Erdélyben sem árad a Tisza: csúnya kudarcba fulladt a párt demonstrációja Sepsiszentgyörgyön (Videó)
2026. április 09. 06:22
A szerda délutáni flashmobon szinte több rendőr volt, mint résztvevő.
Érdeklődés hiányában alig tíz perc alatt véget ért az Erdélyi Kossuth TISZA Sziget és a Szabad Székely Mozgalom szerda délutáni közös flashmobja Sepsiszentgyörgyön, amelyet a hétfői utcai verekedésre reagálva szerveztek – számolt be a Maszol. A rendezvényre szinte senki nem volt kíváncsi, nagyjából 35-en gyűltek össze a Tamási Áron Színházzal szembeni téren, közülük is a többség a verekedésben érintett Sepsi OSK szurkolója volt, nem a Tisza szimpatizánsai. A portál beszámolója szerint szinte több rendőr és csendőr volt a helyszínen, mint demonstráló.
De nemcsak a résztvevők száma, hanem a program is kínosan alakult Magyar Péter helyi aktivistái szempontjából. Kátai István színművész, a Kossuth Tisza Sziget nevében mondott nyitóbeszédet, amelyben rögtön nekitámadt a megjelent újságíróknak, propagandistáknak minősítve őket. Ezután
