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fehér ház steve witkoff irán egyesült államok donald trump izrael

A New York Times szerint Izrael lehallgatta az amerikai-iráni tárgyalásokat, a Fehér Ház szerint kamu az egész

2026. június 07. 09:13

Botrány vagy álbotrány, ez itt a kérdés.

2026. június 07. 09:13
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A New York Times több jelenlegi és volt amerikai tisztviselőre hivatkozva arról ír, hogy a Pentagon a legmagasabb szintre emelte az Izrael által jelentett elhárítási fenyegetés besorolását, miközben friss amerikai hírszerzési jelentések szerint az izraeli titkosszolgálatok megpróbálhatták lehallgatni az Egyesült Államok Iránnal folytatott tárgyalásait – erről a 444 számolt be.

A lap szerint nem az a meglepő, hogy Izrael kémkedik az Egyesült Államok után: a két ország régóta tudja és hallgatólagosan el is fogadja, hogy a másik fél hírszerzési műveleteket folytat ellene. Több amerikai tisztviselő szerint azonban az már egy új helyzet, hogy

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 Izrael intenzíven próbálta feltérképezni az amerikai tárgyalási pozíciókat az Iránnal zajló egyeztetések során.

A jelentések szerint az izraeli hírszerzés Steve Witkoffot, Donald Trump vezető tárgyalóját, Elbridge A. Colbyt, a Pentagon legmagasabb rangú szakpolitikai tisztviselőjét, valamint annak helyettesét, Michael P. DiMino IV.-t is megfigyelhette.

A New York Times által ismertetett egyik jelentést a Védelmi Hírszerző Ügynökség (DIA) és több más katonai hírszerző szerv készítette. 

Eszerint az Izraelhez köthető elhárítási fenyegetés szintjét az elmúlt hetekben a „magas” kategóriából a legfelső, „kritikus” szintre emelték 

– írják.

A lap szerint a fenyegetettségi szint jelenleg magasabb, mint bármely más amerikai szövetséges ország esetében, sőt még néhány ellenséges államénál is. Amerikai tisztviselők szerint a szövetségesek közül csak Dél-Korea megítélése közelíti meg ezt a szintet – tudjuk meg.

Mint kiderült, az egyik magas rangú amerikai tisztviselő így fogalmazott: az izraeli hírszerzés aktivitása a második Trump-kormányzat alatt „elszabadult”.

A Védelmi Minisztérium nem kommentálta az értesüléseket, míg 

a Fehér Ház egyik névtelenül nyilatkozó tisztviselője hamisnak nevezte a beszámolót,

 a washingtoni izraeli nagykövetség pedig közölte: Izrael nem kémkedik amerikai tisztviselők vagy intézmények után.

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Fotó: Brendan SMIALOWSKI / AFP

 

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