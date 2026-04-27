Újabb kihívás az erdélyi magyaroknak: megalakult a Romániai Magyar Egységpárt

2026. április 27. 09:45

A Fidesz-KDNP a külhoni szavazatok 84 százalékát szerezte meg a választásokon.

2026. április 27. 09:45
null

Megalakult a Romániai Magyar Egységpárt – jelentette be Kátai István közösségi oldalán. „Vége a várakozásnak. Az RMEP megérkezett. Letettük az alapokat. Holnap kiterítjük a lapokat” – írta posztjában a jelenleg Magyarországon élő, de sepsiszentgyörgyi születésű színművész, az első erdélyi Tisza-sziget alapítója.

Mint arról a Mandiner beszámolt: a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai alapján csaknem félmillió külhoni magyar regisztrált a választásokra, összesen 356 ezren szavaztak végül, ebből 336 ezer lett érvényes. Az erőviszonyok egyértelműek:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

a Fidesz-KDNP csaknem 283 ezer voksot kapott (84 százalék), a Tisza 46 ezret (14 százalék), a többi a Mi Hazánk, az MKKP és a DK(!) között oszlott meg. Magyarországon viszont nem a Fidesz-KDNP győzött, így a külhoni nemzetrészek igyekeznek megtalálni magukat az új – és jelenleg ismeretlen – viszonyrendszerben.

Ennek kapcsán nyilatkozott korábban a Mandinernek Pászkán Zsolt erdélyi politikai elemző, aki úgy látja: a teljes letargia és az óvatos optimizmus között hullámoznak a kedélyek az erdélyi magyarok körében a magyar országgyűlési választások után. 

Értelemszerűen a pártok elemi érdeke, hogy a mindenkori magyar kormánnyal jó viszonyt ápoljanak, és nyilván itt zajlik egy helyezkedés is – véli a szakértő. Ugyanakkor Pászkán szerint az RMDSZ-re nézve különböző szinteken veszélyes forgatókönyvek léteznek. A párton belüli balliberális szárny előretörése (nem mellesleg Markó Béla egykori elnökkel Magyar Péter már tavaly egyeztetett) esetén talán sikerül egyben tartani a pártot, egy, a Tisza-szigetekből potenciálisan megalakítható erdélyi Tisza Párt viszont újabb kihívást jelentene nem csak a jelenleg monopol helyzetben lévő RMDSZ, hanem a teljes romániai magyarság számára.

„Ha az RMDSZ legutóbbi választási eredményét nézzük, a csaknem 600 ezer vokssal, ez kevés két párt bejuttatásához a bukaresti parlamentbe” – véli a szakértő. Pászkán szerint egy ilyen megosztási kísérletnél Erdélyben a felvidéki MKP és Most-Híd példája ismétlődhetne meg. Emlékezetes: 2016-ban előbbi, 2020-ban utóbbi is kiesett a parlamentből, aminek eredményeképpen hat éve nincsen magyar érdekképviselet Pozsonyban, immár hatodik éve. Ami biztosan nem egy vonzó jövőkép az egymillió erdélyi magyarnak.

Nyitókép: Kiss Gábor/ MTI

 

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Dixtroy
2026. április 27. 12:42
" Fidesz-KDNP csaknem 283 ezer voksot kapott (84 százalék), a Tisza 46 ezret (14 százalék), a többi a Mi Hazánk, az MKKP és a DK(!) között oszlott meg" Nálunk is kb valami hasonló lett volna, ha nem babrál a 444 meg a meta.
kbs-real
2026. április 27. 11:47
Úgy tűnik, hogy bár a TSZ főszponzora az ukrán titkosszolgálat, azért ott vannak a románok is.
csulak
2026. április 27. 11:08
Leszarjuk ezt a partocskat
cint04
2026. április 27. 10:59 Szerkesztve
egyszer már megpróbálták megosztani a komcsik az ottaniakat, nem jött össze nekik.. Jó példa a szlovákiai magyarság azokat sikerült két fokozatot kapcsolt rá az asszimiláció. egészen hihetetlen a germán arcátlanság
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!