„Nagyon durva volt ezen gondolkozni” – Botka arról, hogy miért hosszabbított a Fradival

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Hosszabbított a Fradi 30-szoros válogatott labdarúgója. Borbély Balázs érkezésével új fejezet nyílhat Botka Endre számára.
A 31 éves Botka Endre a 2026–2027-es idényben is a Ferencvárosi TC-ben szerepel, miután meghosszabbította idén nyáron lejáró szerződését – jelentette be hivatalos oldalán a klub.
„A korábbi 30-szoros válogatott védőnek ez már a 12. idénye lesz, 2017-es érkezése óta eddig hét bajnoki címmel és három Magyar Kupa-győzelemmel egészítette ki a Honvéddal megszerzett trófea-gyűjteményét. A 2025–2026-os kiírásban az NB I-ben három bajnokin és egy Magyar Kupa-találkozón lépett pályára. Rekordbajnok férfi labdarúgócsapatunk mezében eddig 164 bajnoki, 14 Magyar Kupa-mérkőzésen és 48 nemzetközi kupatalálkozón lépett pályára, 10 gólt és 13 gólpasszt jegyzett” – jegyezte meg a fradi.hu, amely hozzátette:
A sérülések miatt az utóbbi időben kevesebb lehetőséget kapott, Dejan Sztankovics és Pascal Jansen sem számított rá, az új vezetőedző, Borbély Balázs érkezésével azonban új fejezet nyílhat Botka számára, aki rutinjával és tapasztalatával ismét fontos szerepet tölthet be a magyar rekordbajnok keretében.”
Miután kinevezték Borbély Balázst, onnantól kezdtem el érezni azt, hogy van még esély arra, hogy itt maradhassak
– nyilatkozta a FradiMédia stábjának Botka Endre a hosszabbítás előzményeiről. – Az új edzővel már az első beszélgetés is azt sugallta nekem, hogy számít rám. És nyilván ő azért ismert, tehát tudja, hogy én egy milyen karakter vagyok. Én, ha bíznak bennem, akkor tényleg akár a csillagos eget is le tudom hozni az edzőknek. Bízom benne, hogy most ez fog kijönni belőlem.”
Hozzátette: a futballéhsége még mindig megvan.
Nagyon durva volt ezen gondolkozni, amíg nem volt biztos az, hogy maradok, hogy esetleg ennek vége. Tehát azért ebben a kilenc és fél-tíz évben most már lassan… itt ismertem meg a feleségem. A gyerekem itt született meg, itt váltam felnőtt emberré. Óriási sikereket éltünk meg együtt”
– felelte Botka arra a kérdésre, hogy mit jelent számára a Ferencváros. Azzal zárta, hogy most még éhesebb a sikerre.
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Nyitókép: fradi.hu