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Borbély Balázs Kubatov Gábor Fradi igazolás

Kiütéssel kezdődött az új korszak a Fradinál – Kubatov Gábor nagy bejelentést tett

2026. június 20. 22:15

Csapatkapitány igazolt a Népligetbe.

2026. június 20. 22:15
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Lejátszotta első felkészülési mérkőzését a Ferencváros labdarúgócsapata Borbély Balázzsal a kispadon. Az új korszak bemutatkozó meccsén a zöld-fehérek 6–1-re nyertek az NB II-es Tiszakécske ellen, amelyen a felvidéki szakember az alábbi játékosoknak szavazott bizalmat a kezdőcsapatban:

Varga Á. – Szabó., M. Gómez, Botka, O’Dowda – Varga Z., Arzani, Keita, Corbu, Csirkovics – Yusuf.

A gólokat Yusuf, Varga Zétény (2), Csirkovics és Corbu szerezte az 5–0-s eredménnyel véget érő első játékrészben, majd következett a sorcsere, a második félidőre már a Dibusz – Nagy O., Lakatos, Raemaekers, Nagy B. – Levi, Bagi, Rommens, Kanikovszki, Acolatse – Kovacevic összeállításban futottak ki a pályára az MK-győztes csapat tagjai.

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A debütáló mérkőzést követően a klub és kubatov gábor klubelnök is nagy bejelentést tett, új légiós érkezéséről számoltak be.

Megérkezett ugyanis Budapestre a francia-elefántcsontparti középső védő, Nathan Zohoré, aki a francia második vonalban szereplő Boulogne-ban 109 mérkőzésen négy gólt szerzett. Az előző idényben a csapatkapitányi karszalagot is ő viselte!

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Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Összesen 2 komment

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radler
2026. június 20. 22:29
Valaki magyarázza már el - az sem baj ha megindokolja - hogy miért van adóssága a Fradinak a magyar állam felé!?
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Halder_1899
2026. június 20. 22:22
HAJRÁ FRADI !
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