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Orsós Lajos csatlakozott a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium csapatához

2026. július 31. 13:29

Sok munka áll előttünk.

2026. július 31. 13:29
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Tarr Zoltán
Tarr Zoltán
Facebook

„Örömmel jelentem be, hogy Orsós Lajos csatlakozott a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium csapatához kommunikációs vezetőként.

Lajos több mint húsz év szakmai tapasztalatát hozza magával, dolgozott az RTL hírigazgatóságán, a versenyszférában, és az elmúlt években pedig a Kiút a cigánytelepről országjáró civil programján dolgozott, nélkülözésben élőket segítve.

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A minisztérium feladata egy olyan kommunikáció kiépítése, amely nemcsak elmondja a döntéseket, de segít megérteni azokat. Amely összeköti az embereket, közösségeket és intézményeket. Sok munka áll előttünk, Isten hozott a csapatban, Lajos!”

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

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Összesen 15 komment

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Sorrend:
google-2
2026. július 31. 15:23
Ha dolgozott az RTL-nél, az már egy komoly adu a kezében. Az egész kormányzás, lassan az egész ország jut az RTL szintjére.
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0
0
Európai Értékek Zombie
2026. július 31. 15:18
Az Orsós Lajoshoz meg csatlakozzanak a Kassáról ideemigrált vérei és így már bezárulhat a kőr. 🤡 Hiába, a tiszaszektának minden erősítésre szüksége van! 😉
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3
0
madre79
2026. július 31. 14:53
Orsós is olyan zseni, mint te? Együtt mehettek ASAP!
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3
0
SyncBaer
2026. július 31. 14:34
Ki a fene festette fel azt a szöveget a TKKF minisztérium falára, hogy: „Kérjük, értékeikre vigyázzanak!” ?
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5
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