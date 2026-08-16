Felemelő pillanatokkal zárult a történelmi székely derbi

Történelmi mérkőzést rendeztek szombaton a határon túli élvonalban: először találkozott egymással a bajnokságban az FK Csíkszereda és a Sepsi OSK. A székely derbi végül 0–0-s döntetlennel ért véget, a találkozó azonban nemcsak a pályán, hanem a lelátón is emlékezetes maradt.

A mérkőzés legnagyobb ijedelmét egy Sepsi-szurkoló rosszulléte okozta. A drukkert gyorsan ellátták, és végül a folytatásban is a stadionban maradt, olvasható a Magyar Nemzet hasábján.