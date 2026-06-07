A New York Times szerint Izrael lehallgatta az amerikai-iráni tárgyalásokat, a Fehér Ház szerint kamu az egész

A New York Times több jelenlegi és volt amerikai tisztviselőre hivatkozva arról ír, hogy a Pentagon a legmagasabb szintre emelte az Izrael által jelentett elhárítási fenyegetés besorolását, miközben friss amerikai hírszerzési jelentések szerint az izraeli titkosszolgálatok megpróbálhatták lehallgatni az Egyesült Államok Iránnal folytatott tárgyalásait – erről a 444 számolt be.

A lap szerint nem az a meglepő, hogy Izrael kémkedik az Egyesült Államok után: a két ország régóta tudja és hallgatólagosan el is fogadja, hogy a másik fél hírszerzési műveleteket folytat ellene. Több amerikai tisztviselő szerint azonban az már egy új helyzet, hogy