Megvan az újabb sorsolás: kőkemény ellenfél jönne a Fradinak az Európa-liga második selejtezőkörében

Kiderült, kivel játszhatna az ETO a Bajnokok Ligája második selejtezőkörében
Megvan, mely csapattal játszanának a győriek, ha továbbjutnának a Bajnokok Ligája selejtezőjében. Az ETO FC izraeli együttessel küzdhetne meg.
Megtartották az Európa-liga újabb sorsolását. A Fradi holland csapattal találkozna a folytatásban.
Amennyiben a Ferencvárosi TC sikerrel veszi a labdarúgó Európa-liga első selejtezőkörét, a másodikban a holland Twentével találkozna – derült ki a 13 órakor megtartott sorsoláson. A Fradi idegenben kezdhetné a párharcot.
Az Európa-ligában a Ferencváros a szerb Vojvodinával kezd az 1. fordulóban. A 2. fordulóban pedig a holland Twente várhat rá, ha sikerül túljutnia a Vojvodinán.
Az első meccset július 23.-án rendezik, a visszavágót 30.-án. A Ferencvárosnak négy párharcot kell megnyernie az Európa-liga selejtezőjében a főtáblára jutáshoz, amennyiben valamelyik körben kiesik, úgy átkerül a Konrencia-ligába.
A Twente a 2025–2026-os idényben a 4. helyen végzett a holland élvonalban. Legnagyobb sikerét 2010-ben érte el, amikor bajnok lett, és háromszor nyert Holland Kupát, legutóbb 2011-ben. A Twente keretének értékét a Transfermarkt 83 millió euróra becsüli, ami közel negyven millióval több, mint a jelenleg 45 millióra taksált Ferencvárosé. A csapat vezetőedzője az 59 éves holland John van den Brom, aki tavaly szeptember óta irányítja az együttest – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Sport.
Ami még a sorsolás kapcsán magyar vonatkozás, hogy a 19-szeres válogatott Csoboth Kevin klubja, a St. Gallen azt a portugál Benfiicát kapta, melynek korosztályos csapataiban, illetve a második csapatában is szerepelt korábban a szélső, aki azonban a tavaszi szezonban már nem volt tagja a svájciak első keretének, nem nevezték egyetlen meccsre sem.
Európa-liga-selejtező, 2. forduló
Twente–Vojvodina (szerb)/Ferencváros (magyar)
Ha az első selejtezőkörben kiesik a Ferencváros, akkor a Konferencia-ligában folytathatja. Itt ezek közül a csapatok közül kapna egyet:
Összesen négy magyar csapat érdekelt az európai kupaporondon történő sorsolásoknál: az ETO a Bajnokok Ligájában, a Fradi az Európa-ligában, míg a Paksi FC és a Debreceni VSC a Konferencia-ligában próbál meg menetelni.
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Megvan, mely csapattal játszanának a győriek, ha továbbjutnának a Bajnokok Ligája selejtezőjében. Az ETO FC izraeli együttessel küzdhetne meg.
Nyitókép: Illyés Tibor/MTI/MTVA