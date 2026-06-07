A New York Times szerint Izrael lehallgatta az amerikai-iráni tárgyalásokat, a Fehér Ház szerint kamu az egész

„Te kib*szott őrült” – Trump példátlan hangnemben osztotta ki Netanjahut
„Mindenki utál téged. Mindenki utálja Izraelt.”
Botrány vagy álbotrány, ez itt a kérdés.
A New York Times több jelenlegi és volt amerikai tisztviselőre hivatkozva arról ír, hogy a Pentagon a legmagasabb szintre emelte az Izrael által jelentett elhárítási fenyegetés besorolását, miközben friss amerikai hírszerzési jelentések szerint az izraeli titkosszolgálatok megpróbálhatták lehallgatni az Egyesült Államok Iránnal folytatott tárgyalásait – erről a 444 számolt be.
A lap szerint nem az a meglepő, hogy Izrael kémkedik az Egyesült Államok után: a két ország régóta tudja és hallgatólagosan el is fogadja, hogy a másik fél hírszerzési műveleteket folytat ellene. Több amerikai tisztviselő szerint azonban az már egy új helyzet, hogy
Izrael intenzíven próbálta feltérképezni az amerikai tárgyalási pozíciókat az Iránnal zajló egyeztetések során.
A jelentések szerint az izraeli hírszerzés Steve Witkoffot, Donald Trump vezető tárgyalóját, Elbridge A. Colbyt, a Pentagon legmagasabb rangú szakpolitikai tisztviselőjét, valamint annak helyettesét, Michael P. DiMino IV.-t is megfigyelhette.
A New York Times által ismertetett egyik jelentést a Védelmi Hírszerző Ügynökség (DIA) és több más katonai hírszerző szerv készítette.
Eszerint az Izraelhez köthető elhárítási fenyegetés szintjét az elmúlt hetekben a „magas” kategóriából a legfelső, „kritikus” szintre emelték
– írják.
A lap szerint a fenyegetettségi szint jelenleg magasabb, mint bármely más amerikai szövetséges ország esetében, sőt még néhány ellenséges államénál is. Amerikai tisztviselők szerint a szövetségesek közül csak Dél-Korea megítélése közelíti meg ezt a szintet – tudjuk meg.
Mint kiderült, az egyik magas rangú amerikai tisztviselő így fogalmazott: az izraeli hírszerzés aktivitása a második Trump-kormányzat alatt „elszabadult”.
A Védelmi Minisztérium nem kommentálta az értesüléseket, míg
a Fehér Ház egyik névtelenül nyilatkozó tisztviselője hamisnak nevezte a beszámolót,
a washingtoni izraeli nagykövetség pedig közölte: Izrael nem kémkedik amerikai tisztviselők vagy intézmények után.
Ezt is ajánljuk a témában
„Mindenki utál téged. Mindenki utálja Izraelt.”
Fotó: Brendan SMIALOWSKI / AFP