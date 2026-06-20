Kiütéssel kezdődött az új korszak a Fradinál – Kubatov Gábor nagy bejelentést tett

Lejátszotta első felkészülési mérkőzését a Ferencváros labdarúgócsapata Borbély Balázzsal a kispadon. Az új korszak bemutatkozó meccsén a zöld-fehérek 6–1-re nyertek az NB II-es Tiszakécske ellen, amelyen a felvidéki szakember az alábbi játékosoknak szavazott bizalmat a kezdőcsapatban:

Varga Á. – Szabó., M. Gómez, Botka, O’Dowda – Varga Z., Arzani, Keita, Corbu, Csirkovics – Yusuf.

A gólokat Yusuf, Varga Zétény (2), Csirkovics és Corbu szerezte az 5–0-s eredménnyel véget érő első játékrészben, majd következett a sorcsere, a második félidőre már a Dibusz – Nagy O., Lakatos, Raemaekers, Nagy B. – Levi, Bagi, Rommens, Kanikovszki, Acolatse – Kovacevic összeállításban futottak ki a pályára az MK-győztes csapat tagjai.