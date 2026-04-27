Újabb kihívás az erdélyi magyaroknak: megalakult a Romániai Magyar Egységpárt

a Fidesz-KDNP csaknem 283 ezer voksot kapott (84 százalék), a Tisza 46 ezret (14 százalék), a többi a Mi Hazánk, az MKKP és a DK(!) között oszlott meg. Magyarországon viszont nem a Fidesz-KDNP győzött, így a külhoni nemzetrészek igyekeznek megtalálni magukat az új – és jelenleg ismeretlen – viszonyrendszerben.
Ennek kapcsán nyilatkozott korábban a Mandinernek Pászkán Zsolt erdélyi politikai elemző, aki úgy látja: a teljes letargia és az óvatos optimizmus között hullámoznak a kedélyek az erdélyi magyarok körében a magyar országgyűlési választások után.
Értelemszerűen a pártok elemi érdeke, hogy a mindenkori magyar kormánnyal jó viszonyt ápoljanak, és nyilván itt zajlik egy helyezkedés is – véli a szakértő. Ugyanakkor Pászkán szerint az RMDSZ-re nézve különböző szinteken veszélyes forgatókönyvek léteznek. A párton belüli balliberális szárny előretörése (nem mellesleg Markó Béla egykori elnökkel Magyar Péter már tavaly egyeztetett) esetén talán sikerül egyben tartani a pártot, egy, a Tisza-szigetekből potenciálisan megalakítható erdélyi Tisza Párt viszont újabb kihívást jelentene nem csak a jelenleg monopol helyzetben lévő RMDSZ, hanem a teljes romániai magyarság számára.