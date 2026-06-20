Kiütéssel kezdődött az új korszak a Fradinál – Kubatov Gábor nagy bejelentést tett

Megvan az újabb sorsolás: kőkemény ellenfél jönne a Fradinak az Európa-liga második selejtezőkörében
Megtartották az Európa-liga újabb sorsolását.
Csapatkapitány igazolt a Népligetbe.
Lejátszotta első felkészülési mérkőzését a Ferencváros labdarúgócsapata Borbély Balázzsal a kispadon. Az új korszak bemutatkozó meccsén a zöld-fehérek 6–1-re nyertek az NB II-es Tiszakécske ellen, amelyen a felvidéki szakember az alábbi játékosoknak szavazott bizalmat a kezdőcsapatban:
Varga Á. – Szabó., M. Gómez, Botka, O’Dowda – Varga Z., Arzani, Keita, Corbu, Csirkovics – Yusuf.
A gólokat Yusuf, Varga Zétény (2), Csirkovics és Corbu szerezte az 5–0-s eredménnyel véget érő első játékrészben, majd következett a sorcsere, a második félidőre már a Dibusz – Nagy O., Lakatos, Raemaekers, Nagy B. – Levi, Bagi, Rommens, Kanikovszki, Acolatse – Kovacevic összeállításban futottak ki a pályára az MK-győztes csapat tagjai.
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Megtartották az Európa-liga újabb sorsolását.
A debütáló mérkőzést követően a klub és kubatov gábor klubelnök is nagy bejelentést tett, új légiós érkezéséről számoltak be.
Megérkezett ugyanis Budapestre a francia-elefántcsontparti középső védő, Nathan Zohoré, aki a francia második vonalban szereplő Boulogne-ban 109 mérkőzésen négy gólt szerzett. Az előző idényben a csapatkapitányi karszalagot is ő viselte!
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„Miután kinevezték Borbély Balázst, onnantól kezdtem el érezni azt, hogy van még esély arra, hogy itt maradhassak.”
Fotó: MTI/Vasvári Tamás