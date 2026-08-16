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mérkőzés sepsi osk fk csíkszereda székely derbi

Felemelő pillanatokkal zárult a történelmi székely derbi

2026. augusztus 16. 17:12

A székely derbi végül 0–0-s döntetlennel ért véget.

2026. augusztus 16. 17:12
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Történelmi mérkőzést rendeztek szombaton a határon túli élvonalban: először találkozott egymással a bajnokságban az FK Csíkszereda és a Sepsi OSK. A székely derbi végül 0–0-s döntetlennel ért véget, a találkozó azonban nemcsak a pályán, hanem a lelátón is emlékezetes maradt.

A mérkőzés legnagyobb ijedelmét egy Sepsi-szurkoló rosszulléte okozta. A drukkert gyorsan ellátták, és végül a folytatásban is a stadionban maradt, olvasható a Magyar Nemzet hasábján.

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A pályán kiegyenlített küzdelmet láthattak a nézők, de egyik csapat sem tudta megszerezni a győztes gólt. A döntetlennel a Csíkszereda megszerezte első pontját az idényben, ugyanakkor továbbra is a 16., utolsó helyen áll a román bajnokságban. A Sepsi öt forduló után a kilencedik pozíciót foglalja el.

A találkozó végén azonban nem a 0–0-s eredmény, hanem egy különösen megható jelenet került a középpontba: a két tábor szurkolói együtt énekelték el a székely himnuszt.

Szabó István, a Csíkszereda vezetőedzője szerint sportszerű, kemény mérkőzést játszottak, amelyen az első félidőben csapata, a másodikban pedig a Sepsi teljesített jobban. Ez alapján igazságosnak tartja a döntetlent.

A történelmi első élvonalbeli székely derbi így végül nemcsak a pályán elért eredmény miatt maradhat emlékezetes, hanem azért is, mert a mérkőzés végén a két szurkolótábor közös ünneplése erősítette meg az összetartozás érzését.

Nyitókép forrása: FK Csíkszereda

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Összesen 6 komment

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trokadero
2026. augusztus 16. 18:59
Ezt hallva es, még van hit szüvelemben ,a magyarok megmaradására.
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Medici
2026. augusztus 16. 17:34
Legyen így, ne vesszen el Tündérkert! A trianoni Magyarország már amúgy is a vesztőhelyen van. A bakó ugyan egyelőre még Pakson vízibiciklizik, de előbb-uktóbb megint a pallost forgatja.
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Borblya
2026. augusztus 16. 17:34
Így kell ezt csinálni!
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1
0
rugbista
2026. augusztus 16. 17:31
Hadd tudják a románok, hol vannak!
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3
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