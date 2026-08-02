Apróságokon múlik a nagyság: útirajzunk a Kelet-Balkán szívéről

amelynek már csak egy-két évtizednyi tisztes vezetettségre volna szüksége a feltámadáshoz. Apróságokon múlik a nagyság;

Szófia már megérkezett az európai fővárosok ligájába, de finomhangolása még hátravan.

Az ortodox civilizáció talán leggyönyörűbb temploma, az Alekszandr Nyevszkij-székesegyház csillog- villog, s van már fölötte atlanti értelemben vett skybar is, de a konzisztens kivilágítást, az élvezhető hangerejű zenét és a normális szellőztetést még nem sikerült megvalósítani. Szófia belvárosának utcái tiszták, szépek, sikerült a szemet bántó rondaságot a külvárosokra koncentrálni – de azért az ottani Józsefváros utcáin még mindig akad naplemente után kerítője elől erősen bedrogozott állapotban egy hotel recepciójára menekülő prostituált. Mladoszt képében már van Szófiának is metróval a belvárosból tizenöt perc alatt elérhető Lágymányosa vagy Donaustadtja, de a nevezett belvároshoz egy negyeddel közelebbi diákváros metrókapcsolata máig megoldatlan. Az ókori Serdica romjainak biztonságba helyezése már megkezdődött, de ki­állításának méltó módjául egyelőre azt látják, hogy metróaluljárót építenek köré. Látszik, hogy jó az irány – de az is látszik, hogy azért mindennek ellenére ez így, ahogy van, még nem jó.

Fotó: Kohán Mátyás

A végpont viszont kecsegtető. Bulgária legfontosabb látnivalója, a minden részletében lélegzetelállító kultúrkapszula, a svájci Alpokba is bármikor beillő rilai Szent Iván-monostor őrzi a bolgár siker receptjét. Rilai Szent Iván, Bulgária első remetéje, akit már életében szentként tiszteltek, a legenda szerint egyszer találkozott I. Péter bolgár cárral, I. Szimeon fiával. Pontosabban nem találkozott. A cár 450 kilométert vándorolt, hogy a csodatévő szentet láthassa, Iván azonban, hogy a nagy vezetővel való találkozás meg ne kísértse és meg ne szédítse, valódi találkozásra nem volt hajlandó, csak arra, hogy Bulgária szentje és királya a távolból meghajoljanak egymás felé, s a cár ajándékait is visszaküldte azzal a felszólítással, hogy szíveskedjék inkább az ország védelmére és a szegények megsegítésére felhasználni.

Így esett, hogy a világi bolgár hatalomnak sosem lehetett randevúja a szent tökéletességgel.

Európa egyik nagy nemzete az utóbbi évszázadát folyamatos vezetetlenségben töltötte,

Moszkvához, a német márkához, az euróhoz, majd az Európai Bizottság országspecifikus ajánlásaihoz kötve sorsát, önálló gondolatokkal különösebben nem bajlódva.

A szent tökéletességgel nem is lesz légyott soha. De közelebb lépnie azért ettől még lehet Bulgáriának önmaga tiszteletéhez, gazdag, ezredéves nagyságához.

Kossuth Lajos emlékháza a bulgáriai Sumenben

Fotó: Kohán Mátyás

A szerző köszönetet mond az utóbbi tíz év tanulmányútjaiért, köztük az ideiért is a Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumnak, a Szent Mór Bencés Perjelségnek, a Tihanyi Bencés Apátságnak, az útitársaknak, az utak spiritus rectorának, Barkó Ágoston bencés atyának – és a Gondviselőnek, aki mindezt megengedte.

Nyitókép: Kohán Mátyás