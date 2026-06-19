„Nagyon durva volt ezen gondolkozni” – Botka arról, hogy miért hosszabbított a Fradival

A 31 éves Botka Endre a 2026–2027-es idényben is a Ferencvárosi TC-ben szerepel, miután meghosszabbította idén nyáron lejáró szerződését – jelentette be hivatalos oldalán a klub.

Botka Endre hosszabbított (Fotó: fradi.hu)

„A korábbi 30-szoros válogatott védőnek ez már a 12. idénye lesz, 2017-es érkezése óta eddig hét bajnoki címmel és három Magyar Kupa-győzelemmel egészítette ki a Honvéddal megszerzett trófea-gyűjteményét. A 2025–2026-os kiírásban az NB I-ben három bajnokin és egy Magyar Kupa-találkozón lépett pályára. Rekordbajnok férfi labdarúgócsapatunk mezében eddig 164 bajnoki, 14 Magyar Kupa-mérkőzésen és 48 nemzetközi kupatalálkozón lépett pályára, 10 gólt és 13 gólpasszt jegyzett” – jegyezte meg a fradi.hu, amely hozzátette: