„Örömmel jelentem be, hogy Orsós Lajos csatlakozott a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium csapatához kommunikációs vezetőként.

Lajos több mint húsz év szakmai tapasztalatát hozza magával, dolgozott az RTL hírigazgatóságán, a versenyszférában, és az elmúlt években pedig a Kiút a cigánytelepről országjáró civil programján dolgozott, nélkülözésben élőket segítve.