Felemelő pillanatokkal zárult a történelmi székely derbi

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A székely derbi végül 0–0-s döntetlennel ért véget.
Történelmi mérkőzést rendeztek szombaton a határon túli élvonalban: először találkozott egymással a bajnokságban az FK Csíkszereda és a Sepsi OSK. A székely derbi végül 0–0-s döntetlennel ért véget, a találkozó azonban nemcsak a pályán, hanem a lelátón is emlékezetes maradt.
A mérkőzés legnagyobb ijedelmét egy Sepsi-szurkoló rosszulléte okozta. A drukkert gyorsan ellátták, és végül a folytatásban is a stadionban maradt, olvasható a Magyar Nemzet hasábján.
A pályán kiegyenlített küzdelmet láthattak a nézők, de egyik csapat sem tudta megszerezni a győztes gólt. A döntetlennel a Csíkszereda megszerezte első pontját az idényben, ugyanakkor továbbra is a 16., utolsó helyen áll a román bajnokságban. A Sepsi öt forduló után a kilencedik pozíciót foglalja el.
A találkozó végén azonban nem a 0–0-s eredmény, hanem egy különösen megható jelenet került a középpontba: a két tábor szurkolói együtt énekelték el a székely himnuszt.
Szabó István, a Csíkszereda vezetőedzője szerint sportszerű, kemény mérkőzést játszottak, amelyen az első félidőben csapata, a másodikban pedig a Sepsi teljesített jobban. Ez alapján igazságosnak tartja a döntetlent.
A történelmi első élvonalbeli székely derbi így végül nemcsak a pályán elért eredmény miatt maradhat emlékezetes, hanem azért is, mert a mérkőzés végén a két szurkolótábor közös ünneplése erősítette meg az összetartozás érzését.
Nyitókép forrása: FK Csíkszereda