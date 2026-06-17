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sorsolás Twente európa-liga Fradi Ferencváros FTC

Megvan az újabb sorsolás: kőkemény ellenfél jönne a Fradinak az Európa-liga második selejtezőkörében

2026. június 17. 13:47

Megtartották az Európa-liga újabb sorsolását. A Fradi holland csapattal találkozna a folytatásban.

2026. június 17. 13:47
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Amennyiben a Ferencvárosi TC sikerrel veszi a labdarúgó Európa-liga első selejtezőkörét, a másodikban a holland Twentével találkozna – derült ki a 13 órakor megtartott sorsoláson. A Fradi idegenben kezdhetné a párharcot.

Nehéz út vezet a Fradi számára az Európa-liga főtáblájára
Nehéz út vezet a Fradi számára az Európa-liga főtáblájára (Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA)

Az Európa-ligában a Ferencváros a szerb Vojvodinával kezd az 1. fordulóban. A 2. fordulóban pedig a holland Twente várhat rá, ha sikerül túljutnia a Vojvodinán.

Az első meccset július 23.-án rendezik, a visszavágót 30.-án. A Ferencvárosnak négy párharcot kell megnyernie az Európa-liga selejtezőjében a főtáblára jutáshoz, amennyiben valamelyik körben kiesik, úgy átkerül a Konrencia-ligába.

A Twente a 2025–2026-os idényben a 4. helyen végzett a holland élvonalban. Legnagyobb sikerét 2010-ben érte el, amikor bajnok lett, és háromszor nyert Holland Kupát, legutóbb 2011-ben. A Twente keretének értékét a Transfermarkt 83 millió euróra becsüli, ami közel negyven millióval több, mint a jelenleg 45 millióra taksált Ferencvárosé. A csapat vezetőedzője az 59 éves holland John van den Brom, aki tavaly szeptember óta irányítja az együttest – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Sport.

Ami még a sorsolás kapcsán magyar vonatkozás, hogy a 19-szeres válogatott Csoboth Kevin klubja, a St. Gallen azt a portugál Benfiicát kapta, melynek korosztályos csapataiban, illetve a második csapatában is szerepelt korábban a szélső, aki azonban a tavaszi szezonban már nem volt tagja a svájciak első keretének, nem nevezték egyetlen meccsre sem.


Európa-liga-selejtező, 2. forduló
Twente–Vojvodina (szerb)/Ferencváros (magyar)

Kiesés esetén a Fradi a Konferencia-ligában folytatja

Ha az első selejtezőkörben kiesik a Ferencváros, akkor a Konferencia-ligában folytathatja. Itt ezek közül a csapatok közül kapna egyet:

  • AFC Ajax (holland)
  • FC Lugano (svájci)
  • Nomme Kalju FC (észt)–Linfield FC (északír) párharc győztese
  • FC Nordsjaelland (dán)
  • FC Differdange 03 (luxemburgi)–Ilves Tampere (finn) párharc győztese

Összesen négy magyar csapat érdekelt az európai kupaporondon történő sorsolásoknál: az ETO a Bajnokok Ligájában, a Fradi az Európa-ligában, míg a Paksi FC és a Debreceni VSC a Konferencia-ligában próbál meg menetelni.

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Nyitókép: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Összesen 5 komment

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nemmondom-3
2026. június 17. 15:36
A Fradi, mint egy többszörös magyar bajnok ne essen már össze ezektől a közölt ellenfelektől.
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hannibal2
•••
2026. június 17. 14:16 Szerkesztve
Magunknak köszönhetjük. A pocsék bajnoki 2. helynek, amit meg részben/nagyrészt az év közepén eladott játékosoknak... Kényelmes pozícióban lennénk és szinte biztos csoportkörrel, ha megnyerjük a bajnokságot.
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0
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chief Bromden
2026. június 17. 13:53
A szerbeken sem fognak túljutni. :(
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Halder_1899
2026. június 17. 13:49
Nem túl szerencsés sorsolás, sem ez sem az első forduló. Hajrá Fradi !
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