről. A képernyőképek tanúsága szerint a futó feliratokon száraz tényközlő hírek jelennek meg a hazai és nemzetközi eseményekről, miközben a háttérben klasszikus magyar filmjelenetek peregnek.

A mostani megoldás az M1 július 7-i, drasztikus leállítását követi. 

Kedden délután négy órakor a csatorna adása teljesen váratlanul megszakadt, és egy sötét képernyő jelent meg egy bocsánatkérő felirattal, amely szerint a közmédia nem hazudhat tovább, ezért a műsorszolgáltatás átmenetileg szünetel. 

Miután a Tisza Párthoz köthető új vezetés elfoglalta a helyét az MTVA-ban. Ezzel egy időben a Hirado.hu hírportál működése is leállt, a Kossuth rádióban pedig kizárólag zenei blokkokat sugároztak.

Az M1 adása később jelképes időpontban, este 19 óra 56 perckor indult újra, amikor a csatorna leadta A tanú című kultikus magyar filmet. Bacsó Péter Rákosi-rendszert parodizáló, egykor betiltott szatírája után a közmédia más magyar filmklasszikusokat is műsorra tűzött. A most bevezetett hírsáv az első kísérlet arra, hogy a híreket visszahozzák a képernyőre, ám a korábbi, stúdióból sugárzott híradók és elemzőműsorok egyelőre teljesen hiányoznak a kínálatból.

Nyitóképen a Keménykalap és krumpliorr egyik jelenete, alatta pedig a Trump és Irán közötti konfliktus új fejezete
Fotó: Képernyőkép

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Összesen 111 komment

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Sorrend:
szandi-mandi-2
2026. július 11. 13:28
Spórolós közszolgálati lesz, a kereskedelmi tv-khez lehet átszokni. Ügyes.
Válasz erre
0
0
ipolypart2
•••
2026. július 11. 13:21 Szerkesztve
Nincs ember, akivel dolgozhatnának. Elmebeteg az is, aki itt akar dolgozni ezek után. A tapsolók meg kevesen vannak, vagy őket is elküldték.
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0
0
panir
2026. július 11. 13:15
Nem kell bodaczos hirek, maradjon filmcsatorna.
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2
0
corluc
•••
2026. július 11. 13:15 Szerkesztve
Lehetne, mondjuk minden délben, aki autóban ül és normális, 10x megnyomni a dudát(?)
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1
0
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