Megvan az újabb sorsolás: kőkemény ellenfél jönne a Fradinak az Európa-liga második selejtezőkörében

Az első meccset július 23.-án rendezik, a visszavágót 30.-án. A Ferencvárosnak négy párharcot kell megnyernie az Európa-liga selejtezőjében a főtáblára jutáshoz, amennyiben valamelyik körben kiesik, úgy átkerül a Konrencia-ligába.

A Twente a 2025–2026-os idényben a 4. helyen végzett a holland élvonalban. Legnagyobb sikerét 2010-ben érte el, amikor bajnok lett, és háromszor nyert Holland Kupát, legutóbb 2011-ben. A Twente keretének értékét a Transfermarkt 83 millió euróra becsüli, ami közel negyven millióval több, mint a jelenleg 45 millióra taksált Ferencvárosé. A csapat vezetőedzője az 59 éves holland John van den Brom, aki tavaly szeptember óta irányítja az együttest – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Sport.

Ami még a sorsolás kapcsán magyar vonatkozás, hogy a 19-szeres válogatott Csoboth Kevin klubja, a St. Gallen azt a portugál Benfiicát kapta, melynek korosztályos csapataiban, illetve a második csapatában is szerepelt korábban a szélső, aki azonban a tavaszi szezonban már nem volt tagja a svájciak első keretének, nem nevezték egyetlen meccsre sem.