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Sok munka áll előttünk.
„Örömmel jelentem be, hogy Orsós Lajos csatlakozott a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium csapatához kommunikációs vezetőként.
Lajos több mint húsz év szakmai tapasztalatát hozza magával, dolgozott az RTL hírigazgatóságán, a versenyszférában, és az elmúlt években pedig a Kiút a cigánytelepről országjáró civil programján dolgozott, nélkülözésben élőket segítve.
A minisztérium feladata egy olyan kommunikáció kiépítése, amely nemcsak elmondja a döntéseket, de segít megérteni azokat. Amely összeköti az embereket, közösségeket és intézményeket. Sok munka áll előttünk, Isten hozott a csapatban, Lajos!”
Fotó: MTI/Balogh Zoltán