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kormány magyarország franciaország egyesült államok technológia

A közös gondolkodás most fontosabb a pillanatnyi politikai haszonnál

2026. augusztus 03. 07:01

A kormány részéről az az érett és célravezető magatartás, ha nem az előző kormányokra próbálják hárítani a felelősséget, hanem a politikai együttműködést lehetővé téve közös erővel igyekeznek minél gyorsabban megoldani a kritikus szituációt.

2026. augusztus 03. 07:01
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Fodor Gábor
Fodor Gábor
Index

„Magyarországon komolyan veendő energiakrízis alakult ki, ami több tekintetben is meghatározó lehet az elkövetkezendő időszak belpolitikai vitáiban. Szeretném leszögezni, hogy nyilvánvalóan egy kormány sem tehet az aszályról, a hőségről, az árvízről, a hóviharról és egyéb, szélsőséges időjárási jelenségekről. Ami viszont már számonkérhető, az a veszélyhelyzetre történő reagálás minősége és sikeressége.

Mivel a természeti katasztrófák pártállástól függetlenül érintenek minket, ezért az ilyen helyzetekben az a bölcs ellenzéki hozzáállás, ha a kritikát – ami egyébként a mindenkori parlamenti kisebbség elsődleges feladata – visszafogják és egyértelművé teszik a segítség felajánlását a válság leküzdéséhez.

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A kormány részéről pedig az az érett és célravezető magatartás, ha nem az előző kormányokra próbálják hárítani a felelősséget, hanem a politikai együttműködést lehetővé téve közös erővel igyekeznek minél gyorsabban megoldani a kritikus szituációt.

A hazánkban létrejött válsághelyzet rávilágít arra a problémára, hogy Magyarországnak, mint minden fejlett államnak, növekszik az energiaszükséglete. A modern ipari termelés, a változó klimatikus viszonyok, a civilizáltabb munkahelyi körülmények, a digitalizáció és a mesterséges intelligencia felhasználásának terjedése, az elektromos autók és közlekedési járművek mind-mind növelik a villamosenergia-igényt. Ezt felismerve döntött Paks 2 megépítése mellett az Orbán-kormány 2014-ben. A felismerést én helyesnek látom, hiszen a környezetvédelmi és nemzetbiztonsági problémákat is felvető olaj- és gázfüggőségünk miatt a legoptimálisabb megoldás a már létező atomerőmű bázisunk bővítése.

Vitatható viszont, hogy okosan döntöttek-e akkor, amikor az orosz fél ajánlatát fogadták el az új blokkok felépítésére. A politikai elfogultságokat félretéve meg kell jegyezni, hogy a szocializmus – tehát a szovjet megszállás – idején épült fel Paks 1, természetesen szovjet/orosz technológiát használva. Mivel Magyarország ezt a technológiát ismerte meg és használja jól napjainkban is – a paksi erőmű jóval korszerűbb, mint a Csernobilban katasztrófát okozott elődje –, szóltak komolyan vehető érvek amellett, hogy a XXI. századra tervezett testvére is erre a technológiai és tudásháttérre épüljön. (A világban egyébként az orosz atomerőmű-technológia és -építés piacképes, versenyben állnak az Egyesült Államokkal, Kínával, Franciaországgal és Dél-Koreával is e téren.)”

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

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Összesen 16 komment

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Sorrend:
Beszartak-a-fideszesek
2026. augusztus 03. 09:02
nyugalom 2026. augusztus 03. 08:58 • Szerkesztve Közös gondolkodás! Szép! Es kivel? Ezzel a pszichopatával? A jobboldal megtalalja a sajat közösségét, mert egyet gondolnak a legfontosabb kerdesekben es iranyban. A fideszes fajtád nem jobboldali. Ti nem egyre gondoltok. A fajtád nem képes gondolkodni. Számotokra egy dolog létezik: amit Orbán mond. Az alantas fajtád kihalásra ítélt és élvezettel nézzük végig.
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Beszartak-a-fideszesek
2026. augusztus 03. 09:01
Fodor Gábor, a probléma az, hogy a Fidesszel nem lehet együttműködni. Nem elég, hogy 16 év alatt tönkrevágtak mindent, de a kooperáció teljes hiányát mutatják. Ők már csak ilyenek, egy durcás kis szekta, amely a saját baromságait fújja.
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nyugalom
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2026. augusztus 03. 08:58 Szerkesztve
Közös gondolkodás! Szép! Es kivel? Ezzel a pszichopatával? A jobboldal megtalalja a sajat közösségét, mert egyet gondolnak a legfontosabb kerdesekben es iranyban.
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Box Hill
2026. augusztus 03. 08:54
A közös gondolkodás alapja a "közös gond". Szerinted ilyennek vannak most jelei? Nagyítóval nézem a parlamenti cirkuszt, de ennek nyomát se látom.
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